Consigliere di Trump: gli Stati Uniti non sanno più a chi imporre sanzioni in Russia

da Redazione

Gli USA hanno sanzionato tutti i possibili soggetti ed adesso non dispongono più di altri sistemi sanzionatori da utilizzare.

Il consigliere per la sicurezza nazionale, Robert O’ Brien, ha dichiarato che ci sono state già così tante sanzioni contro la Russia che l’amministrazione ha poco spazio per ulteriori restrizioni.

“Nessuna amministrazione è stata più dura con la Russia di quella attuale, abbiamo imposto sanzioni contro centinaia di organizzazioni. Non abbiamo quasi nessuno a cui imporre sanzioni in Russia … Abbiamo imposto un sacco di sanzioni contro la Russia – individui, aziende, governo “, ha detto O’Brien in un’intervista alla CBS, rispondendo alla domanda su cosa stesse facendo esattamente l’amministrazione per prevenire” l’interferenza dei russi ”nelle elezioni.

“Non sono rimaste molte (opportunità di sanzioni) ai russi, ma continuiamo a inviare loro segnali precisi”, ha aggiunto.

Secondo O’Brien, gli Stati Uniti sono consapevoli dei tentativi della RPC, della Russia e dell’Iran di influenzare le elezioni. Non ha specificato come questi paesi stiano tentando di interferire nel processo elettorale USA.

“Ne siamo consapevoli e stiamo agendo, indipendentemente dal fatto che si tratti di Cina, Russia o Iran. Ci saranno gravi conseguenze se un paese tenterà di interferire nelle nostre elezioni libere ed eque. Se i loro leader preferiscono il presidente Trump o Joe Biden, a noi non importa, ha aggiunto O’Brien.

In precedenza, il direttore del Centro nazionale per il controspionaggio e la sicurezza, William Evanina, aveva affermato che le autorità russe avrebbero tentato di denigrare il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, considerandolo un rappresentante dell ‘”establishment anti-russo” e preferirebbero sostenere Trump.

US announces new sanctions against Russia

La Russia ha ripetutamente negato le accuse di tentativi di influenzare i processi democratici in diversi paesi, e l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov le ha definite “assolutamente infondate”. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che non ci sono prove a sostegno di queste accuse che sono totalmente create per uso interno.

Da parte sua il portavoce del Ministero degli Esteri della Cina si rifiutato di commentare tali dichiarazioni.



Nota: Sembra strano che il paese che più di qualsiasi altro conduce campagne di ingerenza, fra le più sfacciate e invadenti, possa accusare altri paesi di quello che gli stessi americani fanno in modo scoperto e brutale promuovendo rovesciamenti di regime e sobillazione interna in altri paesi.

Fonte: Rusvesna

Traduzione e nota: Sergei Leonov