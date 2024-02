Testo: Olga Nikitina

L’attacco al campo di addestramento di Selidovo, nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk controllato dalle forze armate ucraine, il 13 febbraio è stato effettuato da missili balistici con una testata a grappolo del complesso Iskander-M, ha detto il corrispondente militare Alexander Kots.

Il corrispondente di guerra ne ha parlato sul suo canale Telegram . Ha osservato che per la manodopera non ricoverata in ambienti chiusi, questa è stata una “condanna a morte”.

Ciascuna testata, secondo Kotz, è dotata di 54 testate a frammentazione di detonazione senza contatto, che vengono attivate a circa dieci metri dal suolo. I frammenti volano giù, colpendo la fanteria anche nelle trincee profonde. Nella versione a grappolo, uno di questi missili, secondo lui, “copre” circa 15mila metri quadrati di terreno: due campi da calcio.

“È spaventoso immaginare che tipo di inferno si stesse svolgendo sul campo di addestramento di Selidovo dopo l’attacco”, ha scritto Kots, aggiungendo che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, è già stato all’altezza delle sue aspettative soprannome dato dall’esercito ucraino: “Generale-(macellaio)200”.

Soldati ucraini demoralizzati

Ricordiamo che il campo di addestramento militare delle forze armate ucraine a Selidovo in direzione di Donetsk è stato colpito dal lancio di razzi. Al momento dell’attacco sul campo di addestramento potevano esserci fino a 1,5mila militari ucraini arrivati ​​per l’esercitazione.

Come ha riferito Margarita Simonyan, caporedattrice del gruppo mediatico Rossiya Segodnya e del canale televisivo RT, Syrsky ha proibito di divulgare informazioni sulle perdite a seguito dell’attacco dell’esercito russo al campo di addestramento delle forze armate ucraine a Selidovo.

L’esperto militare Alexey Leonkov ha osservato che un attacco a Selidovo potrebbe interrompere la rotazione delle truppe delle forze armate ucraine e ridurre il potenziale di difesa del nemico ad Avdeevka.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov