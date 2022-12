Controinformazione lancia la sua campagna di abbonamenti e di sostegno per le feste di Natale 2022.

Mentre lo scenario internazionale è sempre più turbolento e la nostra Italia si trova tristemente asservita al giogo del sistema atlantista ed allo strapotere della finanza sovranazionale, noi teniamo le posizioni per diffondere le notizie che il mainstream nasconde e per squarciare il velo di menzogne dei media del sistema liberal atlantista.

Sappiamo di essere nel mirino e riceviamo minacce e intimidazioni mirate a tapparci la bocca ma noi proseguiamo la nostra battaglia per la controinformazione.

Contiamo sul sostegno dei nostri lettori che sono la nostra unica fonte di sostentamento. Senza l’appoggio dei nostri lettori non potremmo mantenere in vita la nostra voce libera.

Contiamo ancora su di voi.

Grazie a tutti coloro che, fino ad oggi, ci hanno fornito il loro sostegno.

Biblioteca di Controinformazione.info

PER COLORO CHE VORRANNO SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO (MINIMO EURO 35,00 ) PROVVEDEREMO AD INVIARE UN TESTO DELLA COLLEZIONE ARIANNA EDITRICE ED EDIZIONI COLLEGATE. IN ALTERNATIVA ACCETTIAMO DONAZIONI PER QUALSIASI IMPORTO A SUPPORTO DEL NOSTRO LAVORO.

Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi:

IBAN: IT 76C 05387 12902000000794517 presso BPER, Filiale di Modena, intestato a Luciano Lago.

In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 – ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com ).

N.B. IMPORTANTE————————

Per chi sottoscrive abbonamento raccomandiamo di non scordare di inserire indirizzo di spedizione per libri.