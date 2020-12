Covid e Vaccinazione di Massa: migliaia di eventi di impatto sulla salute segnalati

da Redazione

di Stephen Lendman

Secondo il CDC (The Centers for Disease Control and Prevention), un “‘evento avverso’ è qualsiasi problema di salute che si verifica dopo una iniezione o un altro vaccino”.

Un “evento di impatto sulla salute” è qualsiasi cosa che renda un individuo “incapace di svolgere le normali attività quotidiane, incapace di lavorare, (e) di richiedere cure da parte di un medico o un operatore sanitario”.

Il 14 dicembre, negli Stati Uniti è iniziata la vaccinazione di massa covid.

Il 19 dicembre sono stati segnalati oltre 5.000 “eventi di impatto sulla salute”.

Secondo il principio dello scarafaggio, quando ne vedi uno, ce ne sono molti altri invisibili in giro.

Il principio si applica alle cattive notizie che le autorità vogliono tenere nascoste.

Quando alcune delle notizie sono note, quello che viene segnalato è probabilmente la punta dell’iceberg.

Se migliaia di “eventi di impatto sulla salute” sono stati segnalati da vaccinazione di massa covid in meno di una settimana, molti di più probabilmente sono quelli che non sono stati segnalati.

Se quanto è stato segnalato è accaduto in cinque giorni, si ignra quanti altri eventi avversi non sono stati segnalati.

Quante decine o forse centinaia di migliaia di “eventi di impatto sulla salute” seguiranno nelle settimane e nei mesi a venire, negli Stati Uniti e all’estero?

L’uso dell’autorizzazione di emergenza (EAU) concesso alla Pfizer e alla Moderna dalla FDA (controllata da Big Pharma ) per i loro vaccini covid sperimentali, inadeguatamente testati e ad alto rischio, sta giocando velocemente e liberamente con la salute umana negli Stati Uniti e all’estero.

Col senno di poi, quando è troppo tardi per rimediare, si saprà che questi vaccini pericolosi per la salute hanno causato danni irreparabili a innumerevoli persone?

Sulla base della storia del vaccino, questo è molto probabile.

Il CDC in combutta con Pharma ha falsamente affermato che i vaccini Pfizer e Moderna covid sono sicuri ed efficaci, sapendo che non è vero.

In ogni caso, l’azione del CDC costituisce un crimine contro l’umanità che sicuramente rimarrà impunito.

La multinazionale che produce il vaccino anti-Covid, già sotto processo per aver sperimentato vaccini su cavie umane

Immediatamente o subito dopo la vaccinazione dei partecipanti allo studio, Pfizer e Moderna hanno causato:

Dolore o indolenzimento nella zona interessata

Mialgia – Dolore muscolare che colpisce legamenti, tendini e tessuti molli della fascia

Eritema: arrossamento della pelle dovuto alla dilatazione dei capillari sanguigni

Stanchezza e malessere

Mal di testa

Febbre

Gonfiore del sito vassoso

Nausea che può includere vomito

Linfoadenopatia: ingrossamento infiammatorio dei linfonodi che può essere minore o grave

Secondo il CDC, la presunta efficacia del vaccino covid di Pfizer dura circa due mesi.

La cosiddetta efficacia di Moderna dura circa 14 giorni o leggermente più a lungo dopo due dosi.

Proteste neggi USA contro i vaccini obbligatori (vedi: https://theconversation.com/coronavirus-vaccines-health-experts-identify-ways-to-build-public-trust-150129 )

Infermiere protetano in USA contro l’obbligo dei vaccini (https://unknownnews.net/nurses-against-mandatory-vaccines-22000-nurses-refuse-mandatory-vaccinations/)

La vaccinazione sperimentale è pericolosa per tutti. I vaccini Pfizer e Moderna covid ad alto rischio / sperimentali hanno pericoli nascosti sconosciuti per la salute umana.

Sono particolarmente pericolosi per gli anziani e per le persone che assumono un cocktail di altri farmaci, così come per chiunque abbia un sistema immunitario indebolito.

Il Jerusalem Post ha riferito che un uomo di Gerusalemme di 75 anni è morto per un attacco di cuore due ore dopo essere stato vaccinato per covid, citando il ministero della Salute israeliano.

Lo scorso marzo, il dottor Sin Hang Lee, esperto del Laboratorio di diagnostica molecolare di Milford (CT), esperto di diagnostica basata sul sequenziamento del DNA, ha presentato una richiesta di sospensione dell’azione amministrativa alla FDA, NIH, NIAID e OMS.

Lo stesso specialista li ha esortati a non approvare i vaccini covid sperimentali a causa del numero enorme di falsi positivi nei test PCR, rendendo i test inutili.

La sua legittima preoccupazione è stata ignorata.

Molte migliaia di medici e scienziati in tutto il mondo hanno messo in guardia contro la vaccinazone per la protezione covid che i vaccini sperimentali non forniscono – solo potenziali gravi problemi di salute.

La vaccinazione di massa negli Stati Uniti ed in Europa è ben avviata.

Questa potrebbe causare un’epidemia di gravi problemi di salute che probabilmente saranno soppressi e oscurati dalle agenzie di sanità pubblica e dai media complici.

Uomo avvisato mezzo salvato.

Fonte: Stephen Lendman.org

Traduzione: Luciano Lago