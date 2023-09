Sono passati quasi 3 mesi dal lancio della tanto attesa controffensiva dell’Ucraina, che secondo molti “esperti” sarebbe stata il colpo fatale che avrebbe allontanato del tutto le forze russe dal paese. L’azione iniziale ha guadagnato poco; circa 90 miglia quadrate di territorio in giugno e una manciata di villaggi, e a caro prezzo. Non ci sono rapporti accurati sulle vittime dell’Ucraina, come previsto, ma le stime suggeriscono che l’esercito nazionale ha raddoppiato il numero di morti dall’inizio della controffensiva.

I dati ufficiali del Dipartimento della Difesa affermano che l’Ucraina ha perso oltre 100.000 soldati dall’inizio del conflitto (quasi il doppio della quantità di morti statunitensi durante l’intera guerra del Vietnam). Altre stime sono molto più elevate.

I combattenti stranieri di ritorno dal fronte denunciano un esercito ucraino mal gestito e caotico che utilizza tattiche mal concepite. Alcuni affermano che le unità a cui erano stati assegnati hanno perso l’80% o più dei loro uomini negli ultimi mesi. Anche la leadership militare ucraina ha abusato della propria flotta di carri armati e veicoli blindati della NATO, mandandoli in alcuni casi “direttamente nei campi minati”. Come notano i volontari, agli ucraini è stata impartita una formazione su come utilizzare i veicoli, ma nessuna formazione su come usarli efficacemente in un combattimento.

C’è anche una raffica di rapporti che suggeriscono che il fuoco amico ha causato danni significativi, tanto che i “mercenari” hanno iniziato a coprirsi con nastro riflettente blu o giallo in modo da non essere scambiati per truppe russe.

Questa disorganizzazione sembra essere molto lontana dalla precisione mostrata dall’Ucraina nell’offensiva del 2022, che ha costretto la Russia a riposizionare un gran numero di forze e a rinunciare a oltre 3.000 miglia quadrate di territorio. Numerosi attacchi riusciti contro colonne corazzate russe furono ampiamente pubblicizzati, tutti con un livello sospetto di competenza da parte dell’Ucraina. Tuttavia, nel 2023 il loro slancio si è fermato. Erano legati a Bakhmut dove persero migliaia di soldati. E ora, la tanto pubblicizzata contro-azione dell’Ucraina è stata di fatto ridotta al minimo.

Non lo diresti leggendo i resoconti e la propaganda sensazionalistica dei media occidentali, ma l’Ucraina sta perdendo, gravemente. Allora, cos’è successo? Cosa è cambiato dalla fine del 2022?

Una potenziale spiegazione è l’enorme numero di combattenti stranieri che si sono uniti all’Ucraina l’anno scorso e che ora non ci sono più. Sebbene i dati sui volontari siano limitati, diverse fonti affermano che almeno 20.000 mercenari (molti con precedente esperienza di combattimento) si sono uniti all’Ucraina nel 2022. Poi ci sono gli agenti segreti: almeno un generale del Regno Unito si è lasciato sfuggire che le unità della Royal Marine sono state infatti impiegate in operazioni ad alto rischio in Ucraina.

Fonti indicano anche che squadre di operazioni speciali statunitensi sono state stazionate fuori dall’ambasciata americana a Kiev dall’inizio della guerra. Anche se i funzionari sostengono che i soldati non vanno in prima linea e non restano vicino all’ambasciata (il che fa sorgere la domanda: che senso ha averli lì?). La presenza di truppe occidentali altamente addestrate per operazioni segrete in Ucraina aiuterebbe a spiegare l’offensiva molto più efficace del 2022.

Quasi tutti i combattenti stranieri vengono inseriti nella “Legione Internazionale di Difesa dell’Ucraina”, con unità di combattenti stranieri che ricadono formalmente sotto le forze armate regolari dell’Ucraina e fanno capo ai comandanti ucraini. Si tratta di un metodo per aggirare le norme internazionali sui mercenari, anche se il Cremlino afferma che alle truppe straniere non sarà ancora garantita la protezione dello status di prigioniero di guerra.

Le pesanti perdite, l’elevata probabilità di fuoco amico e la mancanza di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra sono probabilmente le cause del brusco calo dei mercenari stranieri in Ucraina nel 2023. Il numero ufficiale è crollato da 20.000 soldati nel 2022 a un minimo di 1.500 quest’anno, anche dopo Kiev. offriva la cittadinanza onoraria a tutti gli stranieri disposti a combattere per loro. Come nella maggior parte delle guerre, di solito una manciata di combattenti svolge la maggior parte del lavoro pesante mentre il resto si impegna in ruoli di supporto. Ma l’Ucraina si affida quasi interamente a combattenti veterani provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti per svolgere il proprio lavoro sporco?

Le recenti perdite e la disorganizzazione, insieme al calo dei volontari all’estero, indicano che potrebbe essere proprio così.

Fonte: South Front Press

Traduzione: Luciano Lago