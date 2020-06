CONSIDERAZIONI N. 94 DI DUGIN: DASHING PERSONE AL POTERE. LIMITE DI CONFIDENZA PER PUTIN

da Redazione





di Alexander Dugin (*)

Ora il nostro potere è chiaramente andato nella direzione sbagliata: ma dobbiamo preparare la strada per il suo ritorno.

· Vi erano contraddizioni insormontabili tra il popolo e lo stato: questa classe politica non vuole sentire nulla del popolo e opera con le sue astrazioni (indicatori digitali).

· Cosa fare? Dobbiamo tener conto di tutti gli errori e i fallimenti delle fasi precedenti del movimento patriottico, dagli anni ’80. Eravamo deboli – se rimaniamo così deboli, non c’è speranza di vittoria.

· Come raggiungere la forza? Non esiste una forza tale che possa rivendicare la politica dopo 30 anni di insuccessi. Compaiono nuovi partiti, movimenti e leader, ma questo non risolve il problema. Le persone stesse – trattiamo con attenzione.

· Non c’è vera sinistra o destra – nessuno è disposto a sacrificare la propria vita per idee. Sì, vogliamo giustizia sociale, rispetto delle tradizioni – ma in realtà non sono né indicazioni giuste né negative. Queste indicazioni siamo noi a fornirle, le persone. Le persone vogliono salvaguardare se stesse, la loro cultura, la loro lingua. Le persone, sia a destra che a sinistra, non vedono alcuna contraddizione tra giustizia e tradizioni.

· Il problema sorge dove sorgono il liberalismo e la burocrazia. La gente li rifiuta. Le persone stanno cercando di dividersi in frazioni artificiali.

· Una “parte del popolo” che difenderebbe i suoi interessi non può funzionare perché la “parte” inizialmente è solo una “parte”. La festa non funzionerà affatto – le persone devono rappresentare qualcosa di integrale.

· Un altro problema è l’opposizione di alcuni leader ad altri, a causa della quale abbiamo costantemente giurato. Forse i leader devono coltivare la modestia nazionale. Al popolo russo non piacciono gli start up. È necessario introdurre una moratoria sull’orgoglio dei leader politici – sinistra e destra.

· Se le persone parlano a nome e in nome del popolo, per salvaguardare sovranità e identità – allora siamo una cosa sola. Se rifiutiamo il liberalismo e il globalismo, se è insopportabile vivere nella corruzione, tale desiderio significa che siamo dalla stessa parte. Come superare l’individualismo tra i leader? Non lo so. Ma se non lo facciamo, non ci sposteremo da nessuna parte.

Alexander Dugin

· Lo scrittore Alexander Prokhanov è stato in grado di riunire una varietà di persone, una varietà di movimenti – e rappresentavano la forza, ma poi è iniziata la discordia. Prokhanov ha forse l’esempio migliore e più efficace di un consiglio di forze patriottiche.

· Le persone devono essere spiegate per quello che sono: cos’è la tradizione, cos’è la giustizia. Non usarle come figure retoriche. Dobbiamo credere nella Russia, nella gente. Un numero enorme di truffatori si è infiltrato: è necessario iniziare a sbarazzarsi dei truffatori presenti fra voi stessi.

Ora è il momento di schiacciare la vanità in se stessi. Altrimenti, saremo di nuovo divisi e contrapposti.

Passiamo al Consiglio, creiamo gradualmente consigli popolari. Dobbiamo svegliarci tutti insieme.

Esistono tre tipi di società (con una varietà di sistemi religiosi, sociali, politici): tradizionale (pre-moderno), moderno (moderno) e post-moderno. La tradizione esisteva ed esiste ancora; la società moderna, negando l’ordine tradizionale e il sacro, sorse in Europa nei tempi moderni.

Tuttavia oggi anche lo stesso paradigma moderno sta collassando: la società dell’educazione, dell’umanesimo, della scienza positiva. Postmoderno è già l‘antitesi della modernità. Nessuna sintesi hegeliana ha luogo oggi fra queste due espressioni.

Il Postmoderno – un paradigma specifico che cambia l’atteggiamento verso tutto. C’era un uomo, è divenuto un postumano (rizoma, rete o intelligenza artificiale), c’era una scienza positiva, e la realtà virtuale è divenuta una simulazione dell’essere … Tutto cambia, sia l’idea della natura che l’idea dell’uomo. Il Postmoderno nega l’uomo, affermando che anche un individuo liberale non è abbastanza: è necessario separarlo, diventa una protesi, e quindi si può stamparlo su una stampante 3D o renderlo un robot.

Il Postmoderno si sta formando sotto i nostri occhi, mentre ciò accade a livello di élite intellettuali e in Occidente. Oggi, l’élite globale utilizza doppi standard, da un lato, continuando il discorso umanistico (diritti umani, migranti, ecc.) E includendo gradualmente il postmodernismo (transumanesimo, ecc.) come punto di arrivo. (………..)

*Aleksandr Gel’evič Dugin è un filosofo e scrittore russo.

Dugin sviluppa il pensiero di Martin Heidegger, specialmente il concetto geofilosofico del Dasein, come centro al contempo universale e particolare, uno e molteplice, coniugandolo con il pensiero della scuola tradizionalista, ossia René Guénon e Julius Evola. Dugin ha svolto un ruolo importante nella filosofia Russa dopo la caduta del Muro di Berlino, traducendo e contestualizzando i succitati autori. Il suo testo più importante, e sintesi del suo pensiero, è “La quarta teoria politica” pubblicato nel 2009 (in inglese come The Fourth Political Theory).[1]

Tratto da: Geopolitica.ru

Traduzione: Sergei Leonov