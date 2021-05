Conosci il tuo nemico

di Philippe Huysmans

“Conosci il tuo nemico e conosci te stesso; hai avuto cento guerre da sostenere, cento volte sarai vittorioso. Se ignori il tuo nemico e conosci te stesso, le tue possibilità di perdere e vincere saranno uguali. Se ignori sia il tuo nemico che te stesso, conterai i tuoi combattimenti solo in base alle tue sconfitte”. – Sun Tzu, L’arte della guerra

Marzo 2020, la maggioranza dei paesi più ricchi, ma anche i più indebitati del pianeta, sono caduti in una dittatura sanitaria. Prigionia domiciliare fuori da ogni quadro costituzionale, decreti e ordinanze sempre più liberticidi, assurdi, umilianti, contraddittori, contrari al buon senso e alle prove scientifiche. Tutto questo per cosa? Per un virus che non uccide più di una brutta influenza.

Stanco di rincorrere le balle in attesa del prossimo treno di misure quasi dittatoriali decise nel comodo tra di loro di una sala di manovra e strombazzate il giorno dopo da tutti i media del continente, ho deciso di fermarmi un attimo a pensare. Sì, la vera domanda da porsi è come paesi reputati democratici siano stati in grado di cadere simultaneamente nella dittatura della salute, e quindi come tutti i politici al potere in questi paesi siano stati in grado di liberarsi dalla legge per imporre misure di cui ci rendiamo conto oggi che hanno ucciso centinaia di migliaia di persone?

Prendiamo l’esempio di Olivier Véran, ministro della Sanità francese. Il 28 marzo 2020 è stato pubblicato il famoso decreto Rivotril per “alleviare” i pazienti covid in stato di distress respiratorio. In pratica, Rivotril li “ha sollevati” come erano state le vittime con handicap mentale del famigerato programma Aktion T4 dei nazisti.(1). Li abbiamo punti come cani. Tuttavia, in Francia, l’eutanasia è illegale, è assimilata all’omicidio. Logicamente quindi, in caso di ritorno alla normalità, Olivier Véran dovrebbe essere incriminato come responsabile di diverse migliaia di omicidi, anche crimini contro l’umanità, che gli farebbero guadagnare l’ergastolo.

Eppure nessuno di questi uomini di potere sembra temere per un momento la possibilità di essere assicurato alla giustizia un giorno, e si crogiolano sempre più nell’abiezione e nella tirannia. (2) . Come è possibile?

Quello che segue è un’opinione , un tentativo di spiegare ciò che è apparentemente inspiegabile se non ci si prende la briga di articolare le cause e gli eventi che ci hanno portato qui. Questo è un passaggio cruciale per sapere chi è al posto di guida e per sapere esattamente fino a che punto queste persone sono disposte a spingersi. Alla luce di quanto sopra, devi aver già indovinato un po ‘, giusto?

Di regola, i politici sono Sioux cauti, si impegnano solo con certezza, assicurandosi che la loro responsabilità non sia mai impegnata al punto che potrebbero successivamente essere citati in giudizio sulla base delle loro azioni, e il timido dottor Véran non fa eccezione alla regola. Come trasformiamo pacifici capponi come sociopatici pronti a uccidere senza ombra di esitazione?

In principio è stato il crollo

Nel 1991, la caduta del blocco sovietico era finita, il comunismo era vissuto. È avvenuto in silenzio, sullo sfondo di dichiarazioni insipide dei leader dell’epoca che hanno sollevato la questione come se fosse una mera formalità. In pratica, è stato il principale oppositore del blocco capitalista, che è improvvisamente scomparso dalla mappa, dando libero sfogo al neoliberismo più sfrenato.

Quello che ci siamo dimenticati di dirvi allora è che anche il sistema capitalista era in una fase di collasso, e che era inevitabile. L’usura ha divorato tutto, i paesi più ricchi, schiacciati dal servizio del debito, hanno meticolosamente distrutto ciò che restava del tessuto industriale, per convertirlo in azioni più lucrative, ma basate solo sulla speculazione. Il crollo avvenuto nel 2008 ha segnato la condanna a morte dell’economia capitalista. L’unica cosa che finora ha ritardato la scadenza è che sia gli Stati Uniti che l’Europa hanno iniziato a far girare la stampa (di denaro) a un ritmo sempre più vertiginoso.

Nuovo Ordine Mondiale, secondo Rokefeller

Con meccanismi dubbi, la FED iniziò a riacquistare quasi tutti gli asset del mercato azionario americano, al fine di evitare il collasso totale dell’economia, ma a costo di indebitare ulteriormente i cittadini americani e diluendo il loro potere d’acquisto. La diplomazia della cannoniera trova i suoi limiti nel fatto che ora tutti i paesi sono precipitati nelle stesse difficoltà.

Pertanto l’Europa non è stata esclusa dalla produzione di denaro contraffatto da parte dei super banchieri, destinato in ultima analisi a mantenere le banche sistemiche in difficoltà. Credevi seriamente che si trattasse di aiutare gli Stati Uniti?

Giunti al capolinea, temendo soprattutto un collasso generalizzato che inevitabilmente sarebbe causa di rivolte ovunque, e quindi della loro scomparsa, i veri leader di questo mondo hanno deciso di prendere in mano la situazione.

Chi trae vantaggio dal crimine?

Nella normale ipotesi di un sistema fallito, e sapendo che nessuno potrà mai ripagare il colossale debito degli Stati, la domanda logica da porsi sarebbe stata quella della cancellazione del debito. È così che è nel mondo aziendale, perché dovrebbe essere diverso quando si tratta del sistema capitalista nel suo insieme? Beh, semplicemente perché i detentori di debiti, una piccolissima collezione di fondi di squali della finanza, multinazionali e banche non la pensano così. Vogliono il burro e il denaro icvto dal burro e non hanno intenzione di lasciar andare ciò che costituisce il loro potere di dominare il mondo.

Ho sentito da qui le persone in lutto che si oppongono al fatto che la cancellazione del debito significherebbe anche la scomparsa dei fondi pensione che dipendono fortemente da prodotti finanziari basati sul debito, ma questo è un falso problema, le pensioni potrebbero essere finanziate senza problemi dedicando solo una piccola percentuale delle risorse ora dedicate al servizio del debito.

Magistratura della collusione, della corruzione e della tecnica dei piccoli passi

Ora che abbiamo individuato i mandanti, resta da capire come questi abbiano potuto assumere il pieno controllo delle leve del potere in tutti i paesi interessati, ovvero tutti i paesi più indebitati e più soggetti ai diktat del FMI, della Commissione Europea e lo stato profondo americano.

Elite finanziaria

Si potrebbe parlare prima di un magistrato di collusione, poiché tutti questi contraenti, anche se non rappresentano un corpo sociale omogeneo, anche se non condividono necessariamente la stessa visione politica, sono i rappresentanti di una piccola élite ultraminoritaria che solo formano una classe nel senso marxista del termine. È attraverso la sua coesione attorno a un progetto (per preservare il loro dominio a tutti i costi), i loro mezzi illimitati e la sua rete di contatti che si estende in tutti gli strati di potere in tutto il mondo – come i tentacoli di un gigantesco polpo – che sono stati in grado di impostare i loro uomini di facciata: i nostri leader. Quelli che non possono comprare, li ricattano (4).

La tecnica utilizzata copre diversi metodi di manipolazione volti a rendere impossibile la ritirata dei loro obbligati.

Paura : stiamo parlando di una pandemia estremamente grave, che potrebbe benissimo essere la causa di milioni di morti, ma allo stesso tempo la presentiamo come una finestra di Overton (5) che consentirebbe la costituzione di una società più controllata, in cui renderebbe più facile impedire l’emergere degli inevitabili movimenti sociali che la crisi non mancherà di generare nei mesi e negli anni a venire. Per stabilire questa società largamente amputata dei suoi attributi democratici, è necessario passare attraverso la violazione delle garanzie che sono le costituzioni. Il cambio con la forza è ora la nuova norma ovunque (6).

Brucia le sue navi : spingiamo i leader a chiudere tutto, anche se questo significa schiacciare per sempre ciò che resta della borghesia, e allo stesso tempo incoraggiamo gli States a indebitarsi sempre di più per distribuire denaro all’elicottero per risarcire le aziende danneggiate. Si tratta di centinaia di miliardi di debiti che strangoleranno sempre di più gli Stati, rendendoli sempre più dipendenti dai mandanti.

Migliori interessi : tutte le misure si presentano come una sorta di ultima operazione finalizzata proprio a minimizzare l’impatto della crisi (7) e il suo seguito di vittime. Certo, faremo molto male, ma è per evitare mali ancora maggiori. I torturatori si vedranno così come salvatori e non ci sarà più l’ombra della prevenzione nelle loro menti poiché crederanno di agire nell’interesse della popolazione.

Vincolati dalla criminalità : i leader saranno spinti a commettere, e a far commettere ai propri subordinati, azioni passibili di azione penale, che impedirà loro ogni possibilità di pensionamento. È un metodo mafioso che si è dimostrato valido.

Piccoli passi : gli uomini di paglia non conoscono il piano e lo scoprono gradualmente attraverso le roadmap inviate loro da oscure società di consulenza americane al soldo dei mandanti. Alla fine, questi politici sono manipolati quanto noi, ma su un altro livello. È un po ‘come la storia della rana che metti a cuocere dolcemente in padella. Si rendono conto di cosa sono diretti e come andrà a finire? Non importa, infatti, perché non avranno la possibilità di tornare indietro.

Non commettere errori, quello che stai vivendo attualmente non ha nulla a che fare con una crisi sanitaria, è un colpo di stato planetario per stabilire il potere assoluto dei partiti ordinatori su una dittatura feroce. Avrai il peggio del comunismo (per le masse) e il peggio del capitalismo (l’unico vantaggio riservato all’élite).

Quando capirai di essere vittima di una guerra psicologica volta a spezzare la resistenza dei popoli prima di metterli in schiavitù? Se fossi riuscito a esprimere correttamente le mie idee, avresti dovuto capire a questo punto che non solo questo incubo non finirà mai, ma che siamo solo ai preliminari, e che non si fermeranno davanti a nulla.

Nuovo Ordine Mondiale



Note:

1-Aktion T4 è il nome dato, dopo la seconda guerra mondiale, alla campagna di sterminio di adulti disabili fisici e mentali da parte del regime nazista, dal 1939 all’agosto 1941, e che fece 70.000 a 80.000 vittime. Nato su un fertile terreno ideologico a favore di una politica eugenetica attiva, antecedente al nazismo ma esacerbato da esso, favorito da un’intensa campagna di propaganda a favore della sterilizzazione e dell’eutanasia dei disabili, è il risultato di una decisione personale di Adolf Hitler. Fonte: Wikipedia

2-Un cenno a Pierre-Yves Rougeyron che, nel suo ultimo spettacolo con Pierre Jovanovic aveva ammesso di aver sottovalutato il potere di seccatura dei politici (non credeva che potessero arrivare così lontano), ma senza riuscire a spiegare questo inesorabile spostamento verso più tirannia e violenza.

Tutti i leader politici dei paesi che hanno ridotto drasticamente le libertà, imprigionato la loro popolazione in patria, distrutto l’economia e spinto le persone al cosiddetto suicidio per combattere una pseudo-pandemia che non era – lo sappiamo oggi ‘hui – più mortale del influenza del 2015.

4-Cfr. caso epstein

5-La finestra di Overton, nota anche come finestra del discorso, è un’allegoria che denota l’insieme di idee, opinioni o pratiche considerate accettabili dall’opinione pubblica di una società. […] Secondo la descrizione di 5-Overton, la sua finestra comprende una serie di politiche considerate politicamente accettabili alla luce dell’opinione pubblica esistente, e che un politico può quindi proporre senza essere considerato troppo estremo, per ottenere o mantenere un servizio pubblico. Fonte: Wikipedia

6-La maggior parte dei decreti e decreti in materia di reclusione, indossare maschere e presto il passaporto sanitario sono del tutto incostituzionali e contrari alla legge.

7-Questo è un falso dilemma poiché in nessun momento trarremo le conseguenze del fallimento del sistema, intendiamo solo fare a meno di dover assumerci le conseguenze.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Tousson