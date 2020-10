CONSEGUENZE GEOPOLITICHE DELLE PROSSIME ELEZIONI AMERICANE

di Alexander Dugin

Se Trump vincerà, il realismo nelle relazioni internazionali trionferà sicuramente (almeno per un momento) sul liberalismo nelle relazioni internazionali.

Il realismo di Trump contro il globalismo di Biden

Consideriamo come le elezioni americane e il loro risultato influenzeranno il campo della politica internazionale?

Prima di tutto, esaminiamo i principali quadri della visione della politica internazionale di Trump e di Biden.

Trump è contro la globalizzazione e per il ritorno alla politica del nazionalismo statunitense. Ciò significa che indebolirà le strutture internazionali e rafforzerà la difesa nazionale. Di conseguenza può portare a stabilire la multipolarità fattuale con la sicura leadership americana (come presume lo stesso Trump). Nel suo primo mandato, Trump esitava tra questo nuovo (in realtà molto vecchio) nazionalismo americano e un certo isolazionismo e imperialismo neoconservatore illustrato dalla nomina e dal comportamento di John Bolton. Quando Bolton è stato licenziato, ha tradito Trump. Quindi l’interazione con i neoconservatori si è conclusa in una delusione reciproca.

Ciò porterebbe all’irrigidimento della struttura multipolare mondiale che diventerà sempre più potente nonostante i possibili interventi degli Stati Uniti nei conflitti regionali. In generale, se Trump nega la missione universalista “liberaldemocratica” degli Stati Uniti, allontanandosi dalla politica mondiale wilsoniana che è durata quasi 100 anni ed è stata chiaramente predominante soprattutto negli ultimi 300 anni, la sua politica internazionale aiuterà gli altri poli a plasmarsi di più in modo chiaro e definitivo. Non abbiamo motivi per essere sicuri che accadrà pacificamente e in modo moderato, ma possiamo presumere che i possibili conflitti saranno ancora limitati. Questa è la conclusione logica dell’abbandono del liberalismo messianico su scala planetaria universalista che è la cornice ideologica dei globalisti.

Quindi, se Trump vince, il realismo nelle relazioni internazionali trionferà sicuramente (almeno per un momento) sul liberalismo nelle relazioni internazionali. Questo significa che stiamo per entrare nell’era della rinascita delle sovranità e del ritorno delle nazioni. Con conseguente fenomeno di caos internazionale e indebolimento delle strutture e delle istituzioni sovranazionali.

Joe Biden è completamente opposto a Trump in questa linea principale della politica internazionale. È liberale classico nelle relazioni internazionali, liberale convinto e globalista. Quindi, se eletto presidente degli Stati Uniti, cercherà di smantellare completamente la politica di Trump e di tornare alla strategia Clinton-Bush-Obama, vale a dire promuovere un’agenda universalista – imponendo diritti umani, liberalismo, LGBT + e così via. Biden farà sforzi per ristabilire il quadro globalista, rafforzando la NATO e il partenariato USA-Europa, ricorrendo a “interventi umanitari” e così via. Possiamo facilmente immaginare la politica estera di Biden se mettiamo tra parentesi 4 anni di nazionalismo di Trump e riprendiamo il corso di Obama.

Di sicuro Biden distruggerà tutti i segni e i simboli dell’epoca di Trump. Il Muro con il Messico sarà distrutto e tutti i candidati di Trump saranno licenziati e potrebbero essere perseguiti. Agli occhi di democratici e globalisti Trump è una sorta di criminale ideologico, “fascista” e il suo nazionalismo è del tutto inaccettabile.

Forze aeronavali USA

Trump = multipolarità, Biden = unipolarismo

L’ideologia liberale sta diventando oggi sempre più esclusiva e totalitaria, quindi questa volta non c’è la minima traccia del consenso tra repubblicani e democratici negli Stati Uniti. Vediamo invece due campi ideologici con una comprensione divergente dei valori e degli obiettivi più essenziali. L’età di Trump si è ripristinata nel nucleo “isolazionista” paleoconservatore del partito repubblicano, precedentemente emarginato dai liberali globalisti dal campo neocon. Quindi questa volta assistiamo alla vera scissione all’interno delle élite politiche americane: Trump incarna il nazionalismo, il realismo e di conseguenza il multipolarismo, Biden – internazionalismo, liberalismo, globalismo e unipolarismo centrato sull’Occidente mascherato da pretesa “preoccupazione per il bene, democrazia, progresso e pace per tutti umanità ”ma di fatto sostenendo la continuazione dell’egemonia capitalista occidentale.

Se Trump può presumibilmente iniziare una guerra locale nonostante abbia cercato e in parte riuscito durante il suo primo mandato di evitarlo a qualsiasi prezzo, è probabile che Biden provochi la guerra globale. Il globalismo dei Democratici è una sorta di ideologia totalitaria e accenderebbero facilmente l’Apocalisse nucleare se sentissero che il loro dominio ed egemonia sono davvero sfidati e in pericolo.

Quindi Trump significa multipolarità. Biden significa sforzo agonizzante per salvare l’unipolarismo, continuando così il momento unipolare (globalista) stabilito dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991 che sostituisce il bipolarismo finito.

Questa volta le elezioni americane sono la testimonianza della vera lotta tra due visioni del mondo radicalmente opposte. E questo li rende così importanti. Dal loro esito dipende l’ordine mondiale.

USA e gli altri: combattere o distruggere

Sebbene Trump sia più incline al multipolarismo e Biden – verso l’unipolarismo, entrambi saranno obbligati a combattere disperatamente per salvare la leadership americana – primo in forma nazionalista, secondo in forma globalista. Quindi la crescita di poli alternativi sarà considerata con una certa ostilità da Washington. Ma nei casi di Trump e Biden, questa ostilità sarà organizzata e strutturata in modo diverso.

Trump, fedele alla tradizione realista, considererà l’ascesa di centri di potere alternativi come competizione e sfida tra Stati sovrani. Sicuramente, reagirà di conseguenza a qualsiasi tentativo di violare gli interessi strategici americani, ma ciò sarà presentato sotto forma di legittima difesa della Grande Nazione.

Truppe aviotrasportate USA

Al contrario, Biden procederà con la stessa preoccupazione in campo ideologico: l’autoaffermazione delle emergenti aree multipolarità sarà descritta come la sfida all ‘“umanità”, al “progresso”, ai “diritti umani” e alla “pace universale”. Quindi ci sarà la demonizzazione e la disumanizzazione nei media globali. La diplomazia e la politica di tutti gli Stati e potenze che sfidano l’egemonia capitalista liberale equivale agli occhi dei globalisti con il “male universale”.

Potremmo trovare in quella lettura e discorso la convergenza – un significato simile con diverse forme esterne potrebbe enfatizzare la grave divergenza, perché nella prospettiva lunga ciò significa due ordini mondiali – realista e liberale. La linea di Trump accetterà in qualche modo il multipolarismo come fatto stabilito cercando di assicurarsi il ruolo guida degli Stati Uniti nell’ordine mondiale multipolare, mentre il globalismo di Biden cercherà di impedire a qualsiasi prezzo l’avvento dell’era multipolare perché ciò distrugge il progresso lineare della democrazia liberale che ora è quasi Dogma “religioso” di democratici e globalisti.

Ciò porta una nuova differenza nel rapporto di Trump e Biden verso poli alternativi di multipolarità. Per Trump sono concorrenti e relativi nemici (che possono trasformarsi in determinate circostanze in poteri neutrali o addirittura in alleati e “amici”). Per Biden sono nemici assoluti – i “nemici della società aperta” (C.Popper) che dovrebbero essere imperativamente distrutti perché altrimenti distruggeranno il globalismo e l’egemonia liberale relativizzandola nello spazio e nel tempo. Trump può accettare l’Altro. Biden – in nessun modo. Questa è la differenza principale.

Trump e la politica anti-cinese

Quando applichiamo queste considerazioni generali alla politica reale, notiamo immediatamente la differenza saliente negli atteggiamenti di Trump e Biden nei confronti di questi stessi poli di crescente multipolarità. Senza dubbio, nel mondo reale solo due potenze mondiali possono fingere di svolgere il ruolo di poli alternativi: Cina e Russia. La Cina è più un gigante economico con un’enorme quantità di sovranità politica garantita dall’abile politica e dalla profonda ideologia del Partito Comunista Cinese al potere. La Russia è più potenza militare con enormi quantità di risorse naturali e possiede territori strategici. Entrambi i paesi sono governati da convinti partigiani dell’ordine mondiale multipolare che si avvicinano gli uni agli altri. La Cina di Xi Jinping e la Russia di Putin hanno entrambe la chiara consapevolezza di essere civiltà particolari e originali e non solo una parte del mondo capitalista liberale globale centrato sull’Occidente.

Quindi la sfida principale per Trump e Biden in politica estera sarà la ridefinizione dell’atteggiamento nei confronti di Cina e Russia .

Qui vediamo già la principale differenza tra i candidati. Trump nel suo realismo e nazionalismo sceglie chiaramente la Russia come attore neutrale e la Cina come principale concorrente e “nemico”. Ma per “nemico” nel caso di Trump dovremmo intendere “nemico relativo”. È prima di tutto il rivale economico degli Stati Uniti che viene accusato da Trump e dai trumpists di “invadere e sovvertire l’economia nazionale americana”. Allora Trump identifica la Cina con “globalismo” e “internazionalismo” e chiama gli americani a resistere “al pericolo giallo”, prima di tutto in campo economico. La Russia, a suo avviso, è una questione secondaria, prima di tutto a causa della quantità relativamente ridotta di settore economico russo. Nella politica conservatrice di Putin, Trump vede qualcosa di piuttosto comprensivo: la versione russa del nazionalismo. Ma d’altra parte il comunismo cinese provoca in lui reazioni ostili ed è percepito come una minaccia concreta al sistema capitalista americano. Ciò diventa acutamente percepito quando la Cina sta espandendo il suo commercio al di fuori dei suoi confini nazionali e soprattutto quando raggiunge il suolo americano.

Quindi, se Trump vince, continuerà a competere con la Cina sulla base degli interessi nazionali nel quadro principale del realismo nelle relazioni internazionali.

Ciò non significa affatto che gli Stati Uniti con Trump saranno gentili con la Russia e trasformeranno Mosca in partner strategico. È impossibile per ragioni geopolitiche. Tutte le affermazioni sull’influenza russa su Trump sono notizie false usate dai suoi rivali americani. Ma la Russia non sarà il principale nemico.

Missili ICBM russi

Biden e la politica anti-russa

Tra le principali potenze multipolari – Russia e Cina – Biden sceglie presumibilmente la Russia come principale nemico e la Cina come preoccupazione neutrale o secondaria. È la reazione a Trump e il segno che i globalisti sono infastiditi più dal potere militare dei poli alternativi che dall’economia. La Russia è una grande potenza geopolitica con armi nucleari e politica conservatrice. Questo è il principale ostacolo alla creazione di un ordine mondiale liberale. Quindi, in caso di vittoria di Biden, la Russia sarà il principale oggetto di pressioni, attacchi e possibili conflitti. Qui entrano in gioco i principi fondamentali della geopolitica – Sea Power contro Land Power. L’egemonia globale dell’Occidente liberale è assicurata dalla debolezza del Land Power, cioè della Russia come Eurasia. Quindi agli occhi di Biden la Cina può essere considerata come una parte organica del sistema liberale internazionale e l’espansione internazionale dell’economia cinese non rappresenta la principale minaccia per il globalismo. Ma la Russia autoritaria sì. La Cina rimane sicuramente un problema serio per i globalisti. Possiamo vederlo nel caso della figura simbolica del campo globalista George Soros che ha sostenuto le proteste a Hong Kong e sostiene una politica anti-cinese aperta tra i globalisti. Ha cercato di alimentare la rivoluzione colorata all’interno della Cina continentale, giocando bene sull’ala liberale dell’ideologia di sinistra e promuovendo la versione di estrema sinistra del liberalismo. Possiamo vederlo nel caso della figura simbolica del campo globalista George Soros che ha sostenuto le proteste a Hong Kong e sostiene una politica anti-cinese aperta tra i globalisti. Ha cercato di alimentare la rivoluzione colorata all’interno della Cina continentale, giocando bene sull’ala liberale dell’ideologia di sinistra e promuovendo la versione di estrema sinistra del liberalismo. Possiamo vederlo nel caso della figura simbolica del campo globalista George Soros che ha sostenuto le proteste a Hong Kong e sostiene una politica anti-cinese aperta tra i globalisti. Ha cercato di alimentare la rivoluzione colorata all’interno della Cina continentale, giocando bene sull’ala liberale dell’ideologia di sinistra e promuovendo la versione di estrema sinistra del liberalismo.

Ma la principale aggressione di Biden si concentrerà sull’Eurasian Heartland , cioè sulla Russia. La Cina – come Rimland – sarà di secondaria importanza.

Tuttavia sarebbe un errore considerare Biden come candidato filo-cinese. Lo stesso è corretto con Trump: non è in alcun modo filo-russo. Entrambi sono prima di tutto filoamericani. Ma per Trump gli Stati Uniti sono il paese nazionale, la Grande Potenza, per Biden gli Stati Uniti sono l’avanguardia del globalismo, la fortezza dell’egemonia mondiale liberale, dell’Impero globale che ha come missione principale quella di liquidare gli Stati nazionali e installare il governo globale guidato dal capitalista internazionale élite e monopoli includendo ampiamente i segmenti occidentali e non occidentali.

In entrambi i casi, indipendentemente dal risultato delle elezioni americane, il prossimo presidente degli Stati Uniti (se non ci sarà una guerra civile che sia del tutto possibile nelle circostanze attuali), Washington si opporrà all’ascesa del multipolarismo. La differenza principale consiste nel fatto che Trump si concentrerà sul contenimento (principalmente economico, ma non solo) della Cina e Biden promuoverà una politica radicalmente anti-russa. Nel caso della vittoria di Biden le possibilità di una nuova guerra mondiale sono molto più alte, perché una potenza nucleare la cui sovranità è costruita sulla capacità militare è designata come il suo principale nemico fin dall’inizio. Biden agirà nella cornice della geopolitica classica cercando di attaccare Heartland (Russia) e in qualche modo sedurre o neutralizzare almeno Rimland (Cina).

Ma entrambi si opporranno all’ascesa di nuovi poli, anche se in modo diverso. Trump – che in qualche modo accetta in generale il multipolarismo, Biden – cerca di opporsi a qualsiasi prezzo.

Guardie delal Rivoluzione Iraniana

Relazioni degli Stati Uniti con Iran e Turchia

Infine, possiamo aggiungere altri aspetti a questa analisi riguardante l’atteggiamento del futuro presidente americano nei confronti delle altre potenze regionali. Trump con le sue opinioni particolari sul giudeo-cristianesimo ha sentimenti anti-iraniani e anti-turchi molto forti. Questi due paesi islamici insieme al terzo – il Pakistan – si affermano sempre più come poli indipendenti colmando il vuoto dell’influenza ritirata dall’Islam radicale wahabita e salafita sponsorizzato dagli Stati del Golfo. Questo Islam fondamentalista puramente arabo è stato concepito come arma antisovietica nel periodo della Guerra Fredda ed è stato largamente utilizzato dall’Occidente. Ha svolto il ruolo principale nel periodo precedente, uscendo fuori controllo dopo l’attacco dell’11 settembre. Ma con l’intervento russo in Siria e la chiara incapacità di stabilire una struttura politica duratura in Iraq, Siria, Afghanistan e Libia, la sua energia si era esaurita e questo metodo era diventato troppo screditato. Quindi nuovi attori – come Iran e Turchia – hanno iniziato a stabilire le regole in Medio Oriente, tradizionalmente la zona di grande preoccupazione per la politica americana.

Trump li considera ancora una volta come concorrenti e – nella sua posizione filo-israeliana – come una minaccia per Israele come alleato americano. Quindi, una volta eletto Trump, il livello di tensioni con questi due poli minori del multipolarismo emergente può crescere. Ma ancora una volta Trump sta costruendo la sua politica estera sul pragmatismo e sul realismo.

Competere non significa combattere.

Quindi le relazioni degli Stati Uniti con Iran e Turchia si equilibreranno sull’orlo del conflitto, ma come è stato il caso con il primo mandato di presidenza di Trump, tale equilibrio può durare un po ‘di tempo senza sfociare nella guerra su vasta scala.

Biden, dal canto suo, può fare alcuni passi per migliorare le relazioni degli Stati Uniti verso Teheran e Ankara cercando di sollevarle dagli altri poli del multipolarismo – Russia e Cina, ma difficilmente può avere davvero successo considerando la natura non liberale di entrambi i regimi essere molto più vicini all’ordine mondiale multipolare – eurasiatico – che al globalismo. Quindi qui la differenza tra Trump e Biden non sarà così profonda.

Multipolarità come strategia comune

Allora, cosa dovrebbe aspettarsi l’umanità dal risultato delle elezioni americane? C’è solo una soluzione: dovremmo rimanere forti difendendo l’ordine mondiale multipolare nonostante il suo risultato. Né Trump, né Biden possono essere una vera soluzione. Entrambi rappresentano la sfida, il pericolo e la minaccia. Ma possiamo valutare a priori le loro differenze e prepararci alle conseguenze del risultato del voto presidenziale americano.

Coloro che sperano che Trump faciliterà l’avvento del multipolarismo hanno in parte ragione, ma allo stesso tempo è improbabile che possa fare un tale dono in modo benevolo. È piuttosto più preparato ad accettare il multipolarismo come un dato di fatto e ad affrontarlo in modo pragmatico cercando di garantire gli interessi americani in queste nuove condizioni – post-globaliste. È del tutto possibile che lo farà in modo molto severo affrontando concorrenti tanto duramente quanto con nemici su vasta scala: il mercato è un campo di battaglia. Quindi, per trattare correttamente con Trump, l’Altro – già esistente e aspiranti poli di ordine mondiale multipolare – dovrebbe rafforzare la loro sovranità , indipendenza e potere.

Con Biden la situazione è molto più complicata. Individualmente è una persona anziana che è quasi incapace di parlare in modo coerente per non dire di ragionamenti indipendenti e prendere decisioni forti. Ma non governerà gli Stati Uniti. La sua funzione è limitata al ruolo rappresentativo. Dietro di lui c’è l’intera élite globalista dell’Occidente, la Grande Capitale, tutti i centri strategici e intellettuali dei decisori che formano il governo globale: Wall Street, Deep State, le strutture di Soros e il potere militare americano. Quindi la sua insignificanza individuale è in qualche modo ingannevole. Può sembrare stupido e può esserlo, ma questo non cambia nulla. È potente e pericoloso quanto il globalismo stesso.

Quindi la sua relativa benevolenza nei confronti della Cina o (su scala minore) dell’Iran dovrebbe essere valutata criticamente: Biden è ancora più inconciliabile con il multipolarismo di Trump. Trump come realista è più sincero e in qualche modo onesto, anche nella sua aggressività ed egoismo. Biden sembra solo più mite ma c’è la vera minaccia.

Quindi l’Altro che si confronta con l’agonizzante unipolarismo è l’ordine mondiale multipolare. Questo dovrebbe unire tutti noi: russi e cinesi, turchi e iraniani, africani e latinoamericani.

E tutti i poli dovrebbero capire che il successo nell’affermazione irreversibile di tale multipolarità richiede una forte alleanza tra tutti loro.

Il russo non dovrebbe essere sedotto dall’atteggiamento di Trump nei confronti della Russia, così come i cinesi dalla posizione di Biden. L’unipolarità è incompatibile con la multipolarità, ovvero o / o relazione, gioco a somma zero. La strategia Win-Win è possibile solo per coloro che accettano il paradigma comune. Nel nostro caso è il paradigma multipolare. Vinceremo solo se sapremo insistere e farne un dato di fatto, la realtà irreversibile e indiscutibile che sarà accettata come tale da tutti, anche dagli USA. Indipendentemente da chi sarà il prossimo presidente americano.

Fonte: Geopolitica.ru

