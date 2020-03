Coronavirus – Situazione statistica al 16 marzo

di Dominique Delawarde.

Ad oggi 157 paesi sono stati colpiti dal virus, su 169.126 casi segnalati

110 paesi non hanno morti

35 paesi segnalano tra 1 e 10 decessi

7 paesi segnalano tra 11 morti e 100 morti

5 paesi hanno registrato oltre 100 morti (Cina, Italia, Iran, Spagna, Francia )

Dei 6.492 decessi registrati in tutto il mondo, 6.151 sono stati registrati in questi 5 paesi (94,7%)

Ci sono buone e meno buone notizie.

Le buone notizie

1 – A livello del pianeta:

Il numero di persone dichiarate in situazioni gravi o critiche non aumenta (5.913).

2 – In Cina

Il numero di nuovi casi registrati (25) rimane molto basso in tutto il paese e il numero di persone dichiarate in situazioni gravi o critiche è diminuito in modo significativo: 3.226 oggi rispetto a 3.610 di ieri. Ciò conferma che l’estinzione dell’epidemia è sulla buona strada.

Le meno buone notizie

1 – Per Italia, Iran, Spagna e Francia, la situazione rimane preoccupante e l’epidemia non ha ancora raggiunto l’apice. Il numero di decessi per coronavirus in questi 4 paesi (613) rappresenta il 91,6% dei decessi del pianeta (669) per ieri. L’Italia, ora leader mondiale nel numero di morti giornaliere, rappresenta da sola il 55% dei decessi per coronavirus del mondo nelle ultime 24 ore.

2- Per quanto riguarda la Francia, la situazione si sta deteriorando con 924 nuovi casi dichiarati contro 808 ieri, con 36 decessi contro 12 il giorno prima e un aumento delle situazioni classificate come gravi o critiche che vanno da 154 ieri a 400 oggi .

Tuttavia, con 121 morti fino ad oggi, la Francia rimane molto al di sotto dei 100.000 morti del 1957 (influenza asiatica) e dei 400.000 morti del 1918 (influenza spagnola). Rimane persino molto al di sotto della valutazione dell’ondata di calore del 2003 (19.490 morti) e della valutazione dell’influenza stagionale nell’inverno 2018-2019 (8.100 morti). Sembra addirittura che l’influenza stagionale 2019-2020 sia stata particolarmente mite con, nel peggiore dei casi, alcune centinaia di morti.

Come in passato, i tassi di mortalità di Italia, Spagna e Francia in relazione al numero di casi segnalati sollevano interrogativi rispetto a quelli di Germania, Svizzera, Austria, Norvegia, Svezia, Danimarca, Austria, Corea del Sud e Giappone.

È una questione di organizzazione dei sistemi sanitari, è il trattamento applicato ai malati, è una domanda legata all ‘”atavismo latino” delle popolazioni? Il futuro potrebbe dircelo. Il fatto è che con 5.813 casi segnalati, la Germania ha registrato finora solo 11 decessi, mentre la Francia con 5.423 casi segnalati, ha 127 morti …… ???? Non c’è ancora una spiegazione di questo.

Francia. “Strane” dichiarazioni delle Autorità

Contro ogni aspettativa, il Ministro della Pubblica Istruzione ha appena fatto le seguenti dichiarazioni:

“ Come sai, sin dall’inizio, la strategia non è stata quella di impedire il passaggio del virus – sappiamo che probabilmente passerà attraverso più della metà di noi – ma è quello di in modo che passi nel modo più diffuso possibile nel tempo “

“Riteniamo, e qui sto solo ripetendo ciò che dicono gli scienziati, che il 50-70% della popolazione alla fine finisce per essere contaminato dal virus, ed è inoltre ciò che pone fine al virus poiché crea una forma di immunità maggioritaria, e quindi il virus si estingue da solo “

Ci strofiniamo gli occhi, rileggiamo e alluciniamo:

Ecco un paese in cui il governo annuncia freddamente che un’epidemia colpirà da 40 a 50 milioni di persone, che non possiamo fare assolutamente nulla, che il virus genererà immunità che ci libererà da essa, e quindi voilà .

Ma questo per dimenticare un piccolo dettaglio: con un tasso di mortalità stimato oggi al 2%, il Covid-19 potrebbe quindi uccidere almeno 800.000 dei nostri compatrioti.

Qual è la competenza scientifica su cui si basa questo annuncio? Se è grave, come può il governo aggiungere fiducia ad esso il giorno in cui invita i francesi ad andare massicciamente alle urne? Da dove viene questo scenario che non è mai accaduto da nessuna parte? Come possiamo prevedere una simile catastrofe pur essendo così titubanti riguardo ai mezzi per affrontarla, dando l’impressione che non controlliamo più nulla e che lasceremo agire la selezione naturale?

Come mai in molti paesi, come la Russia e la Corea del Sud, abbiamo adottato misure che contengono l’epidemia, quando siamo invitati a rassegnarci a dimetterci come se fosse una punizione divina ? Il governo ignora che il paese più colpito da questa pandemia, la Cina, è in procinto di controllarlo a casa, e che quindi non c’è inevitabilità che colpirà milioni di persone ?

Non è a conoscenza del fatto che ci sono paesi i cui leader assumono seriamente il rischio di epidemia e non esitano a offendere gli interessi privati ​​al fine di preservare la salute del maggior numero possibile, e che forse interessarsi al loro successo invece di credere di essere più informati degli altri? Cosa sta aspettando il governo francese per adottare misure che si sono già dimostrate altrove invece di passare il tempo a teorizzare la sua impotenza?

Fonte: Tribune libre

Traduzione: L.Lago