Coronavirus: L’Italia abbandonata dall’Unione Europea

di Javier Brandoli

“L’Italia aveva già richiesto di attivare il meccanismo di Protezione Cvile dell’Unione europea per la fornitura di attrezzature mediche per la protezione individuale. Purtroppo, nessun paese dell’UE ha risposto all’appello della Commissione. Sotanto la Cina ha risposto bilateralmente . Questo non è certamente un buon segno di solidarietà europea “. Tale valutazione devastante proviene dall’alto rappresentante italiano nell’UE, Maurizio Massari , questa settimana.

L’Italia si sveglia con restrizioni ai movimenti su tutto il suo territorio e per l’intera popolazione.

Al di là della durezza con cui un importante diplomatico italiano espone una specifica situazione di petizione e mancanza di sostegno tra i membri del “club dei ventisette”, quando tra poche settimane smetteranno di contare i morti e il contagio cadrà come l’ ennesimo esempio di mancanza di solidarietà e mancanza di politiche comuni sul progetto europeo .

L’Europa dei popoli, quella che sta cercando di cementare convincendo le persone che esiste un progetto comune, non esisterà fintanto che un morto per un paese vale 100 morti per un altro degli Stati membri. La solidarietà con la Cina , che l’ambasciatore Massari menzionato in un articolo pubblicato il 10 marzo in ‘Politico.eu’ è facoltativa, consigliabile o interessata, dipendendo da ogni punto di vista, ma la solidarietà tra gli Stati membri dovrebbe essere obbligatoria.

“Siamo di fronte esattamente al tipo di emergenza in cui un’Europa che protegge” deve dimostrare quello che può offrire. A meno che non ci svegliamo immediatamente, rischiamo di passare alla storia come i leader che nel 1914 hanno dormito verso il Primo Guerra mondiale. Il virus passerà, ma qualsiasi seme marcio di compiacenza o egoismo rimarrà “, afferma Massari che conclude: ” La crisi del coronavirus è un esame della coesione e della credibilità dell’UE , che si può comprovare solo attraverso un vera e concreta solidarietà. L’Europa deve agire conformemente al principio della difesa reciproca e aiutare i membri la cui sicurezza è minacciata. “

L’articolo, scritto dal rappresentante di alto rango italiano presso l’UE di un governo già europeista, dopo l’uscita dell’esecutivo della Lega de Salvini , è una seria “tirata per le orecchie” per quell’Europa che protegge, il motto della rinnovata Unione guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen . Il presidente della Commissione, che fino ad ora in questa crisi sanitaria sembrava invisibile come il virus, ha finalmente lanciato un messaggio in ritardo ma necessario per molti nella giornata di ieri: “Cari italiani, in questi tempi difficili, voglio dire a tutti voi che combattete contro virus che non siete soli. la vostra determinazione, il vostro impegno, è un esempio per tutti i cittadini europei. Al momento, siamo tutti italiani “.

Siamo di fronte esattamente al tipo di emergenza in cui un’Europa che protegge deve dimostrare di essere in grado di offrire

La denuncia che si è spostata da Roma ad alti livelli sembra aver avuto un effetto e l’UE , insieme alla concessione di aiuti finanziari, annuncia che “l’industria sarà sotto pressione per aumentare la produzione di respiratori”. Ma l’abbraccio europeo arriva tre settimane dopo lo scatenamento della crisi.

“Hanno chiamato una mia cara amica che è un anestesista perchè si presenti in ospedale. In caso contrario, i” carabinieri ” andranno a casa sua e la porteranno con la forza ” , lo scrive una buona amica milanese. Il messaggio è di ieri, mercoledì 11 marzo. La situazione negli ospedali italiani rimane caotica. Alcuni dottori l’hanno disegnata come una scena di guerra in cui chi curare viene scelto tra gli ammalati . La Lombardia ha sollevato la richiesta di richiamare i medici in pensione, riservisti, per dare una mano. Questa è stata una guerra virologica che ha dovuto essere di tutti, una lotta comune ed si è rimediato in qualche modo.

La retorica antieuropea è già iniziata carica di munizioni: “Zona rossa in tutta Europa? Qualcuno sta usando il virus per fare una triste guerra commerciale in Italia”, Matteo Salvini, che ha già minacciato di ricordare ( pubblicato oggi sul suo account Twitter), in futuro i paesi che sono stati vicini e quelli che non lo erano, all’Italia. Curioso, l’Italia è stata la prima nazione al mondo a cancellare i voli con la Cina, il paese che oggi invia maschere, attrezzature sanitarie e dimostra la sua concreta solidarietà.

Ma la Cina è un’opzione commerciale o diplomatica, il rapporto tra Spagna, Germania, Francia, Italia … non dovrebbe esserlo. Non ci sono confini per vendere motori e sì, ci sono invece per scambiare maschere sanitarie o respiratori? Ancora una volta è mancato il calore, l’immagine di unità e sensibilità. L’Europa è stata carente, come al solito, in periodi difficili. Non è troppo tardi per reagire.

L’euroscetticismo italiano, nato a fianco di una crisi economica e di una crisi dell’immigrazione di cui molti hanno incolpato di Bruxelles, Berlino e Parigi, si è nuovamente alimentato. La politica sa come manipolare le immagini, i cittadini sanno solo vederle. In questa crisi, nelle settimane precedenti mancavano immagini di servizi isanitari e attrezzature mediche con la bandiera dell’Unione europea in arrivo negli aeroporti di Milano e Venezia. Ogni paese ha fatto la guerra da solo. Tanto che a fronte della carenza di maschere in Italia, la Germania ha emanato una norma che ne impediva la vendita in altri paesi e la Francia affermava che stava facendo l’inventario dei suoi prodotti e per ora la vendita era impedita per non renderli più costosi.

Milano zona rossa

L’Italia abbandonata

L’Italia si è sentita abbandonata, il testo di Massari, in termini diplomatici ,è molto duro e ha sentito che l’Italia ha fatto uno sforzo eccessivo in cui alcuni paesi si sono messi da parte.

E’ accaduto che, il giorno dopo aver chiuso una vasta area nel nord del paese, coinvolgendo 16 milioni di cittadini, in Spagna sono state pubblicate immagini di manifestazioni per le strade , manifestazioni politiche e campi da calcio affollati, è stato scioccante per molti qui. In Francia, il paese a cui la regione italiana della Lombardia, la più colpita dal virus, è più vicina di quella di Roma, l’importante incontro dei Puffi si è tenuto domenica 8, che ha riunito 3.500 persone nella città di Landerneau. Ci sono state dozzine di battute, articoli e commenti sui social network in tutta Italia davanti a questo “evento indispensabile” e irrinunciabile.

Nota: L’Unione Europea è sembrata ai più come l’Europa dei “Puffi”e dei banchieri, non certo l’Europa dei popoli che molti si aspettavano.

https://elmanifiesto.com/

Fonte: El Manifiesto.com

Traduzione e nota: Luciano Lago