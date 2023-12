Craig Murray: cosa abbiamo imparato nel 2023

L’autore non ha dubbi che ci troviamo in un periodo di maggiore propaganda, di falsi complotti terroristici, di vero terrorismo sotto falsa bandiera e di terrorismo guidato da agenti provocatori.

Di Craig Murray (*)

Quest’anno abbiamo imparato che non esiste crimine così eclatante, così ovvio e così visibile al mondo intero, che gli Stati Uniti e Israele non siano disposti a commettere apertamente e sfacciatamente.

Il massacro di 20.000 persone comprende l’uccisione di neonati e bambini piccoli, l’uccisione deliberata di donne incinte e bambini piccoli, l’assassinio di vecchie signore in chiesa e l’esecuzione di prigionieri denudati.

Tutto questo è giustificato come “diritto di autodifesa di Israele”.

Abbiamo anche assistito alla crescente ascesa del totalitarismo mentre i governi occidentali reprimono la propria opinione pubblica al fine di ridurre la resistenza politica al genocidio. Gli attivisti Tony Greenstein, Mick Napier e io siamo stati tutti molestati ai sensi della legge sul terrorismo.

Ho lasciato il Paese (il Regno Unito) perché temo di essere ufficialmente “sotto indagine” ai sensi della legge sul terrorismo e temo che verrò arrestato e messo in prigione per due anni in attesa del processo, come acccaduto a Julian Assange. Numerose persone sono state arrestate per aver espresso il loro orrore per il massacro attraverso cartelli, parole o addirittura canzoni che la polizia giudica “offensive”.

L’azione della polizia è spesso stimolata dalle istruzioni di sedicenti organizzazioni di vigilanti sioniste.

Soldati israeliani contro palestinesi

Stiamo anche assistendo, esattamente come avevo previsto, ad una riproduzione della propaganda islamofobica di stato della “Guerra al terrorismo”. Ricordate il famoso “complotto della ricina” in cui la ricina trovata era la traccia presente in ogni cucina?

Il governo britannico ha tenuto segreto per due anni che in realtà non c’era ricina. O l’inesistente complotto della bomba di Pasqua in cui l’“ingrediente dell’esplosivo improvvisato” ritrovato si è rivelato essere un sacchetto di zucchero?

In Germania hanno molto lavoro da fare per giustificare il razzismo governativo anti-palestinese più estremo del mondo, quindi hanno inventato un “complotto terroristico di Hamas” e arrestato quattro giovani musulmani. Nessuna prova è stata prodotta per giustificare questo arresto.

Hamas non ha mai e poi mai condotto alcun attacco violento al di fuori della Palestina e la sua politica è sempre stata quella di non farlo – e lo è tuttora. È ridicola l’idea che in questo momento Hamas abbia deciso di perdere improvvisamente la guerra di propaganda che sta vincendo in tutto il mondo, attaccando la Germania.

I governi tedeschi ovviamente sono preparati non solo per il genocidio, ma anche per la creazione entusiastica di un falso terrorismo (come la CIA ha fatto per anni).

Il governo tedesco è stato pesantemente implicato sia negli attacchi terroristici sotto falsa bandiera a Tashkent, sui quali ho potuto indagare e riferire al governo britannico in tempo reale, sia nella creazione di un’intera falsa organizzazione terroristica , “The Islamic Jihad Union of Uzbekistan”. , che fu interamente opera della CIA e dei servizi di sicurezza tedeschi.

L’obiettivo a quel tempo era giustificare l’operazione della base aerea militare tedesca a Termez in Uzbekistan in Afghanistan. La gente dimentica la partecipazione tedesca come perdente nell’ultima guerra afghana.

Non ho dubbi che ci troviamo in un periodo di maggiore propaganda, di falsi complotti terroristici, di vero e proprio terrorismo sotto falsa bandiera e di terrorismo guidato da agenti provocatori. È l’unico modo in cui l’establishment può sperare di riconquistare la narrativa propagandistica.

Non mi sono ancora abituato del tutto alla mia nuova posizione di terrorista itinerante, quindi mi scuso che i post siano stati un po’ scarsi a causa di molti problemi organizzativi e di un generale senso di scompiglio.

Questa persecuzione viene attuata all’aeroporto di Milano. Sono molto felice, a titolo personale, di dirti che la mia famiglia si unisce a me in un luogo esotico per Natale e Capodanno, quindi potresti non avere mie notizie fino a metà gennaio poiché devo ai miei figli gran parte della mia attenzione.

Ti auguro un periodo festivo sicuro e molto felice ovunque tu sia, e spero che tu possa stare insieme a coloro che ami. Per tutti coloro che vivono nella paura e nel pericolo, in particolare ma non solo quelli di Gaza, i miei pensieri insieme a quelli di milioni di persone in tutto il mondo sono con voi ora e sempre.

Poco prima della prima guerra in Iraq, tra l’invasione del Kuwait e lo scoppio delle vere e proprie ostilità, ho inviato un verbale in risposta a quello fatto da John Major. Lavoravo all'”Embargo Surveillance Centre”, un’istituzione top secret che operava da un quartier generale sotterraneo della NATO nel centro di Londra.

Siamo stati tra i destinatari di un messaggio natalizio del Primo Ministro che univa gli auguri cristiani ad un messaggio bellicoso. Ho risposto in un minuto formale con questo verso del canto natalizio It Came Upon the Midnight Clear :

“Ma con le sventure del peccato e del conflitto

il mondo ha sofferto a lungo;

Sotto la tensione angelica sono passati

duemila anni di errori;

E l’uomo, in guerra con l’uomo, non sente

il canto d’amore che essi portano; –

Oh, zittite il rumore, voi uomini di conflitto,

e ascoltate gli angeli cantare!”

Chiunque siano gli angeli per te, spero che li sentirai cantare.

*Craig Murray è un autore, storico, conduttore televisivo e attivista per i diritti umani. È stato ambasciatore britannico in Uzbekistan dall’agosto 2002 all’ottobre 2004 e rettore dell’Università di Dundee dal 2007 al 2010. La sua copertura dipende interamente dal supporto dei lettori. Le donazioni per mantenere attivo questo blog sono ricevute con gratitudine .

Questo articolo è tratto da CraigMurray.org.uk ( fonte) .

Traduzione: Luciano Lago