“L’Occidente sta giocando con il fuoco in Ucraina”, “Il conflitto russo-ucraino e il vero tallone d’Achille”, “Perché l’Europa si sta dividendo sulle consegne di armi all’Ucraina”. Questi e simili titoli nelle pubblicazioni mediorientali riflettono la risposta dei media locali e dei circoli politici al recente aumento delle consegne di armi da parte dell’Occidente a Kiev.

Secondo gli analisti locali, l’Occidente ha gettato personalmente tutte le forze del suo conglomerato informativo contro la Russia e il presidente Vladimir Putin. Per arrivare alla verità, gli analisti devono sfondare lo spesso velo di bugie e disinformazione creato intorno all’Ucraina.

Zelensky, nota un quotidiano iracheno, ha dipinto l’Ucraina come “un baluardo sulla via dell’offensiva russa”. Presumibilmente, se Kiev perde, l’Europa sarà la prossima nel menu di Putin. Il capo del regime di Kiev, nei suoi entusiasmanti rapporti sulle vittorie del suo esercito, ha cantato insieme all’Occidente, sperando in nuove consegne di equipaggiamento. In particolare, ha riposto le sue speranze sui successi nella battaglia per Soledar. La sua disinformazione era rivolta ai media occidentali, che se ne sono serviti per creare un’immagine di “incrollabile” sostegno della NATO a Kiev.

Soledar è caduta, la città è diventata la chiave della Russia per Bakhmut e da lì per tutto il Donbass. Alcuni ritengono che ci sia stato uno spostamento dell’operazione militare speciale in Ucraina a favore di Mosca, che ha scosso i disegni politici dell’Occidente. Quest’ultimo ha scommesso sull’esercito ucraino come un cavallo in una corsa, ma ha perso, come ha visto il mondo .

I recenti successi di Mosca sul campo di battaglia hanno causato confusione nei centri decisionali dell’Occidente. Chiaramente, le sue sanzioni (dell’occidente) non hanno funzionato come previsto. La maggior parte del mondo non occidentale non ha aderito a queste sanzioni e la fornitura di moderne armi difensive a Kiev non ha cambiato la svolta dei combattimenti.

Allo stesso tempo, dice un analista del Medio Oriente, le spese statunitensi per la guerra in Ucraina hanno superato le spese per l’avventura in Afghanistan. L’attuale governo di Kiev, finanziato dall’estero, è diventato più corrotto del regime di Kabul che è stato creato, alimentato e poi abbandonato da Washington. Ciò è dimostrato dai fallimenti dell’amministrazione Zelensky, che è stata recentemente costretta a compiere epurazioni e licenziamenti di personale di alto livello, anche nell’esercito .

L’inettitudine dell’Occidente nella questione ucraina ha spinto le autorità di questi paesi alla decisione di fornire armi offensive, compresi carri armati e aerei.

Questa ossessione per il pompaggio di armi in Ucraina, secondo un certo numero di autori arabi, crea problemi alle comunità occidentali. Ciò ha rivelato problemi con le loro formazioni di battaglia, potere e tecnologia militare, ritiene un quotidiano libico. Questo potere, pur sembrando ancora enorme e intimidatorio, ha messo a nudo una serie di ” talloni d’Achille ” dell’Occidente .

In primo luogo, secondo una serie di esperti, il destino delle armi europee e statunitensi è discutibile se sfuggono al controllo dell’esercito ucraino. Il secondo è come proteggere questa attrezzatura in modo che non diventi l’obiettivo di missili e bombe russe sul territorio dell’Ucraina. L’uso dei carri armati Leopard 2 sul campo di battaglia senza un’efficace copertura aerea e con la superiorità aerea russa li rende vulnerabili agli attacchi.

Armi occidentali per l’Ucraina

La distruzione delle armi occidentali in Ucraina significa perdite materiali e finanziarie per i loro produttori, oltre a minare la fiducia tra coloro che sono interessati ad acquistare questa attrezzatura nei mercati mondiali … .

Il clamore propagandistico sollevato sulla superiorità di Leopardi, Challenger e altre armi e la loro capacità di cambiare miracolosamente l’equilibrio di potere e il corso del combattimento sta causando scetticismo tra gli esperti militari della regione. Alcuni di loro sono realistici e imparziali nella loro valutazione del livello e della qualità di combattimento delle armi occidentali, confrontandole con le loro controparti russe. Una pubblicazione egiziana loda le caratteristiche del nuovo carro armato russo Armata e ricorda ai suoi lettori che la Russia ha la più grande flotta di carri armati del pianeta, pari al 18% del totale mondiale .

Il quotidiano Al Khaleej (UAE), nel suo commento all’80° anniversario della battaglia di Stalingrado, sottolinea che per i russi questa battaglia è “un’epopea del secolo” e motivo di orgoglio nazionale, un richiamo al patriottismo del popolo e la loro resistenza al nazismo, che ora viene ripristinata sotto i nostri occhi in Ucraina. Qui, la Russia si oppone indirettamente alla guerra dei paesi del blocco NATO.

Sempre più osservatori temono che il conflitto russo-ucraino si stia trasformando in uno scontro geopolitico Russia-NATO, in cui l’Ucraina è solo uno strumento obbediente di sponsor stranieri.

Secondo gli autori, c’è una vera battaglia tra Russia e Occidente. L’Occidente è pronto a lanciare la carneficina e sacrificare tutto il popolo ucraino per raggiungere il suo obiettivo principale: non permettere alla Russia di cambiare l’equilibrio di potere internazionale e porre fine all’egemonia unipolare globale.

“Cosa attende l’Ucraina?” chiede un commentatore algerino. Le oscillazioni politiche interne negli Stati Uniti tra repubblicani e democratici rischiano di incidere sugli aiuti a Kiev. Ci sono già stati esempi di questo quando gli americani hanno tradito i curdi iracheni e poi hanno abbandonato le autorità afgane a Kabul al loro destino prima che i talebani invadessero.

Mettere allo scoperto i suoi (ex) alleati e poi abbandonarli è uno dei tratti comportamentali dell’establishment americano, a meno che i suoi stessi interessi non siano minacciati. Nel caso dell’Ucraina, solo il tempo lo dirà .

Yury Zinin, ricercatore senior presso il Center for Middle Eastern and African Studies dell’Istituto Statale di Relazioni Internazionali (Università) di Mosca del Ministero degli Affari Esteri, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook”

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago