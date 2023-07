2 thoughts on “Cremlino: Ankara e kyiv hanno violato l’accordo dopo il ritorno in Ucraina della guida della brigata neonazista Azov

Il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il ritorno dei militari ucraini è “direttamente” collegato “ai fallimenti” della controffensiva di Kiev.

Il ritorno in Ucraina della leadership della brigata neonazista Azov , che era in territorio turco dallo scorso settembre, è una violazione dell’accordo tra Ankara e Kiev, ha denunciato questo sabato il portavoce presidenziale russo, Dmitri Peskov.

Il portavoce del Cremlino ha ricordato nei commenti a RIA Novosti che, secondo l’accordo, i combattenti ucraini dovevano rimanere in Turchia fino alla fine del conflitto tra Kiev e Mosca. Ha anche affermato che nessuno ha aggiornato la Russia sul ritorno dei militari.

Allo stesso tempo, Peskov ha affermato che il ritorno dei soldati in questione è “direttamente” collegato “ai fallimenti” di Kiev durante la sua controffensiva. Il portavoce ha stimato che, alla vigilia del vertice Nato, la Turchia era ” sotto pressione ” e Ankara, in quanto membro del blocco, “è solidale” con i suoi alleati. “Tuttavia, rompere gli accordi non fa fare bella figura a nessuno “, ha concluso Peskov.

Lo stesso sabato, il presidente dell’Ucraina, Vladimir Zelenski, che il giorno prima aveva incontrato il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato la restituzione del quartier generale dell’Azov che si era arreso nel maggio 2022 alle truppe russe durante l’assalto all’acciaieria dell’Azovstal in la città di Mariupol (Donbass).

Militanti dell’Azov

Questi sono i soldati che sono tornati in Ucraina dopo la violazione dell’accordo:

Denís Prokopenko , soprannominato “Redis”, capo della brigata Azov prima di essere fatto prigioniero

Sviatoslav Palamar , alias ‘Kalina’, vice capo dell’Azov

Oleg Khomenko, alias ‘Apis’, militare che ha guidato la difesa di Azovstal

Sergei Volynsky , alias “Volyna”, capo della 36a brigata marina delle forze armate ucraine

Denís Shlega, comandante della 12a brigata operativa

Gli alti comandi della brigata Azov sono stati scambiati nel settembre 2022 con la mediazione di Erdogan. In particolare, lo scambio comprendeva 215 militari ucraini , tra cui 108 combattenti dell’Azov, e 55 militari russi , insieme al politico dell’opposizione ucraina Viktor Medvedchuk , accusato di tradimento di stato dal governo Zelensky. Lo stesso presidente ucraino ha poi assicurato che i vertici dell’Azov rimarranno in Turchia fino alla fine delle ostilità sotto le garanzie personali di Erdogan.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago