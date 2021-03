Continua il rafforzamento militare dell’Ucraina contro il Donbass ribelle, si teme la guerra estiva

da Redazione

di Anatoly Karlin

Eletto dagli elettori ucraini che davano priorità all’economia e alla corruzione, Zelenskyj ha invece (prevedibilmente) corso a destra e si sta concentrando sempre più sul conflitto

Per vari motivi, sto aumentando la mia previsione di combattimenti intensi nel Donbass quest’anno (probabilmente quest’estate) a oltre il 50%.

L’accumulo ucraino al confine continua. Infilare tutte quelle armi e quelle attrezzature e lasciarle inattive è costoso. Gli americani hanno inviato una nave da carico che sta scaricando più attrezzature a Odessa e un Global Hawk sta effettuando sorvoli sul Mar Nero.

L’altro motivo è che un bel po ‘di persone che conosco che sono collegate al Donbass sono quasi certe di un conflitto imminente in una misura che non ricordo di aver visto da anni ( questo estratto da una discussione con Igor Strelkov nello spettacolo di Sergey Zadumov è non poco rappresentativo). La tempistica prevista sembra essere da fine aprile a luglio.

Ho coperto il probabile sviluppo e le conseguenze di un’escalation in un altro post di una settimana fa .

L’esercito ucraino è molto più forte rispetto alla NAF di quanto non fosse nel 2014, quindi in assenza dell’intervento russo, il successo dell’operazione “Tempesta” ucraina è assicurato.

Potrebbero esserci analisti filo-russi / Donbass che affermeranno il contrario, ma i fatti sono che nel 2014 l’esercito ucraino era disfunzionale e il conflitto è stato combattuto principalmente da volontari di alto livello da entrambe le parti, con la Russia che ha prestato il suo sostegno al ribelli nei momenti critici. Oggi, dopo sei anni di spesa del 3,5% (SIPRI) o del 5% (numeri ufficiali) del suo PIL sul mercato militare – indipendentemente dai numeri precisi, questa è drasticamente superiore all’1% che spendeva prima del 2014 – l’esercito ucraino è molto di più capace.

Nel frattempo, la maggior parte dei volontari NAF ad alto tasso di coesione se ne è andata e la maggior parte ora è costituita da ex minatori del Donbass che raccolgono gli stipendi. Questa sarà ora più una “classica” lotta tra Stato e Stato, e con la popolazione e il PIL dell’Ucraina 8-10 volte più grandi di quelli dell’LDNR, il risultato di una tale competizione non è difficile da indovinare. Lo si può paragonare alla seconda guerra del Karabakh, con l’LDNR al posto dell’Armenia e dell’Ucraina al posto dell’Azerbaigian (fino ad aver ricevuto droni turchi).

Putin non può permettere che questo accada, quindi dovrà intervenire, e più apertamente rispetto al 2014. Ci sarà un aumento delle sanzioni americano-europee contro la Russia e quello che molto probabilmente metterà la parola fine all’ultimo minuto su NS2.

Metterei le probabilità in questo modo:

10% La Russia consente il successo dell’operazione ucraina Storm;

50% La Russia sposta le truppe per costringere gli ucraini a ritirarsi, ma per il resto mantiene lo status quo;

25% di possibilità che riconosca LDNR / che la incorpori ufficialmente;

10% di probabilità che espanda LDNR per comprendere l’intero oblast di Donetsk e Lugansk e lo riconosce / incorpora;

5% di possibilità che si espanda altrove (ad es. Kharkov)

Probabilmente molto dipenderà dalla lettura della situazione internazionale da parte dei Cremlino. Se sembra che l’Occidente si fermi a sanzioni simboliche, allora opterà per l’opzione “mantenere lo status quo”. Ma se avverrà che l’Occidente si unisca attorno a delle sanzioni di livello iraniano, allora avrà meno incentivi a non optare per le opzioni della linea dura.

Artiglieria Ucraina



Per l’Ucraina, il risultato ottimale sarebbe quello di “recidere” definitivamente l’LDNR riducendo al minimo le morti militari (un male per le valutazioni di Ze) e provocando il regime di sanzioni occidentali più duro possibile contro la Russia. Questo ucciderà il rivendicare il Donbass come terzo binario della politica ucraina, alleviando la pressione nazionalista contro Zelenskyj; precluderà ogni possibilità che il Donbass venga “respinto” in Ucraina e che sostenga i russofili; e farà anche risparmiare all’Ucraina miliardi di dollari di tasse di transito del gas. È una scommessa rischiosa, ma potrebbe funzionare solo per Zelenskyj.

Fonte: The Unz Review

Traduzione: Luciano Lago