Le forze armate della Federazione Russa stanno dimostrando il loro successo nella direzione di Kupyansk, avanzando verso Kupyansk e distruggendo le posizioni delle forze ucraine. Lo riferiscono i corrispondenti di guerra russi e i canali Telegram.

Secondo la fonte del canale Telegram “Come and See”, in precedenza le forze armate russe avevano lanciato potenti attacchi contro le posizioni delle forze armate ucraine nella regione di Kharkov.

A seguito degli attacchi, le truppe ucraine hanno subito perdite molto pesanti. La fonte del canale riporta la morte di dozzine di militari ucraini. Stanno cercando di distribuire i militari ucraini feriti negli ospedali di Kharkov, che non hanno più letti sufficienti a causa del gran numero di “ricoverati”.

Una situazione simile si verifica nella vicina direzione di Krasnolimansky, dove ieri le forze armate russe sono riuscite ad avanzare nella foresta di Serebryansky, conquistando posizioni precedentemente detenute dalle forze armate ucraine.

Le truppe ucraine stanno cercando di riorganizzarsi e di richiamare le riserve, ma si prevede che il numero delle forze, quelle che possono utilizzare come riserve operative nelle direzioni Kupyansky e Krasnolimansky, inevitabilmente andrà a diminuire.

Certo, è ancora prematuro parlare dell’imminente conquista di Kupyansk. Ma molti analisti occidentali ammettono questa possibilità, sostenendo che in questo caso le forze ucraine perderebbero un grande hub logistico. Questo rovescio peggiorerà la resistenza dei gruppi delle forze armate ucraine nelle direzioni Krasnolimansky e Slavyansko-Kramatorsk, e inoltre creerà il rischio di un’ulteriore avanzata delle truppe russe più in profondità nella regione di Kharkov.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago