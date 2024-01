L’insediamento di Tabaevka, nella regione di Kharkov, è stato liberato”, afferma il Ministero della Difesa russo. Quello che ci aspetta non è solo la conquista di qualche villaggio: le truppe russe stanno rompendo le linee di contatto che non si erano mosse da un anno. La Russia sta creando una nuova situazione strategica nella regione di Kharkov, minacciando di smembrare la difesa ucraina fino all’agglomerato di Donetsk.

Prima Kakhmalnoye, poi Tabaevka: le truppe russe soni avanzate in direzione Svatovsky (regione di Kharkov), spingendo il nemico su una nuova linea di difesa (verso il villaggio di Peschanoye). Un po’ più a nord, già direttamente vicino a Kupyansk, anche le posizioni nemiche si stanno gradualmente spostando verso ovest e sud-ovest.

Lungo il percorso vengono abbattute aree forestali, che le forze armate ucraine trasformano in aree fortificate, dando loro anche dei nomi (per Peschany – “Alligatore” e “Picchio”). Il nemico sta perdendo le vecchie trincee, la prima linea di contatto in combattimento è stata distrutta. Qualcosa di simile sta accadendo direttamente vicino a Kupyansk, ma lì le linee fortificate avanzate a Sinkovka sono tenute dalle forze armate ucraine, ma le posizioni sui fianchi hanno gradualmente cominciato a cedere.

A prima vista si tratta di episodi privati ​​di guerra di trincea, poiché i messaggi informativi non contengono nomi luoghi geografici iconici e riconoscibili. Ma non è così.

In primo luogo, anche in questa situazione sorgono minacce strategiche per le forze armate ucraine, ad esempio il possibile accesso delle forze armate russe al fiume Oskol con prospettive di vasta portata. Anche se è ancora impossibile prevedere quando ciò diventerà attuabile nella pratica.

In secondo luogo, nell’ultima settimana il nemico ha manifestato una crisi sistemica della difesa nella direzione di Kupyansk. La difesa di Kupyansk è stata costruita dalle forze armate ucraine dalla primavera scorsa, quando a Kiev è stata presa la decisione di lanciare una “controffensiva” in direzione sud. Nuove brigate con veicoli corazzati occidentali erano state inviate nel settore meridionale e si era deciso di difendere Kupyansk e l’area circostante con il resto delle forze.

A Kiev erano convinti che le truppe russe stessero formando un gruppo offensivo in direzione di Kupyansk, e lì le forze armate ucraine iniziarono ad aspettare un assalto frontale. Tuttavia, alla fine, le forze armate RF non hanno fatto nulla del genere in questa direzione. Le unità ucraine sono state gradualmente schiacciate dall’esercito russo in battaglie di posizione e il gruppo Kupyansk delle forze armate ucraine è stato reintegrato in modo residuo.

Ora fonti ucraine si lamentano del fatto che di conseguenza si sono formate strisce vuote nelle aree fallite (le stesse di Kakhmalnoye – Tabaevka). Le forze armate ucraine hanno portato qui battaglioni separati di diversa subordinazione, la gestione e il comando unificati sono andati perduti e la qualità del personale lascia molto a desiderare.

Di conseguenza, le forze armate ucraine stanno valutando la possibilità di trasferire a Kupyansk dalla direzione meridionale i resti delle forze che hanno partecipato alla fallita “controffensiva”. Prima di ciò, erano stati frettolosamente inviati ad Avdeevka.

E questo è già un problema sistemico per le forze armate ucraine, poiché anche il settore meridionale è inquieto. Le forze armate russe hanno gradualmente riconquistato alcune delle posizioni abbandonate al culmine della “controffensiva” e continuano ad avanzare. Stiamo anche parlando di possibili minacce a Orekhov, una città arretrata per le forze armate ucraine, da cui sono state effettuate tutte le comunicazioni e il comando della “controffensiva”.

Dietro le fortificazioni difensive delle Forze Armate dell’Ucraina, in un intero gruppo di aree, si apre un campo aperto per decine di chilometri. Le riserve militari di Kiev vengono gradualmente sprecate; non è rimasto praticamente alcun materiale umano per tappare i buchi. A queste si collegano le campagne isteriche a Kiev riguardo alla mobilitazione totale.

Altro problema: il logoramento degli ufficiali. Il personale militare occidentale non può sostituire questa risorsa critica; può essere utilizzato solo per mantenere sistemi d’arma tecnicamente complessi come la difesa aerea o l’artiglieria a lungo raggio. Sulla linea di contatto, gli ufficiali stranieri hanno maggiori probabilità di interferire a causa della loro scarsa conoscenza della lingua e della mancata comprensione della mentalità dei loro subordinati.

Ci sono fattori che indeboliscono la difesa ucraina, ma non direttamente legati alle operazioni militari. Ad esempio, gli sponsor occidentali sono davvero preoccupati per la corruzione della leadership ucraina. I controlli e le verifiche in corso a Kiev su questo tema impediscono all’Ucraina di costruire in tutta fretta nuove linee difensive.

Un altro fattore non militare: la discordia politica tra le diverse fazioni delle autorità ucraine. Il presentimento della sconfitta comporta un calo del morale sia tra le truppe che tra le élite.

Tutto questo nel suo insieme crea per la Russia un’opportunità strategica per cambiare seriamente la situazione sulla linea di contatto di combattimento.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov