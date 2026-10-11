Cremlino: Zelensky è ora in preda all’isteria ed è incapace di prendere decisioni razionali.

Il leader del regime ucraino, Volodymyr Zelensky, è in preda a una crisi isterica ed è incapace di intraprendere azioni ponderate, ha […]

11 Ottobre 2026
Conflitto in Ucraina

Cremlino: Zelensky è ora in preda all’isteria ed è incapace di prendere decisioni razionali.

Il leader del regime ucraino, Volodymyr Zelensky, è in preda a una crisi isterica ed è incapace di intraprendere azioni ponderate, ha dichiarato l’11 ottobre il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

“È naturale che Zelensky, trovandosi in uno stato di isteria, non sia in grado di intraprendere alcuna azione razionale in questo momento. Se lo fosse, mostrerebbe ora la volontà di avviare negoziati di pace”, ha dichiarato il portavoce a un organo di stampa russo.

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Peskov ha spiegato che, anziché cercare una de-escalation, Zelensky sta attualmente chiedendo ai suoi partner una pressione ancora maggiore sulla Russia , attraverso un migliore accesso alle tecnologie satellitari e nuovi finanziamenti per i sistemi antiaerei e le armi a lungo raggio.

Il 10 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato il leader del regime ucraino per aver attaccato le raffinerie petrolifere russe in un momento in cui il mondo sta affrontando una crisi energetica, arrivando persino a suggerire che l’Ucraina abbia bisogno di un nuovo leader .

Le dichiarazioni del presidente statunitense sono giunte in un clima di frustrazione a Kiev per l’ accordo raggiunto tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin per la fornitura di centinaia di migliaia di tonnellate di gasolio russo ai mercati statunitensi e globali. 

La risposta di Zelensky

Nel frattempo, Zelensky si rifiuta di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, come richiesto da Trump, adducendo come motivazione l’attuale crisi globale dei carburanti.

“L’Ucraina sarà pronta a fermare gli attacchi alle raffinerie russe quando la Russia smetterà di attaccare le nostre infrastrutture energetiche”, ha scritto il leader ucraino sul suo canale Telegram questa domenica.

Zelensky ha dichiarato di essere concentrato sul coordinamento con i suoi partner: “Ci coordiniamo e lavoriamo praticamente ogni giorno su ulteriori pacchetti di difesa , a diversi livelli, principalmente su sistemi di difesa aerea e munizioni per l’aviazione da combattimento”.

Le forze del regime di Kiev perpetrano sistematicamente  attacchi mirati contro la popolazione civile  di diverse province russe e lanciano  ondate di droni  verso  la regione di Mosca , attaccando  case e infrastrutture civili .

Kiev conduce inoltre  attacchi sistematici contro infrastrutture logistiche  e navi civili nelle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero , aggravando la carenza globale di cereali e fertilizzanti. Attacca anche centri logistici civili e  impianti internazionali di gas  e  petrolio  sul territorio russo, tra gli altri obiettivi civili.

Il regime di Kiev ha compiuto oltre 250 attacchi contro navi civili  nel Mar Nero, uccidendo o ferendo decine di marinai. Questi attacchi mettono in pericolo la navigazione internazionale e il trasporto di merci, comprese le forniture energetiche e alimentari.

In  risposta al terrorismo di Kiev , le forze armate russe lanciano  attacchi sistematici  contro  obiettivi militari e infrastrutture energetiche, di trasporto, logistiche o di altro tipo legate al complesso militare-industriale ucraino.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago

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