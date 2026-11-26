di Yena Prinskin

Essere responsabile di una serie di errori di battitura e di refusi — senza fare distinzioni, anche se concentrati in passaggi diversi e non nella stessa frase — è qualcosa che può capitare, ma che non dovrebbe accadere. Se, nella fretta, tali errori hanno compromesso lo stile e la leggibilità dell’articolo, ne chiedo venia ai lettori, con la promessa di prestare maggiore attenzione in futuro. Tuttavia, Davide Cavaliere non poteva perdere l’occasione per screditarne l’autore, assumendo il piglio di una maestrina delle elementari con la penna rossa. RISPOSTA A CONTROINFORMAZIONE.COM SU PUTIN E LA RUSSIA (di Davide Cavaliere) – IL DETONATORE https://share.google/04obSSjELgHY4gxe6.

Anche un cretino capirebbe, infatti, che si tratta di errori o sviste non dovuti a una scarsa conoscenza della grammatica e che non inficiano il contenuto dell’articolo. È soltanto su questo terreno che Cavaliere può avere il suo momento di gloria e dare sfoggio della propria boria e perfidia. Ma questa volta non daremo soddisfazione al nostro maestrino, che si aggrappa a questi vili mezzucci. Entriamo quindi nel vivo della questione, nella quale Cavaliere non fa mistero della propria faziosità e della propria mancanza di onestà intellettuale.

1. Leo Strauss e i neoconservatori

Leo Strauss è stato un filosofo politico, considerato uno dei padri del neoconservatorismo americano e studioso di Platone, in particolare del concetto di «nobile menzogna»: l’idea del filosofo ateniese secondo cui i governanti, nell’interesse della collettività e per governarla meglio, possono avere la necessità di mentire alle masse. Il concetto platonico viene qui richiamato in relazione alla sua applicazione in campo internazionale e alla presunta necessità, da parte delle élite, di ricorrere alla menzogna per garantire l’ordine.

Possiamo affermare che gli straussiani — alcune decine di personalità dotate di enorme potere — siano veri e propri architetti della guerra intesa come strumento dell’impero americano. Come ricorda Roberto Pecchioli, al cui articolo rimandiamo per una lettura integrale:

«Un coacervo di idee che influisce sulla politica estera americana da decenni, trascinato dall’influenza nell’economia, nella cultura, nei “pensatoi” riservati (think tank). L’intera architettura geopolitica e di guerra ibrida dispiegata dagli Usa dalla caduta del comunismo sovietico è stata impostata e spesso dominata dagli straussiani, presenti in ruoli chiave nelle amministrazioni sia democratiche che repubblicane.

Dopo la morte di Strauss, i suoi discepoli si mantennero uniti e sbarcarono in politica al seguito del senatore democratico Henry “Scoop” Jackson. Tra loro Elliott Abrams, Paul Wolfowitz e Richard Perle. Gli ultimi due avrebbero ricoperto incarichi governativi apicali. Decisivo fu l’approdo nel giro straussiano di un gruppo di intellettuali di ascendenza trotzkista — la rivoluzione permanente di Lev Trotsky, corrispettivo della lotta politica continua e metafora della guerra permanente straussiana —, anch’essi israeliti. Si trattava di giovani animati da una forte avversione verso l’URSS, introdotti in politica dalla Rand Corporation (ma, secondo il nostro arrogantello, gli straussiani non avrebbero avuto nulla a che fare con il circolo Rand), il più influente think tank dell’apparato militare-industriale statunitense. Gli ex trotzkisti, inizialmente collaboratori del Partito democratico, passarono ai repubblicani, diventando ideologi del cosiddetto neoconservatorismo. Wolfowitz introdusse concetti come “guerra preventiva” e “asse del male”, riferiti ai nemici degli Usa.

Fin dal 1976, Wolfowitz era giunto alla conclusione che non fosse sufficiente isolare l’URSS: occorreva farla finita con essa. I neocon divennero artefici di gruppi di lavoro e ONG legate al potere riservato, come il National Endowment for Democracy (NED) e l’USIP, dal nome orwelliano di Istituto statunitense per la pace. Entrambe, con l’appoggio dell’Open Society di George Soros e delle ricche ONG dei miliardari, furono implicate nel tentativo rivoluzionario cinese di Tienanmen, in tutte le cosiddette “rivoluzioni colorate” e nella deposizione e nel successivo arresto del presidente serbo Milošević; furono coinvolte, inoltre, nella Rivoluzione delle rose georgiana, che provocò la caduta del presidente ex sovietico Shevardnadze e condusse a una guerra. E ancora, nella Rivoluzione arancione in Ucraina del 2004, con la cacciata di Yushchenko; in quella dei tulipani in Kirghizistan nel 2005; nella rivoluzione che cercò invano di deporre il bielorusso Lukashenko; e nei disordini antirussi del 2009 in Moldavia. Il ruolo dei neocon e delle ONG legate alla CIA e ai “filantropi” nei fatti ucraini del 2014, così come l’azione di Victoria Nuland — esponente democratica e moglie del neocon straussiano Robert Kagan, divenuto democratico in odio al “fascismo” di Trump —, è noto a chi non legge le veline mainstream».

Fonte: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/leo-strauss-e-i-neocons-gli-architetti-delle-guerre

Ma Cavaliere è scientemente immerso nella propria menzogna sistematica ed è convinto di agire per un fine superiore: in fondo, si tratta della stessa menzogna utilizzata per giustificare lo spianamento della Palestina da parte dei suoi amici israeliti.

2. Il vertice di Shenzhen e il ruolo della Russia

Secondo il nostro fanatico neocon, Mosca non starebbe partecipando a una ristrutturazione dell’ordine globale e sarebbe stata trattata come un «ospite di rango inferiore» o un «socio di minoranza». Ciò potrebbe anche essere vero in una certa misura, considerati il PIL pro capite, inferiore a quello italiano, e la popolazione, pari a circa 140 milioni di persone. Tuttavia, fa sorridere che Cavaliere non veda l’elefante nella stanza: l’Europa, che in questo scenario sembra non esistere, viene bistrattata e trattata come se non contasse nulla.

Uno dei temi principali del vertice in Cina era infatti la pace e, nello specifico, il conflitto in Ucraina, quello che più di ogni altro rischia di trascinarci in un conflitto nucleare. Considerare la Russia una sorta di ospite costretto a presentarsi con il cappello in mano per elemosinare un posto al tavolo dei grandi, quando dalla Russia stessa — e dalla pazienza del suo entourage militare — può dipendere la sicurezza dell’intera Europa, dimostra o la scarsa capacità dell’autore di leggere gli eventi internazionali oppure quella russofobia e quella cataratta ideologica a cui si faceva riferimento.

3. Le privatizzazioni e la crisi russa degli anni Novanta

La Russia è stata spogliata dalla nomenklatura comunista, convertitasi a un capitalismo in salsa moscovita. Furono gli stessi russi a deregolamentare il mercato, a fare razzia delle risorse naturali ed economiche e a ridurre alla fame una nazione. Vero. Ma quello che Cavaliere omette, da buon partigiano neoconservatore, è che quel modello di maxi-privatizzazioni fu proposto da giovani economisti formatisi nelle università americane.

Tra questi vi era l’allora sconosciuto economista Grigorij Javlinskij, che proponeva di rendere più efficiente l’economia sovietica attraverso massicce privatizzazioni e audaci riforme da realizzare in circa un anno e mezzo. Il suo piano, passato alla storia come «programma dei 500 giorni», incontrò il favore di una parte del governo e della neonata Federazione Russa, presieduta dal filo-occidentale Boris Eltsin, ma si scontrò con l’opposizione del governo centrale e, in qualche misura, anche di Gorbaciov.

La «terapia d’urto» di Javlinskij era già stata sperimentata in alcuni Paesi dell’Europa orientale, con esiti certamente poco piacevoli per i ceti popolari. Eltsin si fece portavoce di questi teoremi economici «innovativi», che divennero presto motivo di scontro con il traballante Gorbaciov, messo sotto pressione dai risultati sempre più incerti della Perestrojka e dal crescente malcontento popolare. Come si possa considerare Javlinskij un critico attendibile, quando fu tra i principali sostenitori di quel tipo di capitalismo, resta un mistero.

Quando uno Stato è in via di disfacimento, diventa preda di oligarchie criminali, e Mosca non fece eccezione. Ma Cavaliere non cita un particolare: in quel momento storico la Russia stava perdendo la Guerra fredda e il sistema economico sovietico era al collasso. Per questo chiese sostegno al FMI e alla Banca Mondiale, che la inondarono di prestiti. Molte di quelle risorse finirono nelle tasche degli oligarchi. Come riporta Loris Marcucci nel suo libro *Dieci anni che hanno sconvolto la Russia* (Il Mulino), fondamentale per comprendere le dinamiche di quel periodo, un dirigente del FMI dichiarò: «Sapevamo benissimo che il sistema era corrotto e che i soldi finivano in mano agli oligarchi».

Ergo, l’Occidente era coinvolto fino al collo ed era complice di quella cricca criminale che aveva ridotto la Russia a un Paese di mafia e puttane. Questo non significa assolvere le classi politiche ex sovietiche, complici di quella che è stata definita la «più grande rapina della storia», ma nemmeno ridurre, come fa Cavaliere, una vicenda così complessa a una questione esclusivamente interna alla Russia.

L’Occidente ha sempre avuto un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti della Russia, con flebili ed episodiche aperture nel corso degli ultimi cento anni. Nel 2003, con l’arresto per corruzione dell’oligarca Mikhail Khodorkovsky, legato anche alla cessione di consistenti quote della Yukos all’americana ExxonMobil, lo Stato russo mise in campo le proprie difese contro la cricca di oligarchi in combutta con l’Occidente. Si trattava, secondo questa ricostruzione, di una logica di autotutela e di protezione dell’apparato energetico russo, dopo il trauma devastante degli anni Novanta. Da quando Putin pose un freno alla penetrazione delle aziende petrolifere angloamericane, tra cui BP, e mandò in carcere speculatori e affaristi come Khodorkovsky e Berezovsky, le maggiori testate occidentali tornarono ad attaccare la Russia con una violenta campagna stampa. Chissà come mai.

Cavaliere ironizza sul fatto che i politici e i ricchi russi amino trascorrere le vacanze a Biarritz — storica località frequentata dall’aristocrazia sanpietroburghese — o a Monaco, che portino al polso un Apple Watch o che i loro rampolli studino alla Columbia University di Londra. Ma stiamo parlando di élite che, in tutto il mondo, si assomigliano per gusti e stili di vita. Ciò non equivale, di per sé, a una rinuncia alla difesa dell’interesse nazionale. Dovremmo rinunciare ai capolavori della letteratura russa, o sminuirli ridicolmente come fa Cavaliere di fronte a scrittori estoni poco conosciuti, soltanto per bieca russofobia? O, più banalmente, dovremmo rinunciare ad acquistare prodotti Xiaomi o automobili cinesi solo perché in Cina esiste una dittatura comunista? Disprezziamo le dittature asiatiche, ma acquistiamo in massa i loro prodotti. Altro che Lavrov con l’ultimo iPhone al G20.

4. Maidan, Poroshenko e la Crimea

Cavaliere perde ogni briciolo di decenza quando parla di «Rivoluzione della dignità» a proposito dell’elezione del supercorrotto Poroshenko, avvenuta dopo il colpo di Stato di Euromaidan, finanziato dalla CIA e avallato dall’UE. Poroshenko venne eletto dopo i moti di Maidan e dopo che il democraticamente eletto Viktor Yanukovich fu costretto alla fuga, mentre le piazze erano infiammate dagli spari dei cecchini assoldati dall’opposizione. La vicenda fu affrontata anche dalla BBC, che realizzò un documentario con interviste a cecchini georgiani: non da Russia Today.

È qui che l’arroganza di Cavaliere, unita a quella che abbiamo definito menzogna straussiana, raggiunge l’apice. «L’orrenda Moscovia», come la chiama il nostro forsennato russofobo, aggredì la Crimea dopo che l’esercito di Kiev aveva bombardato la popolazione civile russofona del Donbass, in seguito all’editto xenofobo di Poroshenko che vietava la lingua russa in tutto il territorio ucraino.

Nel 2004 Yanukovich venne eletto democraticamente, così come nel 2013, con il riconoscimento dell’OSCE. L’accordo di Vilnius, preliminare all’ingresso nel sistema di sicurezza euro-atlantico, venne respinto semplicemente perché la proposta di Mosca risultava economicamente più vantaggiosa. La «Rivoluzione arancione», notoriamente sponsorizzata dalla Soros Foundation e da varie ONG finanziate dall’Occidente collettivo, degenerò in guerriglia urbana con l’intervento armato dei nazionalisti ucraini. Altro che rivoluzione democratica!

Questi dati Cavaliere li conosce perfettamente; se li ignora, è per ignoranza dei fatti. Ma, considerata la boria e la saccenza con cui si esprime, lo scrivente propende per la malafede e per la volontà di portare avanti una narrazione interessata.

5. L’accerchiamento geopolitico della Russia

L’«accerchiamento geopolitico» di Mosca arriva dopo un periodo che ha visto il Cremlino riavvicinarsi all’Occidente: una fase caratterizzata dalla disponibilità russa a consentire ai propri ex satelliti di avvicinarsi all’Europa e al sistema di sicurezza occidentale. Lo stesso Cavaliere cita il «Partenariato per la pace», firmato tra Russia e NATO nel 1994. Nel 1996 la Russia venne accolta nel Consiglio d’Europa; nel 1997 fu adottato il NATO-Russia Founding Act, un protocollo d’intesa, e Mosca entrò nel G8 (già G7), nonostante avesse un PIL inferiore a quello dell’Olanda. Nel 2002 venne istituito il Consiglio NATO-Russia.

In questa ricostruzione degli eventi, tuttavia, Cavaliere dimentica che, in quegli stessi anni, la Russia era alle prese con la guerra in Cecenia, con il sequestro del teatro Dubrovka (23-26 ottobre 2002) e con la strage di Beslan (1-3 settembre 2004), conclusisi entrambi con centinaia di morti. Questi gravissimi attentati portarono il presidente Putin a riavvicinarsi a Washington, nella speranza di trovare un’intesa comune contro il terrorismo islamico, dopo gli attentati alle Torri Gemelle del 2001.

Il suggello di tale intesa arrivò con gli accordi di Pratica di Mare e con la stretta di mano tra G.W. Bush e Vladimir Putin, grazie alla mediazione del compianto Silvio Berlusconi. Sulla scia di tale riavvicinamento, sette Paesi dell’ex Patto di Varsavia entrarono nella NATO — Bulgaria, Romania, Estonia, Lituania, Lettonia, Slovenia e Slovacchia — con il benestare di Putin. Gli eventi cambiarono però radicalmente con l’ingresso di Obama alla Casa Bianca e con una rinnovata ostilità nei confronti della Russia.

Ma il nostro bugiardo patologico, nella sua ricostruzione parziale dei fatti, riesce addirittura a sostenere che, durante l’amministrazione Obama, NATO e Russia fossero in buoni rapporti. Non c’è limite al peggio. Anzi, il nostro neocon straussiano ci offre lo spunto per riflettere sul fatto che alla Russia sia stata tesa una trappola: sottrarre alla sua sfera d’influenza i Paesi dell’ex Patto di Varsavia per inglobarli nella NATO, facendo leva sull’illusione di un riavvicinamento, salvo poi tradirla, come spesso sarebbe accaduto nella storia.

6. Il riferimento ai Protocolli

Il Cavaliere dei Giudei, con grande verve immaginativa, rispolvera il «topos antisemita e cospirazionista» dei *Protocolli dei Savi di Sion*, pur di non trovare una risposta convincente alla presenza di numerosi esponenti ebrei e sionisti tra i neocon che condividono un odio feroce e atavico contro la Russia e il popolo russo. La prova oggettiva, a suo dire, risiederebbe nei cognomi e nel numero degli interessati. Nessuna teoria della cospirazione, dunque, secondo quanto sostiene l’autore, contrariamente a quanto Cavaliere cerca di liquidare frettolosamente.

Conclusione

Il nostro non difetta certo in perfidia. Può attaccarsi a qualche refuso e a qualche errore di forma in maniera meschina, ma è sui contenuti che rivela ancora una volta tutta la propria impostura e pochezza. Nella flebile speranza di non incorrere nella matita rossa di questo paladino dell’occidentalismo più sfegatato, lasciamo ai lettori l’ultima parola, affinché possano farsi un’idea della qualità intellettuale e morale del personaggio.