Conferenza sulla salute vaticana per ospitare Chelsea Clinton, Anthony Fauci e Moderna e gli amministratori delegati della Pfizer

Il Vaticano ospiterà Anthony Fauci, Chelsea Clinton e i leader dei giganti farmaceutici Moderna e Pfizer in una conferenza sulla sanità il mese prossimo. (Satana non era disponibile)

Co-sponsorizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, “la Conferenza riunirà i principali medici, scienziati, leader della fede, etici, sostenitori dei pazienti, responsabili politici, “filantropi” e influencer del mondo”, afferma l’annuncio dell’evento, “per impegnarsi in potenti conversazioni sulle ultime scoperte nel campo della medicina, dell’assistenza sanitaria e della prevenzione, nonché sui risultati antropologici e sull’impatto culturale dei progressi tecnologici “.

L’elenco dei relatori sul sito web della conferenza include il CEO di Pfizer Albert Bourla, il CEO di Moderna Stéphane Bancel, il Dr. Anthony Fauci e Chelsea Clinton , che il sito attribuisce come dirigente della Fondazione Clinton.

Clinton, una devota sostenitrice dell’aborto, ha definito le leggi pro-vita “inconcepibili” e una volta ha detto di limitare l’accesso all’aborto: “come persona profondamente religiosa, per me non è nemmeno cristiano”.

“Insieme ci concentreremo sui progressi nell’innovazione medica e nella creazione di comunità più sane”, afferma l’annuncio della conferenza vaticana, “e cercheremo di catalizzare nuovi approcci e partenariati interdisciplinari per migliorare la salute e il benessere, nonché comprendere l’unicità umana”.

Papa Francesco con alcuni dei massimi esponenti del mondo finanziario

Nota: Il Papa Bergoglio non si smentisce come amico e sponsor dei personaggi della Elite che attualmente conducono il percorso verso il ” Nuovo Ordine Mondiale”, quello che prevede il superamento degli Stati Nazionali, l’omologazione di tutti i popoli, una nuova religione universale (possibilmente suggerita da quelli che lui chiama “nostri fratelli maggiori”), sotto la gestione dei grandi organismi sovranazionali (dall’UNU alla Banca Mondiale, OMS, FMI, ecc.) che notoriamente operano per il “bene” dell’umanità. Fondamentale il ruolo dei grandi esponenti della Big Pharma, come i ceo della Pfizer e Moderna che suggeriranno ancora una volta la vaccinazione universale con richiami a scadenza temporale e l’adozione di ulteriori strumenti per il cotrollo sociale.

Il noto “filantropo e missionario dei vaccini”, Bill Gates non mancherà di essere presente al prestigioso convegno del Vaticano.

