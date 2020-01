Conseguenze dell’Omicidio Soleimani: Baghdad richiede il Ritiro immediato degli Stati Uniti dall’Iraq

da Redazione





di Elijah J. Magnier

Il parlamento iracheno ha deciso di chiedere l’immediato ritiro di tutte le forze straniere dal paese per violazione delle condizioni relative alla loro presenza. Gli Stati Uniti non sono riusciti a onorare i propri obblighi contrattuali con il governo di Baghdad e hanno infranto la sovranità dell’Iraq, compromettendone in tal modo la stabilità.

Fonti dell’ufficio del Primo Ministro hanno affermato che ” la richiesta di ritiro è imminente. Le forze statunitensi hanno violato l’accordo, che quindi questo decade. L’accordo prevede di dare un preavviso di un anno alle forze statunitensi, ma poiché gli Stati Uniti hanno violato i termini dell’accordo, questa scadenza non è più valida . “

Il primo ministro Adel Abdel Mahdi ha informato tutti i paesi con una presenza militare in Iraq (gli Stati Uniti e i loro partner della coalizione, tra cui la Columbia Britannica, il Canada, la Francia, il Belgio e la Danimarca) del urgenza di iniziare il loro ritiro il più presto possibile. Finora, mi è stato detto, nessun paese ha risposto favorevolmente alla richiesta attraverso canali diplomatici. Solo gli Stati Uniti hanno risposto al governo iracheno, segnalando apertamente il loro rifiuto di andarsene. Intensa pressione e intimidazione sono state esercitate sul governo di Baghdad per convincerlo a non eseguire la decisione costituzionale votata dalla maggioranza parlamentare.

I funzionari statunitensi rifiutano apertamente di obbedire alla decisione legale e democratica del parlamento, la stessa democrazia che gli Stati Uniti hanno affermato di aver importato nel paese nel 2003, e insistono per rimanere in Iraq. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito la decisione irachena ” non vincolante”. Resta il fatto che nessuna forza militare straniera può rimanere in una società ostile ad essa, nonostante tutte le basi militari e l’immensa potenza militare sotto il suo controllo.

” Vedo solo una soluzione: informare il paese che gli Stati Uniti stanno sfidando la volontà del popolo iracheno e dichiarare che l’esercito americano costituisce una forza occupante quando tutti i mezzi diplomatici sono esauriti ” , ha detto la fonte.

Gli sciiti iracheni, che costituiscono il 66% della popolazione irachena di 40 milioni, esprimono la loro animosità nei confronti delle forze statunitensi in particolare e di tutte le forze straniere in generale. L’Iraq vorrebbe vederli partire definitivamente, il che avrebbe posto fine all’influenza degli Stati Uniti in Mesopotamia e nell’Asia occidentale. Una dimostrazione di protesta contro la presenza USA è prevista per venerdì 24 gennaio, sotto la direzione di Sayyed Moqtada al-Sadr, che avverte così gli Stati Uniti delle conseguenze dell’ignorare la decisione parlamentare. Dovrebbe essere la più grande manifestazione nella storia dell’Iraq. Ma questa protesta è solo l’inizio.

Premier iracheno Abdel Mahdi

Le forze statunitensi hanno commesso gravi crimini in Iraq. Il primo ministro Adel Abdel Mahdi ha dichiarato che l’ambasciatore americano a Baghdad lo ha informato che Israele era responsabile dei cinque attacchi alle forze di sicurezza irachene a metà 2019 e dell’assassinio di droni di un comandante forze di sicurezza al confine tra Siria e Iraq. Le forze statunitensi erano a conoscenza e autorizzate di questi attacchi israeliani, permettendo a Israele di violare lo spazio aereo dell’Iraq e uccidere membri delle sue forze di sicurezza. Questi attacchi hanno reso gli Stati Uniti, che controllano lo spazio aereo iracheno, complice di Israele nel suo attacco all’Iraq, il paese ospitante degli Stati Uniti.

Nel dicembre 2019, l’amministrazione Trump ha commesso un altro crimine, senza riguardo al governo iracheno, uccidendo intenzionalmente altri iracheni senza giustificazione legale. Aerei americani hanno attaccato quindi le posizioni delle forze irachene al confine con la Siria, uccidendo e ferendo 79 ufficiali e membri delle forze armate e delle brigate irachene 45 e 46 delle forze di mobilitazione popolari (FMP). Gli Stati Uniti hanno quindi preso di mira un campo di forze di sicurezza iracheno con sede al confine per inseguire i militanti Daesh che si stanno trasferendo nel deserto siriano-iracheno.

Queste forze sono sotto il comando diretto del Primo Ministro Adel Abdel Mahdi. Gli Stati Uniti hanno accusato i soldati iracheni in questo campo di aver attaccato la loro base del K1, a 540 km di distanza. Gli Stati Uniti non avevano prove del fatto che la dozzina di ufficiali uccisi dai successivi bombardamenti dell’aeronautica americana fossero responsabili dell’attacco che ha ucciso un contractor americano di origine irachena alla base del K1. Gli Stati Uniti hanno persino rifiutato di fornire alcuna prova delle loro accuse in risposta alla richiesta del Primo Ministro iracheno prima dell’attacco.

Base USA in Iraq devastata da attacco missilistico iraniano

Pertanto, già nel 2019, i termini del mandato degli Stati Uniti in Iraq erano stati violati. Quindi di recente gli Stati Uniti hanno commesso un altro crimine contro l’Iraq assassinando un comandante iracheno, Abu Mahdi al-Muhandes e tre ufficiali iracheni all’aeroporto di Baghdad. Washington ha dimostrato inoltre il suo disprezzo per il diritto internazionale assassinando un maggiore generale iraniano, Sardar Qassem Soleimani , e quattro ufficiali iraniani ( il generale di brigata Hossein PourJafari, il colonnello Shahroud Mozaffarinia, il maggiore Hadi Taremi e il capitano Vahid Zamanian ) anche se gli Stati Uniti non avevano dichiarato guerra sull’Iran. Trump si vantava provocatoriamente dell’assassinio, vantandosi di ” ucciderne due al prezzo di uno “.

Ulteriori prove del disprezzo degli Stati Uniti per il protocollo diplomatico sono state fornite dal Primo Ministro Abdel Mahdi, quando ha dichiarato che il presidente Trump gli aveva telefonato per chiedere alla sua mediazione di allentare la tensione con l’Iran. Abdel Mahdi ha affermato che “Soleimani è arrivato in Iraq su mia richiesta di ricevere una risposta dall’Arabia Saudita all’iniziativa di pace dell’Iran.

Trump ha ucciso un ufficiale straniero in un territorio che dovrebbe proteggere e un inviato di pace che è atterrato su richiesta del Primo Ministro ”. Ma non è tutto: era noto al pubblico, come annunciato dal ministro degli Esteri Ibrahim al-Jaafari (11 giugno 2016), che Soleimani godeva dell’immunità in Iraq come consigliere – su richiesta ufficiale dell’Iraq – per combattere l’ISIS.

Proteste in Iraq per l’omicidio del generale Soleimani



Non è corretto affermare che “Soleimani stava tramando contro i cittadini degli Stati Uniti come aveva fatto per anni”. Il presidente Trump e la sua amministrazione non hanno fornito prove di tale richiesta. Politici e accademici in guerra ricordano solo l’occupazione americana dell’Iraq e il sostegno di Soleimani alla resistenza irachena, accusando Soleimani di “avere il sangue dei soldati statunitensi nelle mani durante l’occupazione militare americana in Iraq”.

Tuttavia, “il Consiglio di sicurezza non ha esplicitamente condannato gli attacchi alle forze della coalizione – questo minerebbe il diritto intrinseco di autodifesa contro l’invasione e l’occupazione straniera”. Si sostiene che “l’invasione dell’Iraq è stata un atto illegale (guerra) di aggressione e che i responsabili sono criminali di guerra ”(Mandel, 2004: McGoldrick, 2004).

Pertanto, la resistenza armata contro le forze di occupazione in Iraq a quel tempo era del tutto legittima. La risposta della resistenza e le sue conseguenze per le forze di occupazione guidate dagli USA, che nel 2003 hanno riconosciuto il loro status di forza di occupazione, non possono essere definite un atto di terrorismo. Il maggiore generale iraniano Qassem Soleimani non può essere responsabile di crimini contro un occupante che non ha mai trovato le “Armi di distruzione di massa” che aveva usato come pretesto per l’invasione.

Gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq senza basi legali, causando la distruzione di massa della popolazione irachena e delle infrastrutture del paese, uccidendo centinaia di migliaia di iracheni.

Ora abbiamo imparato dalla bocca del cavallo perché Trump ha ucciso Soleimani: il maggiore generale iraniano stava “ dicendo cose cattive ” sugli Stati Uniti. “Quanto di questa merda dobbiamo ascoltare? Quanto ascolteremo? ”Trump ha detto ai suoi uditori.

Aerei USA sorvolano l’Iraq

Gli Stati Uniti continuano a consentire al primo ministro Benyamin Netanyahu di violare lo spazio aereo iracheno consentendo ai jet israeliani di bombardare la Siria dai confini iracheno-siriani occupati dalle forze statunitensi ad al-Tanf . I funzionari di Baghdad hanno affermato che “le forze statunitensi non hanno rispetto per il loro accordo con l’Iraq. Da qualche tempo si stanno comportando come una forza di occupazione. Questa non è la prima volta che succede. Ne informiamo la Siria ogni volta che ciò accade ”.

I numerosi crimini commessi dagli Stati Uniti in Medio Oriente, le loro violazioni del diritto internazionale e della sovranità irachena, in particolare, non sono iniziati con il presidente Trump. Ma Trump e il suo team hanno portato le cose a un nuovo livello nel 2018 quando ha rinunciato all’accordo nucleare noto come JCPOA che fa parte della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2231.

Non gli piaceva perché era ” l’accordo di Barack Obama “. Trump ha quindi reso il Medio Oriente ancora più instabile e ha portato la regione sull’orlo della guerra. Mentre insiste per mantenere le forze statunitensi in Iraq, un giorno dovrà presto spiegare agli americani perché, di fronte alla resistenza locale all’occupazione americana, i soldati statunitensi stanno morendo.

*La fonte originale di questo articolo è Elijah J. Magnier

Tratto da Global Research https://www.globalresearch.ca/immediate-us-withdrawal-due-violation-agreement/5701503

Traduzione: Luciano Lago