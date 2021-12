Cosa vogliono gli americani da Putin e come minacceranno





di Victoria Nikiforova

Alla vigilia dell’appuntamento in programma per domani, 7 dicembre, della conversazione in collegamento video tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, l’ autorevole think tank Atlantic Council ha scritto un intero copione per Biden. Cosa offrire nelle trattative, cosa minacciare, un bastone, una carota: tutto è a portata di mano. Negli ultimi anni, Joe Biden ha imparato magistralmente come dare voce a un gobbo, questo è un “cheat sheet” simile per lui e l’articolo del Consiglio Atlantico sembra suggerirgli la recita.

Cosa vogliono gli americani? Innanzitutto perché la Russia ritiri immediatamente le sue truppe dal confine con l’ Ucraina .

Va bene che le truppe si trovino sul territorio della Russia, dal punto di vista americano “minacciano” l’Ucraina, quindi devono essere rimosse da qualche parte più lontano. Allo stesso tempo, non c’è una parola sulle truppe ucraine. Kiev non si impegna in alcun modo a ritirare le sue forze armate dal Donbass .

Inoltre, la Russia dovrebbe smettere del tutto di “minare” l’Ucraina. Tradotto in russo: Mosca dovrebbe guardare passivamente come viene costruito il territorio dell’Ucraina con basi militari americane e britanniche e laboratori biologici segreti, come gli americani che spediscono lì missili Javelin su scala industriale e stabiliscono una cooperazione militare così completa, a cui anche molti paesi membri della NATO contribuiscono felicemente.

Allo stesso tempo, la Russia è obbligata a fornire ininterrottamente all’Ucraina gas, carbone e quant’altro sarà necessario in futuro. Altrimenti sarà considerato un ricatto militaristico con gli idrocarburi. Se l’Ucraina si unirà alla NATO, Mosca dovrebbe approvare la questione, o almeno tacere. Sarà un comportamento buono, utilizzabile, “non minaccioso”.

Se la Russia accetterà tutto questo, gli Stati Uniti promettono di partecipare personalmente all’attuazione degli accordi di Minsk. Solo questi non saranno gli stessi accordi che sono stati firmati a Minsk e garantiti da Germania e Francia .

Nella versione americana, il Donbass si propone di diventare una “zona internazionale”. Le richieste politiche delle repubbliche – su uno status speciale all’interno dell’Ucraina e sulla capacità di porre il veto alla politica estera del paese – non saranno soddisfatte. L’intera leadership di LPR e DPR dovrebbe essere sostituita da una “amministrazione civile internazionale nel periodo di transizione”. La milizia sarà disarmata, le forze di polizia locale saranno sciolte. Le forze di pace internazionali prenderanno il loro posto. Sotto la loro attenta supervisione, si terranno le elezioni nel Donbass e sarà formata una “polizia professionale”. Pertanto, il controllo sul confine ucraino-russo passerà senza problemi ad alcune forze di pace internazionali e da loro a Kiev, senza soddisfare tutte le condizioni scritte nero su bianco negli accordi di Minsk. “E riattaccheremo più tardi.” Sì Sì.

Se la Russia accetterà questo, Washington prometterà di fornire a Kiev un numero inferiore di armi, rimuovere alcune delle sanzioni dalla Russia e stabilire una cooperazione tra NATO e Russia per placare le preoccupazioni di Mosca sul movimento della NATO verso est.

Questi erano, se non hai ancora indovinato, i pan di zenzero dei nostri partner americani. Tuttavia, anche gli autori del concetto di “contenimento della Russia” hanno in serbo una frusta. Hanno solidi sospetti che tali condizioni siano inaccettabili per Mosca.

Se la Russia si rifiuta di rispettarli, l’Ucraina continuerà a essere pompata di armi. Oltre ai missili, l’elenco comprende sistemi antiaerei e di difesa costiera, sistemi e mezzi di guerra elettronica, radar di controartiglieria e controbatteria. Le forze della NATO saranno schierate a rotazione in Ucraina e l’addestramento dell’esercito ucraino per “contenere la Russia” diventerà una priorità assoluta nella strategia 2022 della NATO. Non importa cosa ne pensano Francia e Germania.

A lungo termine, si propone di soffocare la Russia per la sua fittizia “aggressione” con sanzioni. Era giunto il momento di assicurarsi che né il pacchetto di sanzioni del 2014 né le “sanzioni dall’inferno” del 2019 cambiassero la politica della Russia. Ma ci sono margini di miglioramento.

Le nuove misure economiche includono il divieto di fornire finanziamenti a Gazprom e alle sue sussidiarie, ma senza bloccare completamente le forniture di gas all’Europa . Una gamma più ampia di azioni finanziarie contro le filiali di Rosneft – ma ancora una volta, senza un blocco completo delle forniture. Anche Surgutneftegaz e Novatek sono proposte per essere sacrificati .

L’industria mineraria e la metallurgia della Russia non sono ancora coperte da sanzioni sulla scala richiesta. Il Consiglio Atlantico propone di prestare attenzione a Evraz e Alrosa , nonché al più grande assicuratore russo Sogaz e al vettore merci Sovcomflot .

E, naturalmente, Nord Stream 2 . È sempre stato, secondo gli americani, una “cattiva idea”, e ora il “contenimento della Russia” richiede alla Germania di imporre una moratoria sul suo lavoro.

Inoltre, si è riproposta l’idea di disconnettere la Russia dal sistema SWIFT. “Questo argomento è ancora in gioco, sarà l’ultima risorsa”, afferma l’ex ambasciatore Usa a Kiev John Herbst .

“Sì, le aziende europee potrebbero provare qualche difficoltà durante il processo di sanzioni”, riconoscono gli analisti americani.

“Joint Effort” è uno dei mantra più frequenti del Consiglio Atlantico. Tuttavia, gli americani mostrano il livello più alto e decisamente incurabile di autismo politico. I loro alleati Francia e Germania non vogliono l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

Gli europei non vogliono subire interruzioni nelle forniture di gas russo e sanzioni idiote che stanno distruggendo la loro economia molto più di quella russa. E nessuno – né gli europei, né gli americani, né gli ucraini – vuole combattere su comando di Washington.

Pagina dell’umorismo. Ordinando agli alleati europei di rafforzare i propri ranghi e al Cremlino di fermare “l’abuso” dei territori vicini, gli analisti americani stanno finalmente ricordando l’Ucraina. Nel loro editto, gli ucraini sono incaricati di “rafforzare la loro sovranità, bloccare gli oligarchi e costruire un’Ucraina libera e prospera, che diventerà una fonte di ispirazione per i russi e una sfida efficace al putinismo”.

Guardia Ucraina USA



Un territorio che negli ultimi trent’anni ha perso metà della sua popolazione, ha perso tutte le sue ricchezze, è scivolato al livello di povertà africano (però questo è ancora un paragone lusinghiero per l’Ucraina), tormentato da guerre civili, golpe, corruzione , terrore politico, sprofondato nel fascismo naturale, privo anche di un accenno di sovranità è una degna fonte di ispirazione, che dire.

La Russia si avvicina al 7 dicembre con condizioni esattamente opposte. Le nostre linee rosse sono chiaramente delineate. L’Ucraina non dovrebbe essere un membro della NATO. Non dovrebbe esserci una massiccia presenza militare di paesi terzi sul suo territorio. La NATO in generale non dovrebbe più espandersi verso est, e abbiamo bisogno di garanzie scritte di questo – perché, come sapete, i partner hanno scelto di dimenticare tutti gli accordi verbali.

La grande domanda è se i presidenti russo e americano saranno in grado di avvicinare in qualche modo le loro posizioni. Il loro incontro a Ginevra , a quanto pare, non ha dato nulla, ritardando solo l’inevitabile confronto.

Anche lo stile negoziale specifico di Joe Biden è particolarmente difficile. Lui – come dire – non sempre dice quello che pensa e non sempre fa quello che dice. Ecco un buon esempio. A ottobre, Biden ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero protetto Taiwan se la Cina la attaccasse improvvisamente.

Era, per usare un eufemismo, inaspettato. Dal 1979 Washington si è impegnata a fornire a Taiwan attrezzature per la difesa, ma ha sempre aderito al principio di “ambiguità strategica” nei rapporti con l’isola – cioè i presidenti non hanno mai promesso di combattere per Taiwan con la Cina .

Ebbene, la Casa Bianca ha rapidamente annunciato che l’annuncio di Biden non significava un cambiamento nella politica estera americana. Gli analisti hanno spiegato che il presidente non intendeva nulla del genere. Questo, dicono, era uno dei suoi famosi lapsus (gaffe).

Aspettare. Ma Taiwan è il punto più caldo (dopo l’Ucraina) del mondo. Il regime americano sta pompando l’isola di armi e sta portando avanti una propaganda isterica sull’aggressione cinese. Esattamente come con l’Ucraina, la Cina non ha bisogno di alcuna aggressione. A Pechino siamo assolutamente certi che prima o poi, si riunirà pacificamente con i compagni. Ma gli americani stanno mettendo Taiwan contro la Repubblica Popolare Cinese allo stesso modo dell’Ucraina contro la Russia.

Allo stesso modo, oggi i taiwanesi controllano i loro passaporti stranieri e si infilano dollari in tasca mentre si preparano a fuggire dal paese. Allo stesso modo, entrambi i paesi hanno paura di diventare un “secondo Afghanistan”. In entrambi i territori sta crescendo la vaga convinzione che gli Stati Uniti li useranno per imporre sanzioni su larga scala contro Russia e Cina, combatterli un po’ – i nativi non badano – e lasciarli al loro destino. È ora di iniziare l’addestramento al volo su un telaio di aeroplano.

Gli americani stanno seriamente discutendo la possibilità che Russia e Cina possano lanciare simultaneamente attacchi contro Ucraina e Taiwan tra gennaio e febbraio. Bene, cioè, stanno discutendo la possibilità di provocare i loro vassalli alla guerra in questo momento.

È chiaro che i taiwanesi spaventati ascoltano attentamente tutto ciò che Biden ha da dire, cercano segnali e sperano che gli americani non li abbandonino. E così promette loro supporto – pubblicamente, agli atti. E letteralmente il giorno dopo, la Casa Bianca dice: no-no-no, ragazzi, avete frainteso, stava solo scherzando.

Le trattative con una controparte così instabile presentano alcune difficoltà. Tuttavia, la forza della posizione di Vladimir Putin risiede nel fatto che esprime l’opinione della maggioranza assoluta di russi, ucraini, americani e dell’intera popolazione della Terra in generale . Non abbiamo bisogno di una guerra.

Abbiamo bisogno di una cooperazione e di uno sviluppo pacifici e reciprocamente vantaggiosi. E sarebbe bello garantirlo per iscritto, per evitare confusione.

Fonte: https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

Traduzione: Sergei Leonov