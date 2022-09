Conflitto diretto con le potenze nucleari Russia, Cina ‘possibile’: alto comandante degli Stati Uniti

Il capo del comando strategico degli Stati Uniti, ammiraglio Charles A. Richard, ha parlato del possibile scenario dell’entrata in conflitto degli Stati Uniti con la Cina e la Russia a seguito di un discorso del presidente russo Vladimir Putin .

Secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti pubblicato mercoledì, l’ammiraglio della Marina Charles A. Richard si è unito a una tavola rotonda sulle questioni che gli Stati Uniti devono affrontare per quanto riguarda la sicurezza nazionale.

Questo avviene dopo che Putin ha annunciato che la Russia avrebbe intensificato ulteriormente il conflitto in Ucraina.

In un discorso preregistrato mercoledì, Putin ha sottolineato che ci sarebbe stata una mobilitazione parziale delle forze russe contro l’Ucraina.

In aggiunta a questo, ha lanciato un avvertimento all’Occidente e ha insistito sul fatto che non stava bluffando sul potenziale utilizzo di armi nucleari (in caso di minaccia al territorio della Russia ).

Intervenendo a un forum per discutere della sicurezza nazionale, Richard ha dichiarato: “Tutti noi in questa stanza siamo tornati a contemplare la concorrenza attraverso la crisi e il possibile conflitto armato diretto con una potenza con pari capacità nucleare.

“Non abbiamo dovuto farlo in oltre 30 anni. Le implicazioni di ciò sono profonde.

“Sono profonde per la difesa della patria. Sono profonde per la deterrenza strategica e per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. E questo non è più teorico.

Secodo le sue parole, la minaccia dalla Cina “continua a crescere”. “Non sappiamo dove andrà a finire poiché la minaccia dalla Russia continua a crescere, insieme ad altre sfide che dobbiamo affrontare”, ha concluso.

Adm. Charles A. Richard, commander of US Strategic Command,

La tavola rotonda su “America Under Attack—Defending the Homeland” si è tenuta durante la Air, Space & Cyber ​​Conference 2022 dell’Air & Space Forces Association, a National Harbor, nel Maryland.

Traduzione e sintesi: Luciano Lago