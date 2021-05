Cresce la richiesta che Israele metta fine allo spargimento di sangue mentre il bilancio delle vittime aumenta a Gaza

In tutto il mondo crescono gli appelli affinché Israele ponga fine alla sua sanguinosa aggressione militare nella Striscia di Gaza, poiché sempre più palestinesi cadono vittime dell’assalto del regime occupante sulla striscia costiera assediata.

Secondo il ministero della Salute palestinese, 219 persone, tra cui 63 bambini e 36 donne, sono state uccise e almeno altre 1.530 ferite, nel bombardamento israeliano di Gaza dal 10 maggio.

Più di 52.000 palestinesi sono stati sfollati nell’offensiva militare che ha distrutto o gravemente danneggiato quasi 450 edifici a Gaza, tra cui sei ospedali e nove centri di assistenza sanitaria di base, ha detto l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite.

Francia, Egitto, Giordania lavorano alla tregua

I mediatori dell’Egitto e delle Nazioni Unite hanno intensificato gli sforzi diplomatici e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe discutere il conflitto giovedì.

La Francia ha anche proposto una risoluzione con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) che chiede un cessate il fuoco, ha detto l’ufficio del presidente in una dichiarazione martedì alla fine.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo egiziano, Abdel Fattah el-Sisi, hanno concordato la risoluzione in una videoconferenza con il re di Giordania Abdullah II, si legge nella dichiarazione.

“I tre paesi hanno concordato su tre semplici elementi: la sparatoria deve cessare, è giunto il momento di un cessate il fuoco e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve occuparsi della questione”, ha detto l’Elysee Palace.

Finora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha adottato alcuna dichiarazione sul conflitto con gli Stati Uniti, fedele alleato di Israele, che hanno già respinto tre progetti di risoluzione proposti da Cina, Norvegia e Tunisia.

L’UE (tranne l’Ungheria) chiede il cessate il fuoco

Martedì, i ministri degli esteri dell’Unione europea hanno chiesto un cessate il fuoco e potenziato gli aiuti umanitari per Gaza, ma non sono riusciti a raggiungere l’unanimità.

L’Ungheria, il più stretto alleato di Israele nel blocco di 27 nazioni, ha rifiutato di unirsi agli altri 26 massimi diplomatici nel chiedere una tregua nella loro videochiamata, convocata dal capo della politica estera dell’UE Josep Borrell.

Tuttavia, gli altri ministri hanno promesso che l’UE cercherà di rilanciare il processo di pace insieme a Stati Uniti, Russia e Nazioni Unite, che compongono il Quartetto per il Medio Oriente.

“La priorità è la cessazione immediata di tutte le violenze e l’attuazione di un cessate il fuoco. Non solo per concordare, ma per attuare un cessate il fuoco. Lo scopo è proteggere i civili e dare pieno accesso umanitario a Gaza. Il secondo è considerare che l’aumento della violenza negli ultimi giorni ha portato a un alto numero di vittime civili, morti e feriti, tra cui un alto numero di bambini e donne, e questo è inaccettabile ”, ha detto Borrell.

La Francia afferma che il conflitto potrebbe travolgere la regione

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha avvertito che il conflitto potrebbe estendersi in tutta la regione se non verrà concordato un cessate il fuoco, dicendo che spera che Israele non avvii un’operazione di terra a Gaza.

“Ogni giorno comporta rischi maggiori: il rischio che il conflitto si estenda in Cisgiordania, il rischio di violenza all’interno dello stesso Israele, il rischio che il conflitto diventi regionale”, ha detto ai giornalisti a Parigi.

Le Drian ha anche osservato che “una delle ragioni della drammatica situazione odierna è proprio perché non c’è prospettiva per un processo politico. Quello che dobbiamo fare è trovare la strada per un processo politico, ma prima di ogni altra cosa, per garantire che ci sia la fine delle ostilità “.

La Germania sostiene gli sforzi di mediazione

Proteste in tutto l mondo per il massacro Gaza

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha sottolineato il ruolo del Quartetto del Medio Oriente, dicendo: “Siamo favorevoli a espandere ulteriormente i suoi sforzi di mediazione”.

“Dobbiamo utilizzare i nostri rapporti con entrambe le parti per incoraggiare misure di rafforzamento della fiducia che potrebbero portare a calmare la situazione …”, ha aggiunto. “Solo così sarà possibile parlare di nuovo di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente”.

Un funzionario iracheno esorta l’UE a prendere una posizione seria sugli attacchi israeliani

In un incontro con l’ambasciatore tedesco in Iraq Ole Diehl, capo del movimento nazionale iracheno al-Hikma (Saggezza) Ammar al-Hakim, ha detto che i paesi europei devono prendere “una posizione seria” sui brutali attacchi del regime sionista al popolo palestinese.

Il religioso iracheno spera che la rivolta palestinese metta fine all’occupazione sionista delle terre palestinesi.

In una serie di tweet, il religioso sciita iracheno Muqtada Sadr, a capo del movimento sadristo, ha espresso la speranza che “l’attuale rivolta palestinese sarebbe l’inizio per la fine dell’usurpazione sionista e il punto di partenza della stabilità nell’intera regione”.

“Molti hanno predetto che la rivolta palestinese era finita, quindi gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di Gerusalemme (al-Quds) ai terroristi sionisti, e altri paesi hanno normalizzato le relazioni con il nemico sionista”, ha detto.

“Questa volta, tuttavia, la rivolta palestinese non si limita né alle pietre né a Gaza. Copriva tutti i vicoli della santaa al-Quds, inclusa Ramallah e tutte le terre occupate. Questo problema includeva anche tutti coloro che credono nella causa palestinese e non solo gli arabi, in un modo che la portata del sostegno alla nazione palestinese ha raggiunto anche l’Indonesia ”, ha aggiunto il politico iracheno.

Il movimento Hezbollah iracheno si dice pronto a sostenere i palestinesi

Il capo dell’ufficio politico del movimento Hezbollah iracheno non risparmierà gli sforzi per sostenere i combattenti palestinesi.

Lo ha fatto in una conversazione telefonica con Ismail Haniyeh e Ziyad al-Nakhalah, leader di Hamas e movimenti di resistenza della Jihad islamica con sede a Gaza.

Sostegno alla Plestina

La Turchia dice che non smetterà mai di sostenere la Palestina

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha detto che Ankara non smetterà mai di sostenere la causa palestinese.

“Sotto la guida del nostro presidente [Recep Tayyip Erdogan], e con il potere conferitoci dal nostro parlamento, non smetteremo mai di sostenere la causa palestinese”, ha detto ai legislatori del parlamento.

“La Turchia sta aprendo la strada agli sforzi diplomatici sulla questione palestinese e continuerà a essere la voce della coscienza e della giustizia nel mondo”.

Ha anche lamentato che la reazione della comunità internazionale all’assalto israeliano su Gaza è stata “debole” e che alcuni paesi hanno “chiuso gli occhi di fronte ai crimini di guerra” commessi dal regime di Tel Aviv.

L’ONU non ha potuto rilasciare una dichiarazione di condanna sulla violenza israeliana contro i palestinesi a causa dell’opposizione degli Stati Uniti, come Washington considera l’oppressore e gli oppressi alla pari, ha sottolineato Cavusoglu.

Le proteste a favore della Palestina hanno colpito diverse città

Martedì, diverse città in tutto il mondo hanno assistito a proteste in solidarietà con i palestinesi.

Manifestanti libanesi si sono riuniti nel villaggio meridionale di Adaisseh, al confine con i territori occupati. Hanno lanciato pietre contro le forze israeliane che hanno sparato gas lacrimogeni e granate fumogene contro i manifestanti.

Un’altra manifestazione pro-Palestina si è svolta anche nella capitale libanese, Beirut.

Inoltre, Baghdad è stata teatro di proteste simili per tutto martedì indette dal Partito islamico iracheno Dawa e dal politico Khamis Al-Khanjar.

Manifestazioni a favore della Palestina si sono svolte ulteriormente nelle città brasiliane di San Paolo, Recife e Manaus, nonché nella capitale cilena e messicana di Santiago e Città del Messico.

A New York, migliaia di persone si sono radunate fuori dal consolato israeliano per esprimere il loro sostegno alla Palestina.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago