Coronavirus cinese: un aggiornamento scioccante. Il virus è nato negli Stati Uniti?

Rapporti di Giappone, Cina e Taiwan sull’origine del virus

Di Larry Romanoff

I media occidentali erano saliti rapidamente sul palco e avevano presentato la narrativa ufficiale per lo scoppio del nuovo coronavirus che sembrava essere iniziato in Cina, sostenendo che si era originato da animali in un mercato umido a Wuhan.

In effetti l’origine era sconosciuta da molto tempo, ma sembra probabile ora, secondo i resoconti cinesi e giapponesi, che il virus abbia avuto origine altrove, da più sedi, ma abbia iniziato a diffondersi ampiamente solo dopo essere stato introdotto sul mercato.

Più precisamente, sembra che il virus non sia originario della Cina e, secondo quanto riferito dai media giapponesi e di altri media, potrebbe essere nato negli Stati Uniti.

Ricercatori cinesi concludono che il virus è nato fuori dalla Cina

Dopo aver raccolto campioni del genoma in Cina, i ricercatori medici hanno prima dimostrato in modo conclusivo che il virus non ha avuto origine nel mercato del pesce ma aveva più fonti non identificate, dopo di che è stato esposto al mercato del pesce da dove si è diffuso ovunque. (1) (2) (3)

Secondo il Global Times:

Un nuovo studio di ricercatori cinesi indica che il nuovo coronavirus potrebbe aver iniziato la trasmissione da uomo a uomo a fine novembre da un luogo diverso dal mercato ittico huanano di Wuhan.

Lo studio pubblicato su ChinaXiv, un repository cinese aperto a ricercatori scientifici, rivela che il nuovo coronavirus è stato introdotto nel mercato ittico da un’altra posizione e poi si è diffuso rapidamente dal mercato a causa dell’elevato numero di contatti stretti. I risultati sono stati gli effetti di analisi dei dati del genoma, delle fonti di infezione e della via di diffusione delle variazioni del nuovo coronavirus raccolte in tutta la Cina.

Lo studio ritiene che i pazienti a zero hanno trasmesso il virus ai lavoratori o ai venditori nel mercato ittico di Huanan, il mercato affollato che facilita facilmente l’ulteriore trasmissione del virus agli acquirenti, il che ha causato una diffusione più ampia all’inizio di dicembre 2019. (Global Times, febbraio 22, 2020)

Le autorità mediche cinesi – e le “agenzie di intelligence” – hanno quindi condotto una rapida e ampia ricerca dell’origine del virus, raccogliendo quasi 100 campioni del genoma da 12 paesi diversi nei 4 continenti, identificando tutte le varietà e le mutazioni. Durante questa ricerca, hanno stabilito che l’epidemia di virus era iniziata molto prima, probabilmente a novembre, poco dopo i Giochi militari di Wuhan.

Sono poi giunti alle stesse conclusioni indipendenti dei ricercatori giapponesi – che il virus non è iniziato in Cina ma è stato introdotto lì dall’esterno.

Il 27 gennaio, il più grande specialista respiratorio cinese Zhong Nanshan ha dichiarato

“Sebbene il COVID-19 sia stato scoperto per la prima volta in Cina, ciò non significa che provenga dalla Cina”

“Ma questo è cinese ma” è nato da qualche altra parte, in un altro paese “. (4)

Ciò ovviamente solleva interrogativi sull’effettiva posizione di origine. Se le autorità hanno proseguito la loro analisi attraverso 100 campioni di genoma provenienti da 12 paesi, devono aver avuto un motivo convincente per cercare la fonte originale al di fuori della Cina. Questo spiegherebbe perché ci fosse una tale difficoltà nel localizzare e identificare uno “zero paziente”.

I media giapponesi: il coronavirus potrebbe essere nato negli Stati Uniti

Nel febbraio del 2020, il rapporto giapponese Asahi (stampa e TV) affermava che il coronavirus era nato negli Stati Uniti, non in Cina , e che alcuni (o molti) dei 14.000 decessi americani attribuiti all’influenza potrebbero in effetti essere stati causati dal coronavirus. (5)

Un rapporto di una stazione televisiva giapponese che svela il sospetto che alcuni di quegli americani possano aver contratto in modo sconosciuto il coronavirus è diventato virale sui social media cinesi, alimentando paure e speculazioni in Cina secondo cui il nuovo coronavirus potrebbe aver avuto origine negli Stati Uniti.

Il rapporto, della TV Asahi Corporation del Giappone, ha suggerito che il governo degli Stati Uniti potrebbe non essere riuscito a capire quanto dilagante il virus sia stato diffuso sul suolo americano.

Tuttavia, non è noto se gli americani che sono già morti per l’influenza abbiano contratto il coronavirus, come riportato dalla TV Asahi. ( People’s Daily , inglese, 23 febbraio 2020, enfasi aggiunta)

Il 14 febbraio, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dichiarato che inizieranno a testare le persone con malattia simil-influenzale per il nuovo coronavirus nei laboratori di sanità pubblica di Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago e New York Città.

La rete TV Asahi ha presentato documentazione scientifica per le loro affermazioni, sollevando il problema che nessuno avrebbe saputo la causa della morte perché gli Stati Uniti hanno trascurato di testare o non sono riusciti a pubblicare i risultati. Il Giappone ha evitato le domande di natura naturale o artificiale e accidentale o deliberata, affermando semplicemente che l’epidemia di virus potrebbe essersi verificata per la prima volta negli Stati Uniti. Sembra che su Internet occidentale sia stato cancellato di queste informazioni, ma i media cinesi vi fanno ancora riferimento.

Queste affermazioni hanno suscitato un nido di calabroni non solo in Giappone ma in Cina, diventando immediatamente virali sui social media cinesi, soprattutto da quando i Giochi del mondo militare si sono svolti a Wuhan in ottobre, e si era già ampiamente discusso che il virus avrebbe potuto essere trasmesso a quel tempo – da una fonte straniera.

“Forse i delegati statunitensi hanno portato il coronavirus a Wuhan e si è verificata una mutazione del virus, rendendolo più mortale e contagioso e causando un diffuso focolaio quest’anno”. ( People’s Daily , 23 febbraio 2020) (1)

Shen Yi, professore di relazioni internazionali presso l’Università Fudan di Shanghai, ha dichiarato che i virologi globali “comprese le agenzie di intelligence” stavano monitorando l’origine del virus. Anche di interesse, il governo cinese non ha chiuso la porta su questo. Il rapporto di notizie affermava:

“I netizen sono incoraggiati a partecipare attivamente alle discussioni, ma preferibilmente in modo razionale.”

In Cina, questo è significativo. Se i rapporti fossero spazzatura, il governo lo dichiarerebbe chiaramente e direbbe alla gente di non diffondere false voci.

Il virologo di Taiwan suggerisce che il coronavirus è nato negli Stati Uniti

Quindi, Taiwan ha lanciato un programma di notizie TV il 27 febbraio (fare clic qui per accedere al video (cinese) , che ha presentato diagrammi e diagrammi di flusso che suggeriscono che il coronavirus è nato negli Stati Uniti. (6)

Virologo di Taiwan

Di seguito è riportata una traduzione approssimativa, un riepilogo e un’analisi del contenuto selezionato di quel telegiornale. (vedi mappa sotto)

L’uomo nel video è un grande virologo e farmacologo che ha eseguito una lunga e dettagliata ricerca della fonte del virus. Trascorre la prima parte del video spiegando i vari aplotipi (varietà, se vuoi) e spiega come sono correlati tra loro, come uno deve essere venuto prima di un altro e come un tipo deriva da un altro. Spiega che si tratta semplicemente di una scienza elementare e non ha nulla a che fare con le questioni geopolitiche, descrivendo come, proprio come con i numeri in ordine, 3 debba sempre seguire 2.

Uno dei suoi punti principali è che il tipo di infezione di Taiwan esiste solo in Australia e negli Stati Uniti e, poiché Taiwan non è stata infettata dagli australiani, l’infezione a Taiwan potrebbe provenire solo dagli Stati Uniti.

La logica di base è che la posizione geografica con la più grande varietà di ceppi virali deve essere la fonte originale perché un singolo ceppo non può emergere dal nulla. Ha dimostrato che solo gli Stati Uniti hanno tutti e cinque i ceppi noti del virus (mentre Wuhan e la maggior parte della Cina ne hanno solo uno, così come Taiwan e Corea del Sud, Thailandia e Vietnam, Singapore e Inghilterra, Belgio e Germania), costituendo una tesi che gli aplotipi in altre nazioni potrebbero aver avuto origine negli Stati Uniti.

La Corea e Taiwan hanno un aplotipo diverso del virus rispetto alla Cina, forse più infettivo ma molto meno mortale, il che spiegherebbe un tasso di mortalità solo 1/3 di quello cinese.

Né l’Iran né l’Italia sono stati inclusi nei test di cui sopra, ma entrambi i paesi hanno ora decifrato il genoma localmente prevalente e li hanno dichiarati di varietà diverse da quelle in Cina, il che significa che non sono originari della Cina ma sono stati necessariamente introdotti da un’altra fonte. Vale la pena notare che la varietà in Italia ha approssimativamente lo stesso tasso di mortalità di quello cinese, tre volte più grande di altre nazioni, mentre l’aplotipo in Iran sembra essere il più mortale con un tasso di mortalità tra il 10% e il 25%. (7) (8) (9)

A causa dell’enorme quantità di copertura mediatica occidentale focalizzata sulla Cina, gran parte del mondo crede che il coronavirus si sia diffuso in tutte le altre nazioni dalla Cina, ma questo sembra ora essere stato smentito. Con circa 50 nazioni sparse in tutto il mondo che hanno identificato almeno un caso al momento della stesura, sarebbe molto interessante esaminare campioni di virus provenienti da ciascuna di queste nazioni per determinare la loro posizione di origine e le fonti e i modelli di diffusione in tutto il mondo.

Il virologo ha inoltre affermato che gli Stati Uniti hanno recentemente avuto più di 200 casi di “fibrosi polmonare” che hanno provocato la morte a causa dell’incapacità dei pazienti di respirare, ma le cui condizioni e sintomi non possono essere spiegati dalla fibrosi polmonare. Ha detto di aver scritto articoli che informano le autorità sanitarie statunitensi di considerare seriamente quelle morti come risultanti dal coronavirus, ma hanno risposto incolpando le morti sulle sigarette elettroniche, quindi hanno messo a tacere ulteriori discussioni. …

Il medico taiwanese ha quindi dichiarato che l’epidemia di virus è iniziata prima del previsto, dicendo: “Dobbiamo guardare a settembre 2019”.

Ha dichiarato il caso nel settembre del 2019 in cui alcuni giapponesi hanno viaggiato alle Hawaii e sono tornati a casa infetti, persone che non erano mai state in Cina. Questo è stato due mesi prima delle infezioni in Cina e subito dopo che il CDC ha improvvisamente e completamente chiuso il laboratorio di bio-armi di Fort Detrick affermando che le strutture erano insufficienti per prevenire la perdita di agenti patogeni. (10) (11)

Ha detto che ha indagato personalmente su questi casi con molta attenzione (come hanno fatto i virologi giapponesi che sono giunti alla stessa conclusione). Ciò potrebbe indicare che il coronavirus si era già diffuso negli Stati Uniti, ma dove i sintomi venivano ufficialmente attribuiti ad altre malattie, e quindi probabilmente mascherato.

L’importante sito di notizie cinese Huanqiu riferiva un caso negli Stati Uniti in cui i medici riferivano a un parente di una donna che era morto di influenza, ma in cui il certificato di morte elencava il coronavirus come la causa della morte. Il 26 febbraio, l’affiliata della ABC News KJCT8 News Network ha riferito che una donna ha recentemente riferito ai media che sua sorella è morta a causa di infezione da coronavirus. Almeta Stone, residente a Montrose, in Colorado, ha dichiarato: “Loro (il personale medico) ci ha tenuti informati che si trattava dell’influenza e quando ho ottenuto il certificato di morte, c’era un coronavirus nella causa della morte.” (12)

Non possiamo accertare il numero di tali casi negli Stati Uniti, ma dal momento che il CDC apparentemente non ha kit di test affidabili e sta conducendo test poco o niente per il virus, potrebbero essercene altri.

