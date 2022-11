CONTROINFORMAZIONE.INFO RILANCIA LA CAMPAGNA DI SOSTEGNO E ABBONAMENTI FRA I LETTORI PER L’AUTUNNO/INVERNO 2022/23

Inserito alle 16:15h in da Redazione in Abbonamenti

Nel pieno della drammatica crisi e del clima di guerra in cui le oligarchie globaliste hanno fatto precipitare l’Italia e l’Europa tutta, non rinunciamo a levare alta la nostra voce per contrastare le menzogne e la propaganda del pensiero unico (“mainstream”).

Controinformazione lancia la sua campagna di abbonamenti e di sostegno per Novembre/Dicembre 2022.

Mentre la guerra infuria e rischia di allargarsi in Europa e nel mondo noi teniamo le posizioni per diffondere le notizie che il mainstream nasconde e per squarciare il velo di menzogne dei media del sistema liberal atlantista.

Rimaniamo indifferenti alle accuse ed alle menzogne diffamatorie lanciate contro di noi dai giornaloni e dagli scribacchini al servizio dei potentati finanziari che controllano i grandi media (dal Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, RAI, Fininvest, La 7, ecc. ).

Vorrebbero tapparci la bocca visto che diamo fastidio ma noi rimaniamo saldi sulle nostre posizioni, non ci curiamo della marmaglia liberal globalista e proseguiamo la nostra battaglia per la controinformazione.

Contiamo sul sostegno dei nostri lettori che sono la nostra unica fonte di sostentamento. Senza l’appoggio dei nostri lettori non potremmo mantenere in vita la nostra voce libera.

Contiamo ancora su di voi.

Grazie a tutti coloro che, fino ad oggi, ci hanno fornito il loro sostegno.

Biblioteca testi Controinformazione.info

PER COLORO CHE VORRANNO SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO (MINIMO EURO 35,00 ) PROVVEDEREMO AD INVIARE UN TESTO DELLA COLLEZIONE ARIANNA EDITRICE ED EDIZIONI COLLEGATE. IN ALTERNATIVA ACCETTIAMO DONAZIONI PER QUALSIASI IMPORTO A SUPPORTO DEL NOSTRO LAVORO.

Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi:

IBAN: IT 76C 05387 12902000000794517 presso BPER, Filiale di Modena, intestato a Luciano Lago. In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 – ( Per invio tramite PayPal riferimento: luciano.lago474@gmail.com ).

N.B. IMPORTANTE————————

Per chi sottoscrive abbonamento raccomandiamo di non scordare di inserire indirizzo di spedizione per libri.