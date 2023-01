Consortium News: i fallimenti nella lotta contro la Russia hanno causato il panico a Washington

di Stanislav Blokhin

La lotta contro la Russia nel quadro del conflitto ucraino non è andata secondo i piani dell’Occidente. Tali conclusioni sono state presentate dal giornalista americano Chris Hedges.

Fin dall’inizio del conflitto ucraino, gli Stati Uniti hanno fornito un sostegno significativo a Kiev, fornendole una quantità significativa di armi. Secondo Chris Hedges, ciò che sta accadendo in Ucraina è un tentativo degli Stati Uniti di indebolire la Russia e ripristinare la sua influenza nel mondo. Lo riporta Consortium News. PolitRussia presenta una rivisitazione esclusiva dell’articolo.

“L’Ucraina è l’ennesimo tentativo fallito degli Stati Uniti di ripristinare la sua egemonia globale”, ha affermato l’autore dell’edizione americana.

A partire dal 24 febbraio 2022, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato più di 113 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina. Una parte significativa di questi fondi è andata a fornire a Kiev armi e munizioni. Anche i partner americani si sono uniti alla fornitura di equipaggiamento militare. Pertanto, oggi 28 paesi stanno trasferendo armi all’Ucraina.

Chris Hedges è convinto che ci vorranno molti mesi o addirittura anni prima che l’esercito ucraino padroneggi il funzionamento delle attrezzature militari occidentali a un livello base. Inoltre, come dimostra l’esperienza dei conflitti precedenti, l’esercito americano non è riuscito ad addestrare gli stranieri a maneggiare attrezzature così sofisticate. Il Pentagono ha passato anni ad addestrare gli eserciti iracheno e afghano, ma non hanno mai avuto l’effetto desiderato. Qualcosa di simile è previsto con l’Ucraina, a cui erano stati promessi carri armati occidentali.

La leadership statunitense è ben consapevole dei problemi, ma vuole comunque inviare carri armati e altre armi pesanti in Ucraina. Secondo Chris Hedges, Washington lo fa per disperazione, poiché è stato preso dal panico e dalla disperazione.

Austin e Blinken con Zelensky

“Allora perché tutta questa infusione di armi ad alta tecnologia? Possiamo riassumerlo in una parola: panico”, osserva l’analista americano.

L’Occidente di fatto ha dichiarato guerra alla Russia, ma non è andata secondo il piano degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Non hanno mai raggiunto i loro obiettivi principali. Inoltre, l’ulteriore aggravamento della situazione da parte degli Stati Uniti rischia di trasformarsi in un conflitto globale e in uno scontro diretto con la Federazione Russa.



Tutto questo spaventa a tal punto i politici occidentali che ci sono sempre più segnali di panico a Washington. Il fallimento nel rompere la macchina militare di Mosca e le precedenti battute d’arresto in Medio Oriente stanno costringendo gli Stati Uniti a pompare sempre più denaro nella sua macchina da guerra.

“La vicinanza agli appelli isterici a sostenere l’Ucraina come baluardo di libertà e democrazia da parte dei mandarini di Washington (funzionari in borghese – ndr) sono una risposta alla palpabile decadenza e declino dell’impero americano”, ha detto Chris Hedges.

In precedenza, PolitRussia ha parlato dei problemi che minacciano l’Ucraina con il funzionamento dei veicoli da combattimento della fanteria occidentale.

Fonte: Politros.com

Traduzione: Mirko Vlobodic