Conflitto in Ucraina o come il mondo atlantista ha deciso di autodenunciarsi

di Karine Bechet-Golovko .

Dopo il riconoscimento dell’indipendenza delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk da parte della Russia, gli Stati Uniti e i loro satelliti stanno lottando per uscire dallo stato di shock, perché non solo Putin afferma il diritto della Russia di difendere il mondo russo, ma la Russia è quella che non ha paura della reazione armata, né delle minacce economiche che salgono da tutte le parti. E al mondo atlantista non resta altro che autocertificarsi, come è stato fatto ieri.

In primo luogo, gli europei sono stati gettati nella prima linea di sanzioni, è diventata un’abitudine per gli Stati Uniti spostare le pedine secondo il loro interesse.

Così, la Germania rende omaggio alla sovranità e pone ai suoi piedi il Nord Stream 2, sanzionando così gli europei, che dovranno importare il gas americano più costoso e senza nemmeno parlare del prezzo per i cittadini, basterà? il prossimo inverno?

Poi l’Ue adotta le sue sanzioni , che riguardano le persone che hanno votato per l’indipendenza delle Repubbliche di Lugansk e Donetsk. Nella loro fuga dal servilismo, stanno così sanzionando i 351 deputati russi che hanno votato per il riconoscimento, sanzionando così la politica europea e riducendo a zero la diplomazia parlamentare. Ma è vero che in questo mondo la linea diplomatica è dettata da un unico centro decisionale, la questione è così risolta. Fortunatamente, in un’esplosione di sopravvivenza politica, Borrell annuncia che Putin non è sanzionato. Rimangono 27 persone giuridiche, che avrebbero destabilizzato l’Ucraina – no, questi non sono i governi dei paesi della NATO che forniscono armi all’Ucraina.

Sanzioni Boomerang

Sanzioni finanziarie riguardanti il ​​finanziamento del debito pubblico, l’accesso ai mercati, l’attività di alcune banche russe e l’export tecnologico (anche da Giappone, Singapore e Taiwan) sono concertate e affermate dagli Stati Uniti, che, formalmente secondo il NYT , ” aderiscono alla UE ” nella sua politica sanzionatoria. Ma no, sono stati gli europei e non gli americani a decidere su questo suicidio politico ed economico dell’Europa direttamente presa di mira e del mondo atlantista in generale. Se c’è un problema, sarà responsabilità europea.

Nel suo discorso di ieri sera, Biden ha avvertito che l’economia globale in generale e l’economia americana in particolare saranno colpite da queste sanzioni. Lo conferma anche l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Antonov . Ma chi ha bisogno di economie nazionali forti nell’era della globalizzazione? Nessuno tranne gli Stati sovrani. E il trasferimento della ricchezza economica accompagna il trasferimento del potere reale.

La Russia è abituata a vivere sotto le sanzioni, già dai tempi dell’Unione Sovietica. Da parte sua, gli effetti benefici prevedibili sono numerosi, anche se c’è il rischio di un periodo di adattamento. Dovremo rinazionalizzare le élite:

Non ci saranno più ” shopping a Milano, niente più feste a Saint-Tropez, niente più diamanti ad Anversa “, ha twittato martedì sera il capo della diplomazia europea Josep Borrel .

Anche se la lingua è cruda, i russi possono solo ringraziarlo per questo. Lo shock delle sanzioni dovrà certamente spostare anche le priorità del governo russo verso l’economia reale, essendo il “miracolo dell’economia digitale” virtuale quanto il digitale stesso. Quanto all’utilizzo delle risorse elettriche in Russia, queste saranno sicuramente molto meglio impiegate verso settori che consentono lo sviluppo del tessuto economico del Paese, piuttosto che verso Bit Coins. Per non parlare della questione della sicurezza nazionale, con lo stato che perde il controllo sulla moneta nazionale.

Insomma, i liberali russi al governo dovranno tornare sulla terra, dove la situazione è molto più complessa della fantasmagoria globalista in cui sono fioriti negli ultimi anni.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson