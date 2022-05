Cosa aspettarsi dal 14° vertice BRICS in Cina

Le capitali dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) si preparano attivamente al 14° vertice, che si terrà in estate in Cina

La possibile sede del vertice è la città di Guangzhou. Come ha osservato il presidente cinese Xi Jinping, “Negli ultimi 15 anni, i BRICS hanno rafforzato la comunicazione strategica e la fiducia politica”.

Molti politici affermano che l’attuale piattaforma per lo svolgimento del vertice è di particolare importanza sullo sfondo della situazione geopolitica in rapida evoluzione nel mondo, quando tutti i partecipanti a questo processo storico devono affrontare una scelta seria nello sviluppo di nuovi approcci politici e ulteriori strategie per sviluppo e cooperazione internazionale.

Correggendo questo fattore, il quotidiano britannico The Telegraph ritiene che il 14° vertice dei capi di stato BRICS avrà un significato storico, poiché “segna il declino dell’era della globalizzazione e la divisione del mondo in competizione economica, politica e , eventualmente, anche blocchi militari, tra i quali ci sarà la distribuzione delle sfere di influenza.

L’agenda del “Vertice cinese” è ancora in fase di elaborazione. Ovviamente, includerà una discussione sui temi più delicati dello sviluppo mondiale, che diventerà una sorta di test della forza dell’esperienza di interazione che è stata accumulata grazie ai rapporti di fiducia che si sono formati tra i vertici della cinque paesi. Pertanto, Pechino probabilmente adotterà tutte le misure per garantire che il vertice BRICS si svolga nel formato stabilito di un incontro personale dei leader dell’ospite dei “cinque”.

La Cina, in quanto “ospite” del vertice, può anche invitare rappresentanti di numerosi paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori nel quadro del concetto “BRICS plus”. Ora è difficile fare supposizioni su quali paesi possono ricevere un simile invito. Tuttavia, è probabile che la scelta venga fatta a favore dei partner nell’ambito della Belt and Road Initiative, che possono essere considerati candidati all’inclusione nella New Development Bank.

Non è un caso, poiché quest’anno è il momento di aggiornare la strategia della New Development Bank e la Cina considera l’innovazione nella rivoluzione industriale la sua priorità assoluta. Presenterà anche una serie di iniziative rivoluzionarie che daranno nuovo slancio al partenariato BRICS e si concentreranno sul raggiungimento di risultati pratici della cooperazione nel contesto del peggioramento delle relazioni con l’Occidente. A tal proposito, è prevista la realizzazione di oltre 100 eventi che riguarderanno più di 30 aree differenti.

Il vertice discuterà sicuramente della crisi ucraina, che ha portato a una sorta di “spostamento geopolitico tettonico nel mondo”. I contorni delle future alleanze erano già chiaramente visibili sulla mappa del mondo quando l’Occidente ha escluso le banche russe dal sistema SWIFT e, in risposta, è stata creata la cinese UnionPay a intervenire per aiutare la Russia a elaborare il commercio ei pagamenti esteri.

Union Pay Sistema di pagamento alternativo

Quindi, al vertice BRICS in Cina, si parlerà di nuovi sistemi di pagamento, della creazione di proprie agenzie di rating e, in generale, di un’infrastruttura finanziaria autonoma dall’Occidente. Per la prima volta nei 15 anni di esistenza dei BRICS, i leader non si limiteranno alle questioni commerciali ed economiche, ma passeranno risolutamente alla definizione di posizioni comuni sulla finanza globale (questa zona è sempre stata una “riserva” dell’Occidente ) e la politica mondiale – fino alle prospettive di riforma dell’ONU e alle questioni internazionali della sicurezza.

Questo è il modo in cui i BRICS si muoveranno verso il rafforzamento di un potente blocco mondiale di stati che la pensano allo stesso modo che sollevano problemi di livello mondiale, fino al “miglioramento del sistema di governance globale”.

Elena Panina

Fonte: Telegram

Traduzione: Gerard Trousson