La situazione nella città di Sderot, in Israele (Palestina occupata), si è aggravata quando i militanti di Hamas hanno occupato la stazione di polizia locale e, secondo i media israeliani, hanno linciato 20 agenti di polizia. Secondo i rapporti, Hamas è riuscito a diffondere la sua influenza e disperdersi in tutta la città, resistendo alle azioni delle forze speciali israeliane. I combattimenti in città sono continuati giorno e notte, con armi da fuoco e ordigni esplosivi utilizzati da entrambe le parti.

Nel frattempo, crescono le tensioni al confine tra Israele e Gaza, mentre i razzi continuano a essere lanciati da Gaza verso Israele. In risposta, l’IDF (Forze di difesa israeliane) effettua attacchi aerei sui territori palestinesi. Nel complesso, la regione sta precipitando nella violenza e nel caos.

Ricordiamoci che il conflitto a lungo termine tra Israele e gruppi palestinesi come Hamas è complesso e sfaccettato

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic