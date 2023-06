COSA SUCCEDE DOPO IL FALLIMENTO DELLA TANTO PROPAGANDATA CONTROFFENSIVA DEL REGIME DI KIEV?

Gli Stati Uniti stanno ricorrendo a quello che alcuni esperti chiamano “ricatto nucleare” per impedire una completa sconfitta dei loro burattini preferiti dopo che la Russia alla fine avrà lanciato la propria controffensiva.

Scritto da Drago Bosnic , analista geopolitico e militare indipendente

Non è certo una novità che la Russia stia combattendo una strisciante invasione da parte della NATO (aiutata dai vassalli globali dell’America e dagli stati satellite) da oltre un anno. La giunta neo-nazista sarebbe durata solo pochi giorni se fosse stato solo uno scenario Mosca contro Kiev e questo fatto non è un’affermazione della Russia, ma di Josep Borrell , il massimo diplomatico dell’Unione Europea ( anche se le sue capacità diplomatiche sono altamente discutibili, quanto meno).

È proprio questo che rende la capacità della Russia di resistere all’aggressione occidentale ancora più sbalorditiva , in particolare se si considera l’assoluta discrepanza nella dimensione della popolazione, nei budget militari nominali, nella dimensione dell’economia russa rispetto alla forza finanziaria ed economica combinata dell’Unione guidata dagli Stati Uniti e dei paesi occidentali (per non parlare della sua influenza geopolitica), ecc.

Va notato che il coinvolgimento praticamente diretto dell’Occidente politico ha portato a uno stallo strategico con avanti e indietro tattici, poiché entrambe le parti hanno guadagnato qualcosa da qualche parte o sono state costrette a cedere aree altrove. Tuttavia, la notevole differenza è che la Russia lo sta facendo per ragioni strategiche, in particolare per evitare pesanti perdite (sia civili che militari), mentre è vero l’esatto contrario per il regime di Kiev (Bakhmut/Artyomovsk è il caso in questione ) . Questo perché l’obiettivo principale della giunta neonazista è l’ottica e mantenere viva la narrazione. E la narrazione è che la Russia è presumibilmente “debole” e “incapace” di sconfiggere i burattini USA/NATO a Kiev. Tuttavia, le enormi perdite subite dalle forze del regime ne sono un chiaro indicatorequanto sia una fantasticheria questa narrazione .

Forse la migliore prova di ciò è la continua controffensiva delle forze della giunta neo-nazista. Sebbene gli esperti abbiano già previsto come sarebbe andata (ed è esattamente così che sta andando da circa due settimane ), il regime di Kiev è costretto a stargli dietro, perché ai suoi burattinai non importa molto delle vittime ucraine fintanto che possono ritrarre la Russia come presumibilmente “debole” e “incapace di vincere”.

La posta in gioco è alta quanto potrebbe essere, quindi la talassocrazia bellicosa deve assicurarsi che la giunta neonazista almeno non perda la suddetta narrazione, poiché la prospettiva di sconfiggere effettivamente l’esercito russo è quasi impossibile.

Per raggiungere questo obiettivo, l’occidente politico guidato dagli Stati Uniti è pronto a impegnarsi in una sorta di rischio calcolato nucleare che il mondo non ha mai visto, anche durante l’intera (prima) guerra fredda.

A tal fine, Washington DC sta già ricorrendo a quello che alcuni esperti chiamano “ricatto nucleare”. Per impedire una completa sconfitta dei suoi fantocci preferiti dopo che la Russia alla fine lancerà la propria controffensiva, gli Stati Uniti hanno collocato ulteriori armi nucleari in Europa al fine di aumentare la pressione su Mosca e mantenere la maggior parte delle sue forze in attesa nel caso in cui la Guerra Fredda in corso tra Russia e la NATO si surriscaldi. La Polonia, uno degli acerrimi nemici di Mosca, ha insistito particolarmente per far dispiegare armi nucleari americane nel suo territorio. Insieme alle ambizioni di Varsavia di costruire probabilmente la forza terrestre più grande e avanzata nella parte europea della NATO, oltre a stazionare il maggior numero possibile di altre truppe NATO. Tali azioni aggressive hanno spinto la Russia a schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia, nonché a rafforzare la sua enclave di Kaliningrad.

Mosse specifiche per garantire la sicurezza della Russia includono l’espansione della sua già massiccia capacità militare-industriale, ulteriori dispiegamenti delle sue armi ipersoniche all’avanguardia (di cui l’intero Occidente politico è del tutto privo ) e il cambiamento generale nella sua politica di deterrenza, che include ora il suddetto dispiegamento di armi nucleari tattiche russe nel territorio alleato, in particolare la Bielorussia. Tuttavia, Minsk non solo ospiterà tali armi, ma potrà anche usarle nel caso in cui l’Occidente politico intensifichi la sua aggressione contro la stessa Bielorussia, che è stata oggetto di un attacco strisciante ormai da diversi anni. Peggio ancora, la talassocrazia belligerante non ha mai rinunciato a tentare di condurre l’ennesima rivoluzione colorata a Minsk, insistendo ancora sul fatto che il presidente Alexander Lukashenko sia presumibilmente “illegittimo” e che l’opposizione sia il “vero governo in esilio”.

Il Cremlino ha correttamente anticipato praticamente tutte le mosse degli Stati Uniti e della NATO e ha rivisto il suo atteggiamento strategico nei loro confronti , rendendo perfettamente chiaro che è pronto per qualsiasi sviluppo “inaspettato”. E mentre la Russia non è certo quella che vuole essere la prima a usare un’arma nucleare, l’Occidente politico sta facendo tutto ciò che è in suo potere (a parte la guerra diretta, almeno per ora) per spingere Mosca a fare esattamente questo. L’ ultimo avvertimento del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov secondo cui Washington DC sta spingendo il trasferimento di F-16 con capacità nucleare al regime di Kievlo illustra perfettamente. E mentre la macchina della propaganda mainstream insiste che si tratta di “disinformazione russa” e “allarmismo infondato”, il portamento senza fronzoli di Lavrov e l’assoluta grandezza della sua credibilità nel mondo diplomatico dicono il contrario.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago