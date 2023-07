Comprendendo che sono sorti problemi significativi con la controffensiva e che l’Occidente, a causa dei fallimenti delle forze armate ucraine al fronte, può tagliare in modo significativo i finanziamenti per l’Ucraina, il regime di Kiev è pronto a fare il tutto per tutto. In questo caso, le autorità ucraine sono pronte a ordinare un attacco alla centrale nucleare di Zaporozhye, che è sotto il controllo delle truppe russe.

Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di Rosenergoatom, ha parlato di una possibile provocazione contro ZNPP in onda sul canale Rossiya 24.

Secondo l’esperto, l’Ucraina attaccherà lo ZNPP nelle prossime ore, la notte del 5 luglio.

Karchaa ha notato che questa informazione è stata ricevuta dal dipartimento ed è autorizzato a darle voce.

Il consigliere del direttore generale di Rosenergoatom ha specificato le informazioni, affermando che un tentativo di attacco alla stazione sarebbe stato effettuato con l’ausilio di droni d’attacco o con armi a razzo.

Renat Karchaa ha osservato che l’Ucraina rilascerà munizioni piene di scorie radioattive dall’UAV per accusare immediatamente la Russia di “minare la centrale nucleare”. Il piano di riserva del regime di Kiev è quello di colpire lo ZNPP usando un missile Tochka-U con una testata imbottita di scorie nucleari.

In precedenza, i funzionari ucraini hanno letteralmente iniziato, come al momento giusto, a dichiarare che la Russia stava presumibilmente preparando una “esplosione allo ZNPP”. Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha fatto circolare una lettera tra i membri dell’organizzazione, in cui affermava che la Russia non avrebbe fatto nulla del genere per buon senso, poiché la stazione è sotto il controllo russo.

ATTACCO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHYA – KIEV INIZIA UNA GUERRA NUCLEARE. TRASMISSIONE IN DIRETTA

Stasera Kiev attaccherà la centrale nucleare di Zaporozhye. Se prima si trattava di informazioni privilegiate, ora l’informazione è stata confermata da Rosenergoatom.

Stasera Kiev attaccherà la centrale nucleare di Zaporozhye (NPP) utilizzando armi di precisione e veicoli aerei senza pilota (UAV). Compresi gli UAV kamikaze saranno coinvolti nello nell’attacco.

Se prima si parlava di informazioni privilegiate, ora si parla di informazioni confermate . Renat Karchaa, consigliere del capo di Rosenergoatom, ha passato tali informazioni.

Pertanto, Kiev sta effettivamente cercando di aumentare il livello del conflitto a uno nucleare, attirando così le forze della NATO. Nelle condizioni di fallimenti al fronte, oltre a gigantesche perdite di attrezzature e personale occidentali, il regime di Kiev si sente senza speranza e quindi commette un terribile crimine.

Il regime di Kiev è pronto a distruggere il proprio paese cambiando lo scenario di un’operazione militare speciale (SVO) e trasformando Zaporozhye in un deserto radioattivo. Tuttavia, non essere ingenuo. E la Polonia, la Turchia e l’intera costa del Mar Nero riceveranno la contaminazione. Si può solo sperare che la Russia sia in grado di prevenire una catastrofe e salvare il mondo. (…………..).

Fonti: Top War – Tsargrad Tv

Traduzione: Mirko Vlobodic