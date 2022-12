Corruzione al Parlamento europeo: Marie Arena sarà coinvolta per la sua vicinanza alle ONG che sostengono il terrorismo internazionale?





di Mehdi Messaoudi .

In un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati sul piccolo emirato del Golfo Arabo del Qatar, sede di una delle competizioni sportive più prestigiose del pianeta, quella del calcio, l’establishment europeo tira le leve della giustizia e Media mainstream in una palese campagna d’immagine, portando avanti una forma di pressione politica legata al conflitto ucraino e alle sue ripercussioni in termini di forniture di gas all’Europa, di cui il Qatar è uno dei primi paesi produttori ed esportatori al mondo.

La campagna occidentale guidata da organizzazioni influenti attraverso i media, politici e sportivi, in particolare tedeschi attorno a quello che è stato definito l’affare LGBT (One Love), concretizzata sul campo non calcistico ma politico e mediatico dai capitani delle squadre della Germania , Inghilterra, Belgio e altri partecipanti alla celebrazione mondiale del calcio, rientra in questa logica occidentale di ricatto esercitata sul Qatar che aveva firmato un contratto a lungo termine per fornire alla Cina il gas del Qatar per i prossimi 27 anni, cioè fino al 2049, la data della commemorazione del centenario della rivoluzione cinese di Mao Zedong.

Questo contratto del gas firmato da Doha gli ha procurato una guerra mediatica non dichiarata per essersi rifiutato di cedere alla richiesta europea di avere la quota dei Paesi asiatici.

Perché “Qatar Gate” e non “Brussels Gate”

Come modus operandi, in termini di comunicazione, gli europei eccellono nell’omissione mentendo, usando questo nome “Qatar Gate” volto a puntare il dito accusatore contro il piccolo emirato del Golfo, che sarebbe il “corruttore, mentre il “corrotto” è relativamente risparmiato.

Oggettivamente il reato di corruzione riguarda il corrotto e il corruttore. Per quanto riguarda il caso del Parlamento europeo, manca l’obiettività nel trattamento delle informazioni, perché il Qatar ha il diritto di esercitare pressioni per difendere o preservare i propri interessi, ma gli eurodeputati sono eletti dai loro popoli e, in questo quadro, devono rispettare i canoni di integrità, onestà intellettuale e rispetto dell’etica e della morale, criteri essenziali che hanno consentito loro di rappresentare il proprio elettorato.

In una registrazione audio, la nostra collega Leïla Haddad , di base a Bruxelles, spiega perfettamente la vicinanza tra lobbismo, gruppi di influenza e la corruzione che andrebbe a “cancellare” le istituzioni europee ( leggi l’articolo: Quando le istituzioni europee diventano associazioni di “criminali “).

Va ricordato che il Qatar ha goduto delle lodi dei politici e dei media occidentali quando ha sostenuto lo smantellamento degli stati-nazione contrari all’egemonia occidentale, come l’Iraq, la Libia e la Siria. E non sono i media Blast-info a smentirci (anche i suoi documentati reportage sui casi di corruzione che hanno imbrattato politici e personalità dello sport in occasione dell’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar, nonché l’invasione della Libia, il l’assassinio di Muammar Geddafi e l’aggressione della Siria)

Marie Arena

Quale sarà la credibilità della sottocommissione europea per i diritti umani presieduta da Maria Arena?

Nel quadro di questo scandalo che investe una delle più importanti istituzioni europee, nel mirino del giudice federale belga sarebbe la sottocommissione europea dei diritti umani del parlamento europeo, diretta dalla controversa Marie Arena. , l’ufficio di una collaboratrice dell’eurodeputata belga Marie Arena è stato sigillato nell’ambito dell’indagine sui sospetti di corruzione legati al “Qatar Gate”. Informazioni di Le Soir e Knack, si cita quella di Marie Arena, eurodeputata belga (S&D). Maria Arena ha in passato condiviso con Marc Tarabella l’orario di lavoro di GM, collaboratore parlamentare interessato alla giustizia da quando il suo ufficio è stato sigillato venerdì D., dipendente che lavora o ha lavorato anche per la ONG dell’ex parlamentare Pier Antonio Panzeri , “Lotta all’impunità“.

A titolo di promemoria, Panzeri è stato sottoposto a mandato di cattura, la sua residenza a Bruxelles e i locali della sua associazione sono stati perquisiti. D. non ha risposto alle richieste del quotidiano belga Le Soir.

Questo lunedì, l’eurodeputata Marie Arena ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalla presidenza della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo. “Questo fino a quando non sarà fatta tutta la chiarezza.” Uno dei vicepresidenti presiederà le riunioni del sottocomitato.

Sarà coinvolta anche lei per le sue conoscenze con le ONG che sostengono il terrorismo?

Sulla scia dell’inchiesta sulla vicenda “Qatar Gate” condotta dal giudice federale belga, è fondamentale scavare nei rapporti della signora dei “diritti umani”, ovvero Marie Arena, con le organizzazioni non governative al servizio del terrorismo , come quella denominata “Al Karama” istituita in Svizzera, legata al terrorismo internazionale, il cui fondatore Abdulrahman al-Nuaimi, iscritto il 18 dicembre 2013, nella lista degli Specially Designated Nationals del Tesoro americano per il suo ruolo nel finanziamento di diverse organizzazioni terroristiche. Questa ONG al servizio del terrorismo internazionale, è legata anche alle organizzazioni terroristiche di Rachad e MAK, beneficiarie di 3,5 milioni di euro, a seguito dell’incontro tenutosi a dicembre 2019, a Londra, che ha riunito Larbi Zitout dell’organizzazione terroristica Rashad, e Arslane Hamzaoui, presentato come consigliere del presidente dell’organizzazione terroristica MAK, Ferhat M’henni. invitato da Abderahamane Ben Amir Ennaimi, l’ambasciatore del Qatar

Questo incontro doveva permettere la firma di un nuovo contratto tra l’organizzazione El-karama ei suoi rappresentanti in difesa dei diritti umani e delle minoranze. E questo è stato solo un incontro tra tanti altri che si tengono da dieci anni durante i quali l’organizzazione del Qatar ha finanziato il MAK e Rachad per quasi 3,5 milioni di euro.

La ONG Al Karama invitata da Marie Arena al Parlamento Europeo

A rafforzare l’idea che alcuni politici europei ricevessero denaro da ONG è l’esempio edificante dell’accoglienza al Parlamento europeo di Rachid Mesli, membro fondatore dell’organizzazione terroristica di Rachad, esule in Svizzera, invitato nel marzo 2021, dal Sub- Commissione per i diritti umani , presieduta dall’eurodeputata Maria Arena, in qualità di presidente di Al-Karama. Il dibattito sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e il caso di Jamal Khashoggi. si è svolto a Bruxelles alla presenza, in particolare, di Eamon Gilmore, rappresentante speciale dell’UE per i diritti umani.

Marie Arena, allertata dallo youtuber algerino Rafaa 156

A seguito di questa intrusione della ONG che si presenta come finanziatrice del terrorismo internazionale attraverso il fondo per i diritti umani, lo Youtuber algerino Rafaa 156 ha allertato la presidente della sottocommissione europea per i diritti umani Marie Arena, trasmettendo un video , denso di argomentazioni e prove sulle attività di questa ONG e del suo ramo di Rachad, erede del GIA e dell’IFAD, responsabile di carneficine e omicidi di algerini durante il decennio nero. Rafaa 156 trasmetterà anche le confessioni di Mourad Dhina, membro fondatore dell’organizzazione terroristica Rachad, sull’assassinio di intellettuali, giornalisti e artisti durante gli anni ’90.

Marie Arena non si è tirata indietro e ha continuato la sua missione di offrire la piattaforma del Parlamento europeo, agli ausiliari delle agenzie ostili all’Algeria e che stanno lavorando instancabilmente per smantellare lo Stato nazionale algerino, che rimane in piedi grazie all’unione sacra al suo popolo con lei l’ANP, degna erede dell’ALN e che ha sconfitto il terrorismo e l’oscurantismo retrogrado, nonostante l’embargo non dichiarato imposto dall’Occidente.

George Soros

Marie Arena, il fantasma di Georges Soros

In due distinti articoli, sostenuti da prove e argomentazioni, il ricercatore e autore algerino Ahmed Bensaada, ha messo a nudo i legami della presidente della Sottocommissione europea per i diritti umani con il magnate ungherese-americano Georges Soros capo della ONG Freedom House, sottomessa alla NED, che sponsorizza il cambio di regime e l’esportazione della democrazia ai quattro angoli del pianeta e che mira essenzialmente ai paesi contrari all’egemonia americana.

Negli articoli ( A proposito degli eurodeputati che hanno votato la risoluzione contro l’Algeria ) ( L’Algeria di fronte all’Unione europea e alle sue lobby ) l’autore Ahmed Bensaada analizza gli stretti legami tra Maria Arena, presidente della commissione per i diritti umani del Parlamento europeo e Georges Soros Fondazioni della società aperta (OSF).

Quest’ultimo e il suo OSF hanno esercitato un’OPA sulla Corte europea dei diritti dell’uomo CEDU, come confermato dai media occidentali, compresi quelli al servizio della politica americano-atlantica.

Fonte: Algeria 54

Inviato da Djerrad Amar

Traduzione: Gerard Trousson