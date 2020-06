Convegno “La Mia Avanguardia di Adriano Tilgher”

da Redazione





Una interessante convegno a Modena che si propone di parlare delle esperienze della Nuova Destra in Europa con la testimonianza di grande rilievo di Adriano Tilgher, ex fondatore di Avanguardia Nazionale, che racconterà la sua vicenda politica ed umana e quella di un gruppo di persone che avevano operato con lui per portare una ventata di idee nuove ed alternative al capitalismo ed al marxismo negli anni ’70 e che, per questo motivo, furono osteggiati e criminalizzati anche dagli stessi ambienti della destra conservatrice, oltre che dalla sinistra e dalla magistratura.



Una analisi delle idee e delle tematiche che furono lanciate da un gruppo di punta dell’ambiente nazionale e rivoluzionario di quegli anni, per rompere gli schemi ed affermare una alternativa alla partitocrazia corrotta di quell’epoca storica.



Partecipa Matteo Andriola, ciritico e analista, autore del libro “La Nuova Destra in Europa, il populismo ed il pensiero di Alain De Benoist”.

Presso il Circolo La Terra dei Padri a Modena in Via Nicolò Biondo, 297- Modena. (Eventuale trasferimento a Vignola).



Presenta: Luciano Lago



N.B. Si prega di confermare la partecipazione scrivendo alla seguente mail: laterradeipadri@gmail.com