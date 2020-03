Consegnare la politica ai professionisti medici è stupido quanto consegnarla ai generali

da Redazione

Non sono qualificati per valutare i costi non medici delle loro proposte di guerra totali



di Marko Marjanović

I governi di tutta Europa stanno dichiarando misure simili alla legge marziale (sospetto che siano guidate dai media più di chiunque altro) ma si nascondono dietro esperti medici come coloro che presumibilmente hanno guidato le loro azioni.

Il problema è che chiedere consigli agli esperti è carino e dandy, ma firmare senza riserve su tutto ciò che suggeriscono è destinato ad essere l’altezza della follia.

Il problema è duplice. Innanzitutto imedici non sono una parte disinteressata. È molto raro che i virologi siano ricercati da chi è al potere per qualsiasi cosa. È ancora più raro che abbiano l’opportunità di attirare l’attenzione, ricevere prestigio e il finanziamento che possono ottenere ora. Ci vorrebbe un virologo veramente santo proprio ora per proclamare che COVID-19 non è eccezionale, anche se magari avrebbe raggiunto una conclusione del genere se non ci fosse stata tutta questa confusione.

In secondo luogo, i professionisti tecnici non sono responsabili e non sono in grado di assumersi la responsabilità per il quadro generale. Se chiedi ai generali come vincere una guerra, la risposta è sempre la stessa: istituisci una guerra totale, versa quante più risorse possibile nello sforzo bellico, conduci la guerra nel modo più illimitato possibile, e mobilita e reggi la società al massimo per quanto possibile.

Chiedi a un virologo su come vincere una guerra contro un virus e la risposta è (apparentemente) esattamente la stessa. Tuttavia, proprio come un leader non dovrebbe seguire automaticamente la proposta dei generali, ma valutarla con i costi sociali, economici e umani, lo stesso dovrebbe essere fatto in questa occasione.

Va bene, quindi bloccare tutti all’interno della propria casa / appartamento per ridurre la diffusione dell’infezione. Okay, penso che tutti lo capiscano, ma a quale costo e per cosa si guadagna?

Vieteremmo le auto per sbarazzarci degli incidenti stradali? Probabilmente no. Blocchiamo la possibilità di movimento e tutte le libertà civili inclusa la divisione del lavoro su cui poggia la nostra capacità di sostenere la nostra popolazione ai livelli attuali, per limitare la diffusione di un virus irrilevante ? Probabilmente non dovremmo farlo.

Fonte. Anti-empire.com

Traduzione: Luciano Lago