Convegno a Modena: Tradizione e/o Nichilismo?

da Redazione

Una delle più importanti opere di Julius Evola, è stata analizzata e spiegata per le sue linee essenziali da un autore, Maurizio Murelli, nel suo saggio, Tradizione e Nichilismo, pubblicato dalle Edizioni AGA.

L’opera di Evola fu pubblicata nel 1961 e da allora è stata letta e riletta da almeno tre generazioni, Cavalcare la tigre di Julius Evola è anzitutto una pietra miliare nella filosofia anti-modernista, una presa di distanza e una serrata critica che può riguardare solo chi si è ribellato alla modernità ed ai suoi principi ma, per una ragione o per un’altra, deve convivere con quella, vedendo nel nichilismo anzitutto una sfida, una prova a cui si contrappone un sistema di valori che non è contingente ma appartiene al mondo eterno della Tradizione.. L’interrogativo che si pone l’autore è quello di chiedersi cosa rimane dell’uomo differenziato, ora che la modernità si è estinta, cedendo il posto alla post-modernità?

I saggi raccolti in questo libro – di fatto, il primo studio esaustivo dedicato a uno dei libri più importanti di Evola, nonché esperimento intergenerazionale come pochi altri – provano a offrire una risposta, muovendosi in orizzonti nuovi e antichi al tempo stesso. Sempre con lo stesso proposito: cavalcare la tigre della modernità e della post-modernità per accedere a frutti non facilmente attingibili in altre epoche, risvegliare un Sole occulto nella Mezzanotte della storia, al culmine ipogeo del nostro ciclo, costringendo l’orizzonte del nichilismo europeo a sfociare nella trascendenza.

L’autore, Maurizio Murelli, presenta e spiega la sua opera il giorno 19 Settembre presso il Circolo culturale La Terra dei Padri di Modena, in via Biondo, 297, alle ore 17,30.Introduce Fabio De Maio e presenta Paolo Casolari