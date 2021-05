03 Mag Corrispondente Al-Mayadeen: Gravi feriti tra le forze di occupazione, attacco a Nablus

Corrispondente Al-Mayadeen: Gravi feriti tra le forze di occupazione, attacco a Nablus







Due feriti gravi tra le file degli occupanti in una sparatoria nel sud di Nablus, mentre i media israeliani affermano che una delle persone non identificate “si è fermata vicino alla stazione all’incrocio di Tafouh” e ha sparato contro i coloni.

Oggi, domenica, il corrispondente di Al-Mayadeen ha riferito che ci sono stati colpi di arma da fuoco e feriti all’incrocio di Taffouh nel nord della Cisgiordania. Il nostro corrispondente ha riferito che due soldati israeliani sono rimasti gravemente feriti durante una sparatoria a sud di Nablus.

Il nostro corrispondente ha confermato che l’occupazione utilizza elicotteri militari per sorvegliare la zona a nord di Ramallah alla ricerca dell’autore dell’attacco sul raccordo di Taffouh.

I media israeliani hanno pubblicato un primo rapporto su un sospetto attacco a fuoco, che ha portato a vari feriti a Tabouh Junction, e due feriti, che erano in condizioni critiche.

Il rapporto ha riferito che 3 persone (fra i coloni) sono rimaste ferite nell’attacco allo svincolo di Tappouh, le loro condizioni critiche, “e l’esercito israeliano sta inseguendo il veicolo che ha sparato ed è fuggito dalla scena”.

I media israeliani hanno riferito che una persona si è avvicinata in un’auto che si è fermata vicino alla stazione all’incrocio di Tafuah, ha aperto il finestrino, ha gridato “Dio è grande” e ha sparato ai coloni che si trovavano lì.

Il ministro della sicurezza israeliano Benny Gantz, secondo i media israeliani, ha commentato l’attacco, dicendo che “l’esercito e le forze di sicurezza israeliane non si arrenderanno fino a quando non arresteranno i terroristi che hanno effettuato l’attacco”.

In questo contesto, Hamas ha benedetto “l’eroica operazione avvenuta oggi al checkpoint di Za’tara, a sud di Nablus”.

Il portavoce del movimento Abd al-Latif al-Qanoo ‘ha affermato che l’operazione “si colloca nel contesto di una risposta naturale ai crimini dell’occupazione sionista e del sostegno al nostro popolo nella città di Gerusalemme”.

La Jihad islamica ha anche benedetto “l’eroica operazione di commando al checkpoint di Za’tara, a sud di Nablus”.E ha considerato che “questa operazione è un messaggio a nome dell’intero popolo palestinese che Gerusalemme è una linea rossa e che il pregiudizio apportato alla santità di Gerusalemme scatenerà una rabbia infinita di fronte all’occupazione”.

Soldati israeliani trasportano i feriti



Nota: Le autorità israeliane qualificano questi attacchi come terrorismo ma non considerano che l’occupazione illegale dei territori palestinesi ed i soprusi, gli omicidi e le detenzioni arbitrarie effettuate dai soldati israeliani hanno scatenato la rabbia ed il risentimento fra i palestinesi. Risulta quindi inevitabile che forze della resistenza palestinese si stiano organizzando per dare una risposta alla violenza di Israele.

Chi sparge il seme della violenza e della sopraffazione raccoglie poi i frutti di questa.

Fonte: Al-Mayadeen

Taduzione: Fadi Haddad

Nota: L.Lago

