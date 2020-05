Confinati in casa: “Una decisione puramente politica per abituare la popolazione alla dittatura”

da Redazione

L’intervista senza filtri di Drs. Nicole e Gérard Delépine. estratto:

(8 “37) Dr Gérard D .:”Quindi, se applichiamo le regole molto classiche per limitare le epidemie, che sono la rimozione dei rischi dei malati, mettili da parte mentre accade. Ora sappiamo che sono 20 giorni, dopo 20 giorni siamo più contagiosi. Conosciamo i 20 giorni, sappiamo anche che il contagio non è principalmente causato dai pazienti con sintomi perché li vediamo, tendiamo comunque a isolarli, per proteggerli al minimo, ma da le persone senza sintomi, chiamate portatrici sane o molto poco colpite, e queste persone senza sintomi rappresentano il 70% delle persone che hanno il virus.



Quindi la vera lotta contro l’epidemia è quella di schermare le persone senza sintomi e metterle in quarantena e solo loro. Ma questo suppone che abbiamo dei test, che cerchiamo la diagnosi per riconoscerli. Attualmente non li stiamo cercando, non li riconosciamo, non li troviamo, in modo che lasciamo sviluppare l’epidemia. “

Dott.ssa Nicole D .: “Vorrei aggiungere quando parliamo di 20 giorni, che apparentemente è il numero trattenuto, ma non è trattato, e ritorneremo sicuramente alla clorochina più tardi, ma comunque un grande interesse, questa clorochina serve ad accorciare la carica virale, quindi il momento in cui le persone sono contagiose che passa, credo, a circa 6 giorni invece di 20, è essenziale. Quindi, invece di dire “eh, lo daremo solo alla morte come l’unzione estrema”, è lo stesso, ne parleremo prima sulla clorochina, ma se non cura tutto, perché vi private di questa riduzione della carica virale che è stata testata in modo pienamente dimostrato non solo dal professore di Marsiglia ma dalla Cina ”.

Postato da Réseau International