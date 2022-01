Corsa agli armamenti non significa sicurezza nel duello USA-Cina

L’Ucraina potrebbe dominare i titoli dei giornali della giornata, ma Taiwan è probabilmente un punto critico globale più significativo dato il suo ruolo centrale nella competizione USA-Cina.

Nel suo articolo più recente , John Mearsheimer confuta la politica di “impegno” degli Stati Uniti nei confronti della Cina e afferma che la Cina è decisa a smantellare l’ordine concepito dagli Stati Uniti all’interno dell’Asia orientale. In risposta, i politici statunitensi hanno messo in atto piani di deterrenza militare. Ciò è evidente nella recente creazione di un patto militare tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, noto come AUKUS.

Queste crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina non sono una sorpresa. Tuttavia, se l’obiettivo degli Stati Uniti è proteggere la sicurezza nazionale e preservare la pace nell’Asia orientale, un tale accumulo di alleanze e capacità militari all’interno dell’Asia orientale è, di fatto, irrazionale . Una presenza militare americana rafforzata porterebbe probabilmente a una corsa agli armamenti con la Cina. Non solo sarebbe costoso per gli Stati Uniti, ma rischierebbe anche un’escalation mortale. Una simile corsa agli armamenti può – e dovrebbe – essere evitata.

Per prevenire una simile corsa agli armamenti con la Cina, i politici statunitensi non dovrebbero dimenticare le implicazioni di quello che è noto come il “dilemma della sicurezza”.

Il defunto politologo americano Robert Jervis in un articolo intitolato “Cooperazione sotto il dilemma della sicurezza” ha fornito la classica comprensione del termine: “Molti dei mezzi con cui uno stato cerca di aumentare la propria sicurezza diminuiscono la sicurezza degli altri”.

In altre parole, se hai una pistola, gli altri non possono dire come la userai. Sulla base di questa definizione del dilemma della sicurezza, i politici cinesi considererebbero AUKUS una minaccia alla propria sicurezza. Le affermazioni dei funzionari cinesi secondo cui AUKUS porterebbe instabilità nell’Asia orientale non sembrano così stravaganti nel contesto del dilemma della sicurezza.

Due esempi della storia americana moderna – la guerra di Corea e la crisi dei missili cubani – mostrano le ripercussioni dei politici che ignorano le implicazioni del dilemma della sicurezza.

Guerra di Corea: politica estera imperfetta

Durante la guerra di Corea, dopo aver reclamato Seoul dall’esercito nordcoreano, il generale Douglas MacArthur ordinò alle forze delle Nazioni Unite a guida americana di dirigersi a nord verso il fiume Yalu .

MacArthur e altri funzionari statunitensi avevano respinto la possibilità che la Cina reagisse a queste manovre militari. Si sbagliavano di grosso. Mao Zedong temeva che le forze delle Nazioni Unite vicino al fiume Yalu avrebbero portato le forze guidate dagli americani ad attaccare la regione cinese della Manciuria , il che ha motivato Pechino ufficialmente a unirsi alla guerra di Corea contro gli Stati Uniti.

In sostanza, i cinesi hanno percepito questa ” azione di polizia ” delle Nazioni Unite come una minaccia alla loro sicurezza nazionale. Dal punto di vista della Cina, non c’era distinzione tra attacco e difesa per quanto riguarda le capacità militari americane in Corea.

Flotta cinese nel mare sud Cina

Crisi cubana

Anche gli Stati Uniti sono stati vittime quando altri stati hanno ignorato il dilemma della sicurezza. La crisi dei missili cubani è un esempio calzante.

Dal punto di vista di Fidel Castro, i missili nucleari dell’Unione Sovietica erano un mezzo per difendere l’isola , soprattutto dopo la fallita operazione della Baia dei Porci. Come è noto, tuttavia, la parte statunitense non ha preso alla leggera questi missili. I politici statunitensi consideravano la vicinanza di questi missili alla costa americana come una provocazione e un potenziale mezzo per attaccare gli Stati Uniti .

In altre parole, Castro e Nikita Khrushchev consideravano i missili un valore difensivo e deterrente, mentre John F. Kennedy e funzionari statunitensi li consideravano offensivi. Non tenendo conto della probabile reazione americana a questi missili a Cuba, i politici sovietici e cubani hanno quasi portato il mondo all’Armageddon nucleare.

Ci sono due lezioni da trarre dal dilemma della sicurezza. Primo, più armi e capacità militari non significano necessariamente più sicurezza per uno stato. In secondo luogo, i responsabili della politica estera degli Stati Uniti devono riconoscere e concentrarsi sugli interessi nazionali strettamente definiti del loro paese. Ciò eviterebbe agli Stati Uniti mosse inutilmente provocatorie contro una potenza nucleare come la Cina. La chiave è abbracciare la concorrenza ed evitare conflitti.

Come mostrano la guerra di Corea e la crisi dei missili cubani, un paese che aumenta le sue capacità militari vicino a una grande potenza può produrre insicurezza con quel paese e rischiare incautamente un’escalation. Con queste due lezioni in mente, sarebbe opportuno che i politici statunitensi comprendessero la prospettiva cinese riguardo al rafforzamento delle alleanze militari americane nell’Asia orientale.

Fortunatamente, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica hanno usato la diplomazia per risolvere la crisi dei missili cubani ed hanno evitato la guerra nucleare. Potremmo non essere così fortunati la prossima volta.

