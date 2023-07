“Credi alle loro bugie o pagane le conseguenze” – Tucker Carlson critica l’ideologia trans LGBT definendola “solo un’altra guerra di religione”

DI TYLER DURDEN

Dopo aver messo in discussione il blocco dell’establishment alla corsa del candidato presidenziale di Robert Kennedy Jr. (RFK Jr), Carlson ha evidenziato le ragioni del complesso militare-industriale per distruggere Trump , esaminato le tendenze alla dittatura di Joe Biden (e il sistema biforcuto della giustizia quando si tratta di suo figlio ), e ha osato chiedere ” perché esattamente siamo in guerra con la Russia? “, l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson probabilmente è andato a ’11’ agli occhi dei progressisti nel suo ultimo episodio di ‘Tucker su Twitter’ – gettando ombra su una persona nientemeno che ‘l’ammiraglio Rachel Levine’ – il primo americano segretario alla salute transgender (qualcun altro ha la sensazione che suoni un ossimoro?).

In un breve monologo, Carlson ha chiamato Levine, che è nato Richard “Rick” Levine, per aver subito una trasformazione in tarda età dall’essere marito e padre di due figli a spingere l’ideologia transgender identificandosi come una donna e indossando abiti femminili, diventando Ammiraglio Rachel Levine, assistente segretaria per la salute presso il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti.

“Pochi americani nella nostra storia sono arrivati ​​fino a Rick Levine. Ecco un tizio grasso con un costume di Halloween che in qualche modo è diventato il ministro della sanità federale.

… Quello che abbiamo qui è la prova vivente che in questo paese puoi davvero essere quello che vuoi essere “, ha detto Carlson.

“Se Rick Levine può diventare ‘l’ammiraglio Rachel’, perché tu non puoi essere Napoleone? O Lord Mountbatten, l’ultimo viceré dell’India? Hai mai visto l’uniforme di quel tizio?

Carlson mette in dubbio il passaggio della società verso l’autoidentificazione individuale e sfida l’idea che gli individui possano ridefinire se stessi senza conseguenze, contrapponendola alle credenze storiche della legge naturale e alle conseguenze della disobbedienza.

Il “viaggio personale” di Levine non è dare potere alle persone, ma piuttosto diventare più potenti , spiega Carlson.

«Zitto e sii orgoglioso dell’ammiraglio Rachel», continuò.

“È lei che ha sfondato i soffitti di vetro, e tu hai una specie di strano feticcio. Quindi in realtà, ora che lo stiamo dicendo ad alta voce, è abbastanza chiaro che Rick Levine non ha alcun interesse a liberarti da qualcosa. Non si tratta di liberazione, è proprio l’opposto. È solo un’altra guerra di religione, uguale a tutte le altre. Le persone che pensano di essere Dio contro tutti gli altri .



Trascrizione completa di seguito:

Ehi, sono Tucker Carlson.

Belmont Hill è una piccola scuola privata fuori Boston. Non è famoso per la sua atletica leggera – la mascotte della scuola non è nemmeno un animale, è uno strumento di navigazione del 18° secolo – i sestanti di Belmont Hill, non hanno nemmeno senso. Quindi, quando si tratta di sport, Belmont Hill non si sta impegnando molto.

Ma il programma atletico della scuola può rivendicare almeno un’importante nota a piè di pagina nella storia: nel 1975 il suo elenco di calcio conteneva due nomi che riconoscerai anche adesso Mark Milley e Richard Levine.

Milley è ora il presidente del Joint Chiefs of Staff. Levine, ovviamente, è l’ammiraglio più famoso del nostro paese.

Entrambi sono passati in tarda età a donne di mezza età in sovrappeso. Entrambi finirono per lavorare come funzionari di alto livello nell’amministrazione Joe Biden.

I loro compagni di squadra alla scuola maschile di Boston probabilmente non avrebbero previsto nulla di tutto ciò.

Ecco come appare ora Rick Levine da un video che ha appena pubblicato su Instagram: “ciao, mi chiamo ammiraglio Rachel Levine e ho l’onore di essere l’assistente segretario per la salute presso il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti – happy Pride, felice mese dell’orgoglio, e in realtà dichiariamolo un’estate di orgoglio. Buona estate di orgoglio “.

“Buona estate del Pride”? Rick Levine è così dannatamente orgoglioso che vorrebbe parlartene per tutta l’estate e forse anche in autunno.

Ha molto di cui essere orgoglioso.

Cosa chiedi in particolare?

Beh, stranamente non dice né menziona la sua ex moglie o i suoi figli – non ci dice se anche loro sono orgogliosi.

Dal momento che nessuno di loro è stato invitato al Today Show per parlare dei propri sentimenti, per ora dovremo indovinare.

Supponiamo che la sua ex famiglia sia orgogliosa e perché non dovrebbero esserlo …

Pochi americani nella nostra storia sono arrivati ​​fino a Rick Levine.

Ammiraglio Rachel Levine, marina USA

Ecco un tizio grasso con un costume di Halloween che in qualche modo è diventato un ministro federale della salute – non una cosa da poco dato che non molto tempo fa questo stesso uomo era un pediatra sposato con bambini che tenevano conferenze sui disturbi alimentari alla Penn State .

Ora è emerso come una donna ammiraglio rivoluzionaria con medaglie sul petto e ha fatto tutto questo senza vincere una sola battaglia navale o addirittura essere una donna.

È piuttosto stimolante.

Quello che abbiamo qui è la prova vivente che in questo paese puoi davvero essere quello che vuoi essere.

Se Rick Levine può diventare l’ammiraglio Rachel, perché non puoi essere Napoleone o Lord Mountbatten, l’ultimo viceré dell’India – hai mai visto l’uniforme di quel ragazzo, o perché no Shaka, il leggendario capoguerra Zulu.

Potresti portare il tuo assegai e lo scudo di pelle di leopardo a lavorare alla Deloitte e nessuno sarebbe autorizzato a dire una parola al riguardo: il dipartimento delle risorse umane ti coprirebbe le spalle.

Sfortunatamente non puoi davvero fare nulla di tutto ciò.

Lo scopo della straordinaria trasformazione di Rick Levine non è liberarti dall’inflessibile guscio in cui sei nato in modo da poter essere più pienamente te stesso – qualunque cosa tu decida che sia – no, non è questo il punto.

Il viaggio personale di Rick Levine non ha nulla a che fare con te: riguarda lui, è il suo viaggio.

Le tue fantasie di diventare qualcosa di totalmente nuovo e diverso non sono state ancora approvate, anzi sono strane.

Shaka il re della guerra Zulu – andiamo, questo è razzista stai zitto e sii orgoglioso dell’ammiraglio Rachel.

Rachel L Levine – lei è quella che ha sfondato i soffitti di vetro – hai solo una specie di strano feticcio.

Quindi in realtà ora che lo stiamo dicendo ad alta voce è abbastanza chiaro che Rick Levine non ha alcun interesse a liberarti da qualcosa.

Non si tratta di Liberazione, è solo l’opposto, è solo un’altra guerra religiosa, come tutte le altre.

Le persone che pensano di essere Dio contro tutti gli altri.

Nelle civiltà primitive – che includerebbero tutte le civiltà dall’inizio dei tempi fino alla nostra – le persone presumono che esistessero delle regole e leggi naturali.

Regole che nessun essere umano ha stabilito ma che le persone potrebbero ignorare solo a proprio rischio e pericolo.

Alcuni chiamano queste regole natura, o diritto naturale, o anche teologia avanzata della società.

Ma la maggior parte delle volte le persone non li chiamavano in alcun modo – non erano obbligati – non c’era un dibattito sul fatto che le regole fossero reali. La gente pensava che ci fossero delle conseguenze nel fingere di essere Dio

Pensavano che Sodoma e Gomorra fossero luoghi reali distrutti per la disobbedienza. Immaginano che la stessa cosa potrebbe accadere a loro.

Non più. Rick Levine non si preoccupa di essere punito da forze che non può vedere. Sa di essere al comando: stabilisce le regole, fissa i limiti. La realtà è ciò che dice di essere: questa è la sua visione e condivide praticamente con tutti gli altri in una posizione di autorità negli Stati Uniti .

Questa è davvero una scommessa piuttosto audace – per sette milioni di anni gli esseri umani hanno creduto una cosa – presumibilmente sulla base di alcune prove; intorno al 2015 hanno iniziato convinti di qualcosa di completamente diverso.

Hanno ragione?

Sembra che lo scopriremo presto..

