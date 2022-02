CONTROINFORMAZIONE.INFO APRE UNA CAMPAGNA DI SOSTEGNO E ABBONAMENTI PER IL 2022 FRA I LETTORI…

Inserito alle 22:11h in da Redazione in Abbonamenti

A differenza delle strutture di propaganda finanziate dal regime e dall’establishment euro-atlantista, Controinformazione.info opera grazie alle donazioni ed il supporto dei lettori. Non saremo in grado di sopravvivere senza il tuo aiuto.

Continuiamo ad informarvi su quello che le fonti ufficiali dei media non vi raccontano.

i margini di libertà si vanno sempre più restringendo. Se non si vuole essere soffocati dalle bugie e dalla manipolazione dei media del sistema occorre sostenere le voci libere.

SOSTIENI IL NOSTRO LAVORO, senza il vostro aiuto non potremmo sopravvivere.

Contiamo ancora su di voi.

Grazie a tutti coloro che, fino ad oggi, ci hanno fornito il loro sostegno.

Luciano Lago

Biblioteca Controinformazione



PER COLORO CHE VORRANNO SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO (MINIMO EURO 45,00 ) PROVVEDEREMO AD INVIARE UN TESTO DELLA COLLEZIONE ARIANNA EDITRICE ED EDIZIONI COLLEGATE. IN ALTERNATIVA ACCETTIAMO DONAZIONI PER QUALSIASI IMPORTO A SUPPORTO DEL NOSTRO LAVORO.



Per gli abbonamenti e per l’invio di fondi:

IBAN: IT 52A0538712900000000794517 presso BPER, Sede di Modena, intestato a Luciano Lago. In alternativa presso Banco Posta: IT 07P0760112900001029285531 – ( Per invio tramite PayPal riferimento: [email protected] ).

N.B. Per chi sottoscrive abbonamento raccomandiamo di inserire indirizzo di spedizione per libri.