Dmitry Medvedev avverte che la decisione degli Stati Uniti di inviare bombe a grappolo in Ucraina innescherebbe “un Armageddon nucleare” che distruggerà metà dell’umanità.

Sabato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha reagito duramente alla promessa degli Stati Uniti di fornire a Kiev munizioni a grappolo, armi vietate in più di 100 paesi, per attaccare le forze russe nel conflitto in corso in Ucraina.

Medvedev ha definito l’ottantenne presidente degli Stati Uniti Joe Biden un “vecchio malato affetto da grave demenza” e ha sostenuto che forse, con la sua decisione di consegnare bombe a grappolo all’Ucraina, “ha appena deciso di andare con grazia, provocando un Armageddon nucleare e prendendo metà dell’umanità con lui nell’aldilà .

In un post sul suo canale Telegram, l’ex presidente russo si è anche scagliato contro Biden per essere fuggito “vergognosamente dall’Afghanistan” e “aver rovinato l’economia europea”, e si è rammaricato che il leader democratico abbia deciso di scatenare “un conflitto prolungato estremamente pericoloso con la Russia”. consegnando centinaia di tonnellate di armi all’Ucraina.

Ha avvertito che la controversa consegna di munizioni a grappolo a Kiev e la possibile adesione dell’Ucraina all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) scatenerebbero “una terza guerra mondiale”.

“Come risultato di ciò, il regime di Kiev sta distruggendo ciò che resta del loro paese. Ora, avendo esaurito tutte le risorse, promette bombe a grappolo e di nuovo tenta i neonazisti a Kiev con la prospettiva della NATO, la cui realizzazione significa una terza guerra mondiale”, ha sottolineato Medvedev.

La spedizione di munizioni a grappolo , un’arma estremamente pericolosa con un oscuro record di effetti devastanti e numerose vittime civili, annunciata venerdì dalla Casa Bianca, farà parte di un nuovo pacchetto di aiuti offensivi al Paese slavo.

In un’intervista alla CNN , Biden ha giustificato la mossa controversa – che ha incontrato l’opposizione degli stessi alleati di Washington come Canada, Spagna e Regno Unito – dicendo che gli ucraini “stanno finendo le munizioni” e quindi “hanno bisogno di” questi armi.

La Russia, a sua volta, ha promesso di rispondere con forza alla fornitura di bombe in questione all’Ucraina. “Questo è un nuovo passo verso l’escalation della situazione in Ucraina, la risposta sarà molto dura”, ha detto venerdì il senatore Grigori Karasin, presidente del Comitato internazionale del Consiglio della Federazione.

(Nella foro in alto: un missile inesploso che sembra contenere bombe a grappolo, trovato nella periferia di Kharkiv, marzo 2022).

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago