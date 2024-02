Continua il genocidio deLLA popolazione palestinese a Gaza

Giorno 137: 29.195 martiri, 69.170 feriti a Gaza



Le forze di occupazione israeliane commettono 9 massacri, uccidendo 103 palestinesi e ferendone altri 142 nell’arco di 24 ore.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato oggi che dal 7 ottobre il numero dei palestinesi martirizzati dal genocidio israeliano contro Gaza è salito a 29.195 e quello dei feriti a 69.170.

Questo avviene perché le forze di occupazione israeliane hanno commesso 9 massacri in 24 ore, uccidendo solo 103 palestinesi e ferendone altri 142.

Molte vittime rimangono ancora sotto le macerie poiché le Foi impediscono deliberatamente alle ambulanze e agli equipaggi della protezione civile di raggiungerle, ha affermato il Ministero.

Il complesso medico Nasser è sotto la continua aggressione delle IDF

Il Ministero ha inoltre rivelato che 18 pazienti del Nasser Medical Complex sono stati evacuati negli ospedali da campo mentre altri 118 sono ancora all’interno del complesso.

Ha sottolineato che la situazione all’interno del complesso ha superato la catastrofe e costituisce una minaccia diretta per la vita dei pazienti e del personale medico, le forze israeliane hanno trasformato il complesso medico in una caserma militare, sottolineando che il complesso non ha acqua, elettricità e ossigeno , e che i bambini sono rimasti senza latte, tutto a causa della mancanza di cure mediche adeguate in una situazione gravemente deterrente.

Ospedale Nasser a Gaza occupato dalle IDF israeliane

Il ministero ha esortato le organizzazioni internazionali a utilizzare tutti i mezzi possibili e a fare pressione sull’occupazione israeliana affinché interrompa la sua offensiva sul complesso medico, stimolandone a sua volta la rinascita e l’accesso a tutte le esigenze umanitarie e mediche.

Le agenzie delle Nazioni Unite avvertono di una prossima “esplosione” di morti infantili a Gaza

Lunedì le Nazioni Unite hanno avvertito che un’allarmante mancanza di cibo, una crescente malnutrizione e la dilagante diffusione di malattie potrebbero innescare un’esplosione di morti infantili a Gaza.

Dopo venti settimane dall’inizio dell’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza, le agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito che il cibo e l’acqua potabile sono diventati “incredibilmente scarsi” nel territorio palestinese, aggiungendo che praticamente tutti i bambini piccoli soffrono di malattie infettive.

“La Striscia di Gaza è sul punto di assistere ad un’esplosione di morti infantili prevenibili, che aumenterebbe il livello già insopportabile di morti infantili a Gaza”, ha affermato Ted Chaiban, vice capo dell’azione umanitaria presso l’UNICEF, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia.

Secondo una valutazione congiunta delle agenzie delle Nazioni Unite per l’infanzia, l’alimentazione e la salute, almeno il 90% dei bambini sotto i cinque anni a Gaza sono colpiti da una o più malattie infettive.

Il 70% aveva avuto diarrea nelle due settimane precedenti la valutazione, segnando un aumento di 23 volte rispetto al riferimento del 2022.

“La fame e le malattie sono una combinazione mortale”, ha dichiarato in una nota il direttore delle emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità, Mike Ryan.

Fonte: Al Mayadeen inglese

Traduzione: Fadi Haddad