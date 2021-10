Conseguenze geopolitiche dell’ultima crisi energetica

Secondo gli osservatori l’attuale crisi energetica rafforzerà la posizione della Russia sulla scena mondiale.

Una grave crisi energetica in Europa ha permesso alla Russia di assicurarsi un’ulteriore leva, mentre gli Stati Uniti rischiano di perdere il proprio potere strategico, lo affermano gli analisti del Wall Street Journal.

“In Europa, i prezzi dell’energia sono quintuplicati nell’ultimo anno e [il presidente russo] Vladimir Putin sta trasformando questa situazione a favore della Russia.

È un promemoria che la produzione di energia americana è una fonte di forza strategica che rischia di essere scambiata per “sogni climatici”fuori della realtà.

Il sistema energetico europeo, che ha cercato di bandire i combustibili fossili domestici, ha lasciato il continente vulnerabile all’impennata globale dei prezzi del petrolio e del gas. Il Financial Times riporta che “la forza del vento che soffia nel nord Europa è diminuita fino al 15%” nel 2021. Ciò ha ridotto la produttività dei parchi eolici europei e aumentato la dipendenza dal gas naturale, di cui la Russia è il principale fornitore .

Questa situazione crea una leva strategica per la russa Gazprom, che non ha avuto fretta di accelerare la produzione nonostante le richieste dei politici europei. “Penso che ci siano due fattori che potrebbero in qualche modo raffreddare la situazione attuale”, ha affermato il vice primo ministro russo Alexander Novak in una conferenza sull’energia la scorsa settimana, secondo Reuters. “Prima di tutto, ovviamente, questo è sicuramente il completamento della certificazione e l’autorizzazione più rapida per le forniture di gas tramite il Nord Stream 2 completato”.

Putin lo aveva preannunciato: “se seguirete a discutere in Europa senza decidere, vi scalderete con la legna”

Fatto? Accelera le autorizzazioni e forse possiamo vedere quella sfortunata carenza di gas. Mosca è ansiosa di completare il gasdotto Nord Stream 2 verso la Germania che fornirà un getto di entrate. Il neoeletto governo tedesco potrebbe essere più freddo nei confronti dell’oleodotto rispetto al cancelliere Angela Merkel, e il Dipartimento di Stato di Biden ha dato a Mosca un’apertura abbassando le sanzioni sulla costruzione dell’oleodotto durante l’estate.

L’approvvigionamento energetico è una risorsa chiave nell’equilibrio del potere globale. Russia e Cina lo sanno e l’ossessione dell’amministrazione Biden per obiettivi climatici irrealistici a scapito della sicurezza energetica danneggerà seriamente l’economia statunitense e gli interessi globali.



Ricordiamo che la scorsa settimana il costo di mille metri cubi di gas nei mercati europei ha superato i 1900 dollari. Il capo del consiglio di amministrazione di Gazprom ha osservato che la forte penuria di gas in Europa e il ritardo nel pompaggio di gas nei depositi sotterranei hanno portato a un record aumento dei prezzi.

