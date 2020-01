Continuano a scoprirsi le bugie di Trump sulle conseguenze dell’attacco iraniano alla base USA in Iraq

Il numero di soldati americani feriti negli attacchi di rappresaglia in Iran in Iraq sale a 50, come rivela il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. (il Pentagono).

Il Pentagono ha gradualmente aumentato, da “nessun ferito” a 50, il numero di soldati statunitensi che sono stati colpiti l’8 gennaio dall’attacco missilistico del Guardian Corps of the Islamic Revolution (CGRI) dell’Iran in rappresaglia per l’omicidio del tenente generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds della CGRI, che si è svolta la mattina del 3 gennaio.

Poco dopo gli attacchi di rappresaglia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato tramite un messaggio lasciato sul suo Twitter che “tutto andava bene”. Il Pentagono, tuttavia, ha annunciato il 16 gennaio che 11 dei suoi soldati furono feriti . La relazione è salita poco dopo, a “un numero maggiore di soldati feriti”, poi a 34 e ora a 50.

Il candidato democratico Joe Biden ha criticato l’occultamento “disgustoso” di Trump delle conseguenze dell’attacco iraniano.

In una dichiarazione rilasciata martedì e raccolta dai media locali, il Pentagono ha confermato che ora 50 soldati soffrono di commozione cerebrale e lesioni traumatiche al cervello, a seguito dei missili lanciati dalle forze iraniane in rappresaglia per l’omicidio effettuato dagli USA del generale Soleimani.

“Oggi a 50 militari è stato diagnosticato il TBI (trauma cranico)”, ha dichiarato Thomas Campbell, portavoce del Dipartimento della Difesa americano nella comunicazione.

Di questi 50, ha aggiunto Campbell, 31 truppe hanno ricevuto cure mediche in Iraq e sono già tornate a fornire servizi, mentre altre 18 sono state inviate in Germania.

Trump mente spudoratamente

Diversi funzionari del Pentagono hanno indicato alla catena locale CNN che la cifra potrebbe aumentare ancora di più, dato che circa 200 persone si trovavano nella zona quando accadde l’attacco. I media americani hanno avvertito che “l’impatto dell’attacco potrebbe essere più grave di quanto annunciato all’inizio” (questo si era capito nonostante gli sforzi per minimizzare l’attacco).

Trump, che aveva completamente negato l’esistenza di vittime o feriti a causa dell’attacco, ha causato la rabbia di molti negli Stati Uniti, compresi politici e veterani di guerra, dopo aver osservato che le ferite subite dai militari statunitensi “non erano gravi” (lesioni al cervello).

In una reazione dopo il nuovo commento del presidente, l’organizzazione Veterans of Foreign Wars (VFW) ha invitato venerdì Trump a scusarsi per aver minimizzato il trauma cranico subito dai militari attaccati in Iraq.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago