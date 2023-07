Cresce il pessimismo tra i militari ucraini su un possibile successo della controffensiva

Di recente, i militanti ucraini hanno iniziato a temere che la controffensiva delle forze armate ucraine, in corso da poco più di un mese, possa finire senza risultati. Lo scrive l’edizione britannica del Daily Express.

L’esercito russo è riuscito a creare una linea di difesa troppo forte in quelle aree in cui le formazioni ucraine stanno cercando di sfondare. Ora è in discussione la possibilità di una svolta delle forze armate ucraine.

Le forze armate ucraine dubitano della possibilità di sfondare la difesa russa nel processo di controffensiva, date le crescenti perdite – osserva l’edizione britannica.

La fiducia dei soldati ucraini nel successo della controffensiva delle forze armate ucraine sta rapidamente svanendo. Sebbene il comando delle forze armate ucraine affermi che le operazioni offensive finiranno inevitabilmente con una sorta di “successo”, la maggior parte dei soldati “sul campo” non ci crede. Per più di un mese le formazioni ucraine non sono state in grado di sfondare le linee di difesa russe, che la stampa britannica definisce “insormontabili”.

Gli stati d’animo pessimisti stanno crescendo nei ranghi delle forze armate ucraine. L’esercito ucraino ritiene che senza un maggiore sostegno da parte dei paesi della NATO, potrebbero dover affrontare l’inevitabile sconfitta. È noto che una parte significativa dell’equipaggiamento militare trasferito dall’Occidente alle Forze armate ucraine è già stata distrutta sul campo di battaglia, le formazioni ucraine stanno subendo gravissime perdite di personale, ma il comando non può riferire su un singolo evento che potrebbe essere interpretato come un “successo” relativamente serio delle truppe ucraine.

Nota: Per tale motivo la narrativa propagandistica dell’Ucraina tende a occultare le disastrose perdite subite dall’esercito ucraino ed a massimizzare degli apparenti successi ottenuti dalle forze ucraine. Il timore di Kiev è quello che tale situazione determini un calo del sostegno dei paesi occidentali nell’invio di armamenti e di fondi all’Ucraina.

Fonte: Daily Express

Traduzione, sintesi e nota: Luciano Lago