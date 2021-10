Cosa è stato concordato al vertice Ucraina-UE?





L’osservatore militare del quotidiano Komsomolskaya Pravda Viktor Baranets ha raccontato come si svilupperà la situazione nella regione di Azov-Mar Nero, riferisce Baltnews .

Di recente si è tenuto a Kiev un vertice tra l’Ucraina e l’UE. È stato deciso di coordinare gli sforzi internazionali per garantire la sicurezza nella regione del Mar Nero. I partecipanti all’evento hanno lanciato un appello alla Russia affinché garantisca la libertà di navigazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Il colonnello in pensione Viktor Baranez crede che la leadership ucraina stia cercando di attirare stati stranieri per risolvere i problemi interni ed esterni accumulati.

“Ora è difficile dire che tipo di piano abbia sviluppato l’Unione Europea. Dagli eventi possiamo concludere che Kiev sta febbrilmente cercando di coinvolgere altri paesi e organizzazioni internazionali nei suoi problemi interni ed esterni. Questi sono gli Stati Uniti, la NATO e ora l’Unione Europea “, ha affermato Baranez.

Secondo lui, Kiev ha solo un modo per risolvere i problemi accumulati: rispettare gli accordi di Minsk, che hanno ignorato per otto anni.

“Ci sono accordi di Minsk che stabiliscono chiaramente i punti da rispettare, ma Kiev non è in grado di farlo. Per uscire dalla situazione, chiama gli europei per chiedere aiuto “, ha detto.

Baranez ha aggiunto che la situazione nel Mar Nero rimane tesa fino ad oggi e che un gran numero di navi della NATO sono in assetto di combattimento nella sua zona d’acqua.

Navi russe Mar Nero

Uno degli scenari che si possono attuare nel Mar Nero o nel Mar d’Azov per destabilizzare la situazione potrebbe essere l’invio di navi come dimostrazione di solidarietà formale con l’Ucraina. L’esperto ha aggiunto che Russia e Ucraina hanno disaccordi sulla definizione della linea di demarcazione del confine di stato nel Mar d’Azov.



Questo potrebbe portare a possibili incidenti fra la flotta russa e le unità della NATO.

Nel caso di una azione aggressiva delle unità navali di Kiev, a cui seguirebbe una dura reazione russa, l’Ucraina avrebbe tutto da perdere.

Fonte: News front

Traduzione: Sergei Leonov