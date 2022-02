Cremlino: gli avvertimenti dell’Occidente sull’imminente invasione russa dell’Ucraina raggiungono livelli assurdi





Il Cremlino ha deriso la campagna di propaganda dell’Occidente volta ad accusare la Russia di pianificare l’invasione della vicina Ucraina, denunciando il “picco isteria” degli Stati Uniti su questo tema.

I commenti sono arrivati ​​attraverso il principale consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, durante un presser sabato, in cui ha discusso il contenuto di una precedente telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano, Joe Biden.

Ha detto che la telefonata tra i due leader è arrivata in uno sfondo di “isteria” in Occidente su “un’invasione russa” che ha definito assurda.

“L’isteria ha raggiunto il suo apice”, ha detto il funzionario russo, aggiungendo che la parte americana aveva chiesto di organizzare colloqui telefonici tra Biden e Putin sabato, anche se una telefonata del genere era stata inizialmente programmata per lunedì.

“Non si riesce a capire perché false informazioni sulle nostre intenzioni vengano trasmesse ai media”, ha detto Ushakov ai giornalisti.

Ha detto che Putin si è lamentato ancora una volta del fatto che l’Occidente ha armato l’Ucraina e che le autorità di Kiev hanno “sabotato” gli accordi di pace mediati dall’Occidente per porre fine a un conflitto durato anni nell’Ucraina orientale.

Ushakov ha affermato che il colloquio telefonico di un’ora tra i due leader è stato “equilibrato e professionale”, aggiungendo che “i presidenti hanno concordato di continuare i contatti a tutti i livelli”.

La campagna politicamente carica e abilitata dai media ha contribuito a far ribollire le tensioni tra Mosca e l’Occidente sull’Ucraina.

L’Occidente afferma che la Russia ha accumulato decine di migliaia di soldati ai confini dell’Ucraina, con il segretario di Stato americano Antony Blinken che sostiene che Mosca potrebbe iniziare a invadere l’ex repubblica sovietica “in qualsiasi momento”.

Forze speciali britanniche in Ucraina

La Russia ha respinto categoricamente le accuse occidentali, affermando che il dispiegamento delle truppe è una risposta all’alleanza militare occidentale delle attività della NATO vicino ai confini russi. Mosca afferma anche di essere libera di spostare le sue truppe all’interno dei propri confini.

Gli Stati Uniti ei loro alleati, nel frattempo, hanno inviato grandi contingenti di truppe in Ucraina e altrove nell’Europa orientale come parte degli sforzi per rafforzare il potenziamento militare della NATO nella regione.

Come parte di una serie di richieste di sicurezza, la Russia ha chiesto a Washington e all’Unione Europea di garantire che la NATO non avrebbe mai permesso all’Ucraina di unirsi al blocco atlantico.

L’alleanza occidentale ha rifiutato di fornire tale garanzia, ma ha inviato risposte scritte alle preoccupazioni sulla sicurezza della Russia, che Mosca ha finora ritenuto insufficienti. Anche gli alleati occidentali hanno affrontato Mosca con le proprie controproposte.

Durante la telefonata avvenuta su richiesta di Biden, Putin ha detto al presidente americano che Mosca avrebbe riesaminato le idee che l’alleanza occidentale ha presentato per rispondere alle presunte richieste di sicurezza della Russia, osservando che non hanno ancora affrontato le principali preoccupazioni di Mosca, ha osservato Ushakov.

“Purtroppo… queste considerazioni non toccano gli elementi centrali e chiave delle iniziative russe”, ha detto il funzionario del Cremlino.

‘Nessun cambiamento fondamentale’ dopo l’appello di Biden-Putin

Nel frattempo, un alto funzionario americano ha affermato sabato che la chiamata tra i leader russo e americano non è riuscita a portare a nessun cambiamento importante nello stallo tra Russia e Occidente.

Il Cremlino, nel frattempo, ha criticato gli alleati di Kiev per aver inviato “armi moderne” in Ucraina, aggiungendo: “Si stanno creando le condizioni per possibili azioni aggressive delle forze di sicurezza ucraine nel Donbas”.

La Russia afferma che gli Stati Uniti cercano di provocare il conflitto in Ucraina e questo spiega la campagna di isteria bellica che viene alimentata da Washington in queste settimane. La Russia si aspetta possibili provocazioni da parte delle forze ucraine dietro istigazione degli istruttori americani e britannici presenti nel paese.

Fonte: Press Tv

Traduzione e sintesi: Luciano Lago