Coronavirus: in Italia chiude tutto, tranne i servizi basilari – restano aperti solo supermercati e farmacie, benzinai

Il governo italiano decide di approvare il “blocco totale” del paese e annuncia un pacchetto di misure economiche per far fronte alle difficoltà causate dall’epidemia

Il governo italiano ha deciso di approvare il “blocco totale” del paese, con la chiusura di tutte le imprese, ad eccezione di quelle che offrono beni di prima necessità, come supermercati o farmacie, per “un paio di settimane”.

“L’Italia sarà sempre un’area unica, un’area protetta. Ci stiamo preparando a chiudere tutte le attività commerciali, le vendite al dettaglio, tranne i generi di prima necessità e le farmacie “, ha dichiarato il Primo Ministro Giuseppe Conte in una conferenza stampa.

“Non è necessario correre al supermercato per effettuare l’acquisto”, ha dichiarato Conte, che ha avvertito che “se tutti rispettano queste regole, il Paese partirà prima dell’emergenza” del coronavirus, che ha già causato 827 decessi e oltre 12.000 infezioni. nel paese.

Conte ha sottolineato che bar e ristoranti rimarranno chiusi, anche se sarà consentita la consegna di cibo, così come parrucchieri e centri estetici. Aziende che si uniranno a quelle già chiuse in questi giorni, come cinema, teatri, musei, nonché scuole e università.

Tuttavia, saranno garantiti servizi come i trasporti pubblici o servizi essenziali come banche, servizi postali, compagnie assicurative; e anche l’attività agricola.

“Per avere una risposta positiva a queste misure dobbiamo aspettare un paio di settimane”, ha affermato il Primo Ministro, che ha sottolineato che “questo è un ulteriore passo”, necessario per contenere la diffusione del virus.

Ha osservato che tutte le decisioni prese finora dall’esecutivo hanno avuto come “obiettivo prioritario” garantire “la salute delle persone” e ha sottolineato che è necessario attuare azioni “gradualmente in modo che tutti comprendano il momento difficile” che il paese sta vivendo.

Fondo di 25.000 milioni di euro

Fino a 25 miliardi di euro saranno dedicati dall’Italia per affrontare il coronavirus, che già lascia oltre 10.000 infezioni e 631 morti, che ha costretto il governo a imporre rigide restrizioni su tutto il territorio nazionale ai movimenti dei 60 milioni di abitanti del paese, che può uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute o di emergenza, incluso andare al supermercato.

Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato questa mattina la creazione di un fondo speciale in risposta al coronavirus che ha quattro obiettivi principali: aiutare il sistema sanitario , che è sull’orlo del collasso in Lombardia, la regione più colpita; supportare aziende e lavoratori; sostenere le famiglie, che devono prendersi cura dei bambini per tutto il giorno dopo la chiusura delle scuole giovedì scorso; e consentire un’estensione del pagamento delle imposte per aiutare i contribuenti. Queste misure sono state illustrate dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha assicurato che “nessuno perderà il lavoro a causa del coronavirus”.

