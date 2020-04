Covid-19 in Germania – Quando la polizia suona il campanello

di Olivier Renault.

In Germania, i Grünens e i Socialdemocratici (SPD) sostengono la necessità delle “visite” nelle case private da parte della polizia con i medici per gli esami del sangue e per l’inviare a psichiatri (esperti o cittadini) coloro che rifiutano o criticano le relative direttive politiche al virus.

I ricercatori stanno conducendo studi sull’impatto del Covid-19 sulla popolazione sotto lo slogan del benessere comune. Durante la ricerca, Observateur Continental ha scoperto, ad esempio, per una zona in Germania (Baviera), che in questa si stavano già svolgendo ricerche su nove contaminati all’ospedale universitario di Monaco lo scorso gennaio.” Per comprendere meglio il Covid-19, uno studio su famiglie selezionate casualmente è iniziato a Monaco il 5 aprile “. Il personale dell’Istituto tropicale LMU Klinikum si muove accompagnato dalla polizia. ” Se vivi a Monaco, i dipendenti del Tropical Institute, accompagnati dalla polizia, possono suonare il tuo campanello e chiedere esame del sangue “;

” Non conosciamo ancora il numero di casi non dichiarati di infezioni da Covid-19. Quante persone sono infettate senza mostrare sintomi? Un ampio campione di Monaco dovrebbe ora fornire cifre ” , scrive l’ ARD statale il 3 aprile, spiegando la tecnica:”A partire dal 5 aprile, i campioni di sangue provenienti da 3.000 famiglie selezionate casualmente a Monaco saranno testati per gli anticorpi contro il coronavirus SARS-CoV-2 entro quattro settimane. I ricercatori vogliono esaminare circa 4.500 persone.

Le famiglie vengono selezionate a caso, un computer specifica dove suonerà il personale dello studio . “Michael Hoelscher, capo del Dipartimento di infezione e medicina tropicale della Clinica dell’Università di Monaco (LMU), è alla guida del nuovo studio. Tale studio inoltre risulta finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Nel 2010, questo virologo ha diretto la ricerca sulle cavie africane per testare un nuovo vaccino finanziato da Bill Gates contro la tubercolosi: l’SQ109.”La Germania avvia il primo studio su larga scala sull’immunità al coronavirus “, titola France Info senza menzionare la presenza della polizia con i medici il 10 aprile.

Questo test su larga scala coinvolgerà dal 13 aprile anche più di 100.000 persone in Germania e non solo in Baviera e i ricercatori affermano che questo studio può durare ” due o tre mesi, per avere un risultato più preciso “.Un documento dell’ospedale di Monaco spiega che ” questa operazione deve essere ripetuta più volte per un periodo di circa dodici mesi “. “La Sassonia vuole mettere in cura psichiatrica coloro che rifiutano la quarantena “, titola Die Welt il 10 aprile.“ Se in singoli casi dovesse accadere che le persone si oppongano alle prescrizioni, è necessario applicare le misure ordinate dalle autorità sanitarie. È anche possibile collocare queste persone in una parte chiusa di un ospedale per ordine del tribunale ” , ha affermato il ministro degli affari sociali della Sassonia, Petra Köpping (SPD).

Come promemoria, la Sassonia è la terra dove è più forte il movimento patriota tedesco con Le Manifestazoni del Lunedì e poi di Pegida dove fu cantato “Merkel muss weg! (La Merkel deve andarsene) . I media tedeschi pubblicano anche sui patrioti tedeschi che sono attualmente arrestati durante il parto.Nella Svizzera tedesca, il cardiologo Thomas Binder è stato arrestato a casa la sera dell’11 aprile da diversi agenti di polizia. Il medico, che denuncia la gestione della crisi di Covid-19, ha pubblicato prima del suo arresto su Facebook: ” Davanti al mio studio medico, c’è un gruppo di agenti di polizia in stile sud americano, sarò arrestato, usando escalamtivo! “.

Il giornale Argovia Zeitung conferma questo arresto, specificando che la strada in cui vive il dottore era chiusa e che il medico era stato internato in psichiatria.“ Alla fine di gennaio, un gruppo di pazienti nella regione di Starnberg vicino a Monaco di Baviera è diventato il primo gruppo di casi epidemiologici COVID-19 in Germania. Nove pazienti di questa “sperimentazione di Monaco” sono stati poi curati presso la clinica Schwabing di Monaco “, ha scritto la rivista medica News Medical il 3 aprile .

