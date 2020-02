Corona Virus: L’Austria chiude il collegamento ferroviario con l’Italia

di Luciano Lago

Il governo Conte non ha voluto chiudere i confini e adesso sono i paesi confinanti con l’Italia che provvedono a chiudere i confini per salvaguardarsi dal potenziale contagio.

Anche la Romania adotta precauzioni con tutti coloro che arrivano dall’Italia per metterle in quarantena ed in Francia si richiedono misure analoghe. L’Italia è giudicata un paese pericoloso dagli altri Stati in Europa.

La superficialità e l’approssimazione nel gestire il pericolo del contagio da parte delle autorità del governo italiano, mentre si continuava a parlare a vuoto di pericolo di razzismo, populismo, ecc., hanno prodotto questa situazione. A peggiorare il tutto si è messo anche il flusso continuo di migranti dal Mediterraneo che, in una situazione epidemica, rischia di aggravare ulteriormente i pericoli.

Gli altri paesi non vogliono correre il pericolo di subire il flusso di persone contagiate che provengono dalle zone coinvolte nell’epidemia o che peggio ancora siano di provenienza indeterminata. Aprire i porti e abbattere i muri, accogliere tutti sono belle parole che può dire il Papa Bergoglio ma i governi responsabili si preoccupano prioritariamente della salute e del benessere dei propri cittadini, prima di pretendere di “salvare” tutta l’Africa.

Per questo motivo in Austria hanno assistito increduli alle polemiche italiane ed alle decisioni del governo e, alla fine , hanno deciso loro di salvaguardarsi con il chiudere i loro confini.

La decisione dell’Austria non è conforme al “politicamente corretto” ed è uno strappo alle normative dell’Unione Europea ma, come sempre accade, in occasione delle crisi ogni paese si regola sulla base del proprio interesse nazionale. Il premier Conte e di suoi ministri, dovranno farsene una ragione.